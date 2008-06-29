Просмотр полной версии : Фразы на все случаи в жизни.

Aleks1970 Бывает такое состояние, когда душа просит тела....



И приколется обломившийся и oбломится приколовшийся



Пожирая кого-то глазами, старайтесь не чавкать



Женщины любят ушами, мужчины - глазами. Действительно: женщинам смотреть не на что, мужчинам слушать нечего



Продам собаку. Злая. Чавкает на чужих.



Если кто-то сунул руку в женскую сумочку - то это преступление, а если в мужской карман - то это семейная жизнь.



Так они и жили: она рыбу ловила, а он ее жарил....



Не раздевайтесь! Я пришел по делу.



Жила-была мертвая царевна....



Недавно в детском саду №5 прошел концерт Мэрлина Мэнсона. Он думал, что он исчадье ада, отродье сатаны... А оказалось, что он банальный бабай!



Как зарабатывает Колобок на жизнь ? В казино, шариком…



Дуракам трудно: обо всем нужно говорить с умным видом



Жить надо так, чтобы завидовать самому себе



Обнаружив гаишника с радаром, в России даже хам на минуту становится джентльменом и начинает моргать встречным...



Не говори «Гоп!», пока яйца за забором



Что наша жизнь - игра, знает каждый, а вот как играть в нее...



Один старый еврей очень любил смотреть порнографические фильмы задом наперед - уж очень ему нравилось смотреть, как проститутка деньги назад отдает…



Требуется главный бухгалтер. Режим работы - "Год, через трое"



Господь Бог должен завидовать простому столяру хотя бы потому, что сделанные мастером табуретки не бегают за ним толпой и не клянчат ежеминутно: «Дай денег, дай здоровья, дай счастья…»



Учиться, как и лечиться, никогда не поздно... Только иногда бесполезно...



Объявление. Приличный болт познакомится с изящной гайкой. Можно с несколькими. Длина позволяет



Сын за отца не автоответчик



Пеpеходя yлицy на зеленый свет, веpьте в тоpжество спpаведливости!



Разгадан секрет полета пуль из фильма "Матрица". Обнаружено, что на каждой есть микроскопическая надпись "Сделано в Эстонии"



У всех армий мира есть тайный приказ: в случае войны с Китаем пленных не брать



Политкорректность - это наука о том, как правильно разговаривать с этими грязными ниггерами.



Не понимающий вашего молчания, вероятно, не поймет и ваших слов. Э. Хаббарт.



"....похоже, Мазай сегодня не в духе!....", - перешептывались зайцы, наблюдая за Герасимом.



3авис компьютер, пшел он на три кнопки.



На Сицилии нет "Свидетелей Иеговы".... Сицилийцы вообще не любят никаких свидетелей....



Водку надо закусывать манной кашей и винегретом: манная каша выходит легко, а винегрет красиво.



Некоторые гении, такие как я, страдают сильно заниженной самооценкой....



Ах, это брейк, - я думал Вы в припадке.



Все люди бестолковые, толковыми бывают только словари



Если громко крикнуть: «А-А-АА!!!» в библиотеке, то люди только недоуменно посмотрят. А если сделать тоже самое в самолете, то присоединятся…



Муж, приходящий домой до гимна Советского Союза, считается ночевавшим дома.



У нас такие уши - лапша соскальзывает!



Люблю тебя так искренне, так часто....



Требуем пересмотреть уровни оценки террористической угрозы (красный, оранжевый, зеленый, синий). Общество дальтоников США.



Мерить счастье в деньгах так же пошло, как х.... в сантиметрах.



И как ВСЕ ЭТО спрятать под бикини?



Пьянка считается приличной, если стоимость закуски превосходит стоимость портвейна.



Чем секс с тобой, уж лучше телевизор....



Что это за невеста, которой на свадьбе все гости подмигивают и желают новых успехов в интимной жизни? (из переписки с читателями газеты «Спид-Инфо»).



Я не заи.., заи.., заи....



Сделав Павлику минет, я поняла, что наконец полюбила.... (из переписки с читателями газеты «Спид-Инфо»).



Девушка, простите,- если я спрошу у Вас, который час,- я могу рассчитывать на все остальное ? (Л.Измайлов)



Хочешь стать звездой? Сядь на елку!



Не отвлекайтесь - это отвлекает!



Русский мужик долго запрягает, но когда запряжет, то ехать уже никуда и не надо.



А вы верите в переселение в душ?



В ночь с 31 декабря на 1 января судьба открывает перед тобой двери в новую жизнь, но как в это время трудно в них попасть.



Изменяю форму носа, ушей, челюсти натуральными способами. Звонить в любое время. Майк Тайсон



На мне жениться?! А еще на мне что делать?



Оптический прицел - это такая трубочка с линзами, в которую с одной стороны смотрят с оптимизмом, а с другой - совсем наоборот.



Уважаемые пассажиpы! Hаш самолет пилотиpует пилот пеpвого класса, заслуженный мастеp паpашютного споpта....



Ваши pуки ввели идиотскую команду и будут ампутиpованы…



Пpодавщица Гуpьева из гоpода Кpыжополя стpадает хpоническим недосыпанием. Она pаботает в бакалейной лавке и ежедневно недосыпает 5-6 кг муки и кpупяных изделий....



«Черный квадрат» ? Обьясняю - это негр крадет уголь среди ночи …



Hа Дальнем Востоке задеpжана гpyппа бpаконьеpов, котоpые гyбили баклажаны только pади икpы.



Исторически было на Руси два вопроса – «Кто виноват?» и «Что делать?» И было две проблемы - дураки и дороги. И почему-то только в этом веке стало предельно понятно: «Кто виноват ? – дураки», «Что делать ?– дороги»....



Главарь совета директоров



Продается коккер-спаниель. Мать признана "Лучшей сукой породы" (объявление)



Будущая свекровь, увидев меня голой, сказала сыну: "Судя по грудям, у нее была куча мужиков!" Чем это ей груди не понравились? Раньше все были от них в восторге.... (из переписки с читателями газеты «Спид-Инфо»)



Неужели все пацаны ложатся в постель с девчонками только для того, чтобы переспать? (из переписки с читателями газеты «Спид-Инфо»)



Каждое лето ровно на один месяц в Москве все начинают знакомиться друг другом, ходить в гости, дружить семьями, домами, районами, вспоминают о своих близких (мамах, бабушках, дедушках).... Но через месяц это все заканчивается - когда всем опять дают горячую воду …



Иногда несделанная вовремя эпиляция останавливает девушку от совершения необдуманных поступков



Знание без доказательств рождает веру, а знание с доказательствами - сомнения.



Смешон орущий в ярости, но страшен молчащий в обиде (Сян-цзы)



О! Как ты похyжал и возмyдел!



"Тpах тиби дох" - сказал Хоттабыч. "Уйди, стаpый педофил" - ответил Волька.



Я пришелец и я поселился в твоем компьютере! Сейчас, когда ты жмешь на кнопки, я занимаюсь сексом с твоим пальцем, и знаю, что тебе это нравится, потому что ты улыбаешься.



Надпись в маршрутке, г. Уфа: «Уважаемые пассажиры! Во избежание травматизма своевременно оплачивайте свой проезд»



Объявление: «Две книги по цене одной: «Как стать миллиардером» + «Уголовный кодекс» - 350 руб»



Все на выборы ! Хватит отсиживаться в норах ! Встань и проголосуй ! (реальное объявление на заборе … кладбища)



Вступлю в брак для совместного проведения свадьбы.



Вынимайте детей из воды за 10 минут до наступления озноба.



Не будь суеверным - это приносит несчастье. (Магистр Кавуся, польский журнал Пшекруй)



Добро всегда побеждает зло: кто победил, тот и добрый.



За женщиной остается последнее слово в любом споре. Всякое слово, сказанное мужчиной после этого, является началом нового спора.



Получил производственную травму: ударил палец о палец.



Докопался до истины? Попробуй теперь выбраться из ямы.



Женщина не знает, как забить гвоздь, зато точно знает - где.



Россия – страна недокументированных возможностей.



Счастье – это когда тебя понимают. Несчастье - когда раскусили.



Всегда охота вечерком с девчонками парой слов перепихнуться.



Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречны. Поль Валери



Одни с годами умнеют, другие - становятся старше.



В каждой из женщин живет птица, но большинство из них всю жизнь учится вить гнезда, а не летать.



Истинный поклонник Бахуса дышит перегаром даже на ладан. Юрий Кучура



Грудь - это лицо женщины!



Ничто так не согревает душу, как холодное пиво.



Я русский бы выучил только за то, чтоб в ухо Ивану прохрюкать.



В любовном треугольнике один из углов обычно тупой....



Кто два раза старое помянет - тому очки не нужны.



Человек ближе всего к совершенству в те моменты, когда он заполняет анкету при поступлении на работу.



Трудно говорить с набитым ртом, особенно, если его бьют регулярно



Трудности не пугают русского человека, правда и он их совсем не отпугивает. Вадим Зверев



Когда стадо охраняет волк, заблудших овец меньше.



Культура поведения - это умение на хамство отвечать взаимностью.



Когда я курю - я убиваю в себе лошадь....



Самое верное средство не забеременеть - родиться мужчиной!



Создавайте легенды о себе. Боги начинали с того же. Станислав Ежи Лец



Что у нас хорошо организовано, так это преступность. Константин Мелихан



Семена вражды лучше всего сеять на нервной почве!



Я такой невозмутимый, что меня овцы на ночь считают....



Если мединститут выпускает медиков - то кого же выпускает пединститут?!!



....она искала сyженого, а нашла pасшиpенного!



Незнание законов не освобождает от беременности.



Люблю я женщин, хоть и был женат!



Добродетельная девица не гонится за женихами. Где ж это видано, чтобы мышеловка гонялась за мышью? Джеймс Коэн



Свекровь - это мать идеального сына, которому ужасно не повезло с женой.



И жить неохота, и застрелится лень.



Меня постоянно преследует мерзкое чувство перевыполненного долга....



Самое верное средство не забеременеть - родиться мужчиной!



Создавайте легенды о себе. Боги начинали с того же. Станислав Ежи Лец



Что у нас хорошо организовано, так это преступность. Константин Мелихан



Семена вражды лучше всего сеять на нервной почве!



Я такой невозмутимый, что меня овцы на ночь считают....



Если мединститут выпускает медиков - то кого же выпускает пединститут?!



....она искала сyженого, а нашла pасшиpенного!



Незнание законов не освобождает от беременности.



Люблю я женщин, хоть и был женат!



Добродетельная девица не гонится за женихами. Где ж это видано, чтобы мышеловка гонялась за мышью? Джеймс Коэн



Свекровь - это мать идеального сына, которому ужасно не повезло с женой.



И жить неохота, и застрелится лень.



Меня постоянно преследует мерзкое чувство перевыполненного долга....



Улыбаясь, вы делаете свои зубы беззащитными.



Не надо меня критиковать, лучше высечь.... В мраморе.



Только тех, кто любит труд.... уж как только не зовут…Вадим Зверев



Он был таким искрометным, что женщины отказывались идти с ним на сеновал. Вадим Зверев



В некоторые головы мысли приходят умирать. Вадим Зверев



Когда недалекий человек делает что-то постыдное, он всегда заявляет, что это его долг. Джордж Бернард Шоу



Плохой человек отличается от хорошего тем, что первый раскаивается в содеянном, а второй - в несодеянном. Авессалом Подводный



Основное предназначение женщины в современном мире можно озвучить двумя словами: возбуждать и успокаивать!



Секретарь - девушка, которой платят, чтобы она научилась печатать, пока она ищет себе мужа.



Капля никотина убивает лошадь, а хомячка разрывает на куски.



Дважды два - четыре, оптом - три, по безналичному расчету - пять



Вы меня слишком недопереоцениваете.



Лотерея - дополнительный налог для плохо знающих математику.



Если человек может лежать на полу, ни за что не держась, - он еще не пьян.



Красота спасет наш мир от засилья интеллекта.



И не на кого мне страну оставить....



Лас-Вегасский академгородок. Чемпионом мира по боксу среди интеллигентов стал Эрнест. Впрочем, в финальном поединке ударивший соперника по лицу.



Ваше платье прослужит вам долгие годы, если ваш муж получает маленькую зарплату.



Почаще закрывайте рот - берегите тепло души.



Занимать деньги надо у пессимистов они заранее знают, что не отдадут.



ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ- возраст, когда дети думают: "Почему у таких умных детей такие глупые родители!"



Из него выйдет толк ! - Боюсь, уже весь вышел....



Она сказала: "Почему это ты вчера явился домой в полупьяном виде?" Он ответил: "Это не моя вина! Просто денег не хватило...."



Из двух зол я обычно выбираю то, которое раньше не пробовала (Мей Уэст)



Идите от пpотивного! Как можно быстpее и не оглядываясь!



Компьютер никогда не заменит человека. Людоед.



ЧЕСТНОСТЬ- неумение быстро придумать другие варианты.



Родственников любят издалека: чем дальше, тем сильнее. - Самые любимые родственники живут за границей.



Сын часто ставит отца в тупик. - Если отец не загонит его в угол.



Как долго можно прожить без мозгов? - А сколько тебе уже лет?



Если девушка знает себе цену, значит она не раз ее называла



Парадокс: Если мужчина смотрит на женщину как на женщину, женщина смотрит на него как на свинью. Если мужчина смотрит на женщину как на человека, женщина смотрит на него как на мужчину. Если женщина смотрит на мужчину как на мужчину, мужчина смотрит на нее как на женщину. Если женщина смотрит на мужчину как на человека, мужчина на нее не смотрит.



Только женщина способна недоуменно повести бедрами



Он сказал, что свечи можно вставлять не только в подсвечники. Я почувствовала, что краснею, а он растопил воск и приклеил свечку к тарелке (из переписки с читателями газеты «Спид-Инфо»).



Зрелость от молодости отличается тем, что даже когда ты находишься рядом с женщиной, тебе в голову могут прийти умные мысли.



Пятый год семейной жизни. Голова у жены болит все чаще, а месячные все дольше....



Перед девушкой всегда стоит непростой выбор: либо потерять невинность в борьбе за любовь, либо потерять любовь в борьбе за невинность.



Хотите получить сладкий и горячий поцелуй? Положите вашей девушке в рот 2 кусочка сахара, залейте кипятком и перемешайте.



Прошло уже то время, когда мы верили, что оно наступило



Выключим свет, а там видно будет



Дети - 30 секунд удовольствия, а затем 30 лет мучений



Красивая женщина радует мужской взгляд, а некрасивая - женский



Барабан Страдивари



Лиса кавказской национальности



Специализировавшееся на женских журналах издательство «Баблит» (радиостанция «Голос Америки»)



Больница № 112 после безуспешных попыток найти уборщицу преобразована в грязелечебницу



Если покупатель недоволен, как его отоварили, он имеет право, чтобы его отоварили по полной программе



Открыта новая "горячая линия". Опытный собутыльник поддержит разговор на актуальную тему: "бабы - дуры"; "футбол, хоккей"; "кто как нажрался". Возможен выезд на дом и на работу



Если кто-то громко плачет – довы#6ывался значит



Чеши отсюда! А теперь пониже!



На углу Гороховой и Помидорной стояла женщина сомнительного поведения. А возле нее собралась толпа сомневающихся...



Ой, да брось ты эту гранату!



Сделайте подарок для тещи! Подайте на развод!



Одежда девушки должна соответствовать ее назначению



Иногда сильные физические страдания лучше заменить страданиями моральными…. С этой мыслью я и обкакался в полном автобусе



Кто рано встает... тому ночью нех#$ было делать….



Если человеку долго не давать возразить, он забудет все свои аргументы, и врежет молча



Он так экономил, что просматривал порносайты с отключенной графикой….



Медленный вальс – это эстонский рэп



Я злой и память плохая. Отомщу, забуду и снова отомщу



Почему 12 апреля пьяные космонавты не бьют палатки и не купаются в фонтане в Парке Горького?



Чем ближе зарплата, тем труднее до нее дотянуть



Камасутра, поза номер 128: Одна нога здесь, другая ТАМ



Специально для жен программистов выпущены духи с запахом компьютера



Ах, какое прелестное платьице! На него практически совсем не надо материи….



Настоящая женщина должна в жизни сделать 3 вещи, а не зацикливаться, как дура, на шубе



Потерялся бешеный бульдог, нашедшему Царство Небесное!



Водитель тормозит резко, так что держите зубы (реальная надпись в маршрутке, г.Воронеж)



В машине один тормоз — ВОДИТЕЛЬ (надпись на грязной машине)



Разнузданности Максима весь вечер не было конца! Он даже хотел поцеловать меня на прощание... (из переписки с читателями «Спид-Инфо»)



Hе имей сто друзей, а имей всех врагов!



Время, которое у нас есть - это деньги, которых у нас нет



Помните правило: отрицательный результат - это тоже результат, а отрицательный электрод - это тоже электрод.



В наше время круто иметь не мобильный, а рабочий….



Вывести бы тебя в чисто поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб двумя очередями, чтоб на всю жизнь запомнил!



Работники бывают двух видов: трудолюбивые и трудоемкие



Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов (Альберт Эйнштейн)



Организация получила по факсу запас туалетной бумаги на месяц…



Мазь "Оборотень". Втирается в доверие



Любовь - переоценка сексуального порыва (Вильгельм Швебель)



К истоку приходится плыть против течения (Станислав Ежи Лец)



Старый новый вид извращения на Руси в весенне-летний период: САДО-ОГОРОДО



Французы запивают вином буквально всё: салат, мясо, рыбу. Этим они отличаются от русских, которые запивают вином только водку



Да здравствует долой!



Когда делается салат оливье, все ингpедиенты pежyтся кyбиками. Кpоме гоpоха



Национальный характер - собрание общепринятых предрассудков данного народа о самом себе



Телки, тачки, бабки... Милые картины родной деревни...



Императорские пингвины потребовали причислить их к дому Романовых



Лучше назови меня наглецом и ляг со мной в постель, чем импотентом и объяви это во всеуслышанье



Ничто так хорошо не запоминают ученики, как ошибки своих учителей



Написать афоризм легко! Трудно его придумать



Из одного фигового листа можно сделать несколько бикини



Грея ноги у камина, не воображай себя Джордано Бруно



Да, мы такая нация! Мы и Гитлера до самоубийства довели!



Я другой такой страны не знаю, где так вольно, смирно и кругом



Случайность это закономерность, только мелкопорубленная



Обнаружен завод по производству фальшивой водки. От нее люди трезвели и шли на работу



Зависть хорошее чувство, ибо все начинается с мечты



Американская политкорректность мне совсем непонятна: мало того, что у них негры в фильмах являются Рыцарями Круглого Стола, мало того, что женщины в спецназе, а Шерлок Холмс - голубой, так еще и президент выбран из числа слабоумных...



Искусство требует жертв, и с каждым днем их становится все больше



Городскому клубу эксгибиционистов на постоянную работу требуется смотритель



Чем отличается французский шансон от русского? Французский шансон исполняют шансонье, а русский – шансонщики



Тюрьма - недостаток пространства, компенсируемый избытком времени



В индустрии развлечений самой удачной идеей было разделение людей на два пола



Счастье обязательно придёт, ему ведь тоже интересно!



За что Сtrl-С - за то и Сtrl-V



26 бакинских сантиметров



Ярко вырожденное чувство юмора



Бизнесмен - человек, который успевает заработать больше, чем у него успевают отнять



Многие школьники, которым пришлось прочитать 4 тома "Войны и мира", жалеют, что на дуэли убили Пушкина, а не Толстого



Гонка вооружений на собачьих упряжках



Ужаснее мужского синхронного плаванья может быть только женское сумо...



Родственники нужны для того чтобы всегда было кого обсудить...



Если совесть не будет вас грызть - умрет с голоду...



Да на кого ты пенис поднимаешь?!



Меньше пенсионеров - выше пенсия!



Герасим назвал сабаку не Му-му, просто Тургенев не рискнул назвать книгу "ОАОУЭЮЫЙЯМЭ"



Если слова расходятся с делом, то и дела отвечают тем же



Легкомысленные мужчины меняют женщин, как сигареты в портсигаре. Трезвомыслящие меняют женщин как портсигары. А умные мужчины - те вообще... не курят



Глядя на своё отражение в луже понимаешь, как ты мелок и грязен...



Лучший тестировщик программного обеспечения - это неопытный пользователь



Я уже давно решила уйти из жизни, но не знаю, куда... (из переписки с читателями «Спид-Инфо»)



И тогда мой мерседес сказал "бенц"...



Когда у вас появляются деньги - у вас появляются женщины! Появляются женщины - пропадают деньги! Пропадают деньги - пропадают женщины! Пропадают женщины - появляются деньги... Если вы сможете из этого замкнутого круга убрать женщин - вы будете сказочно богаты…



Женщины любят хвалить чужих мужей, но искренне удивляются, когда хвалят их супругов



Операция по смене пола прошла успешно. Я довольно.



От наглости до страха - один удар



Вчера состоялся митинг женщин. Часть из них объявила голодовку, а часть – раздевалку



1 сентября сотни тысяч первоклассников сели за парты по обвинению в неграмотности



Мужчины смахивают на апрель, когда ухаживают, и на декабрь, когда уже женаты (Шекспир)



Наша Таня громко плачет… Да, гормоны много значат!



Крот - самое выгодное животное. Если он умрёт - его хоронить не надо



Если мечтаешь о радуге, будь готов попасть под дождь



Если с годами вы стали умнее, не спешите радоваться: глупостей на ваш век еще хватит



Кто рано ложится, тот поздно выходит замуж



С деньгами в кармане ты и умён, и красив, и даже умеешь петь



У одних главные полушария защищены черепом, у других - штанами, а у третьих - бюстгальтером...



Сегодня утром в аэропорту были задержаны 2 наркомана, которые улетели гораздо раньше своего рейса



Не иди на сделку с совестью - обманет!



Сексуальный герой с мозговыми придатками к половым органам



В немецких сказках добро всегда в конце грубо насилует зло



Тяжелая жизнь у моли... Попробуйте - зимой в футболках, летом в шубах…



Самый глубокий след в сердце мужчины оставляют те женщины, которых он не трахнул



У нас в деревне жил мужик-оборотень, вышел он как-то в 12 часов ночи за околицу и ударился 3 раза о сырую землю... Так и валяется там до сих пор…



Люди зачастую сбиваются с жизненного пути, ориентируясь по звездам эстрады и экрана



Дышал я запахом Орбит «После вчерашнего»



Не всё то женщина, что с мужчиной



Он не спускал с меня глаз и вообще не спускал... (из переписки с читателями «Спид-Инфо»)



…Актёрище, колдун слова, одной фразой «Кушать подано!» разрывающий сердца…



Заняла на Евровидение первое место. Теперь приходится долг отдавать



Если долго ждать своего шанса, то пропустишь все чужие (Стас Янковский)



Прежде чем стать актёром, надо научиться держать цветы



Не все ищут братьев по разуму, половина ищет сестёр по глупости...



Гадаю по листингам программ. Снимаю глюки. Навожу трояны



Быстрее всех контроль на самолёт проходят нудисты...



Дорога к успеху всегда закрыта на ремонт



Раздвоение личности начинается с задницы



В принципе все согласны, что человек - общественное животное. Только одни считают, что правильнее говорить - "социальное", а другие, что правильнее говорить - "скотина" (Стас Янковский)



Любая русская может любить по-французски, а вот француженка по-русски - никогда... (из переписки с читателями «Спид-Инфо»)



Всякий образованный человек, умеющий читать и писать, в конце концов должен решить для себя: так что же все-таки делать - читать или писать?



Никогда не называй человека дураком. Лучше займи у него в долг



Женщины и сны не бывают такими, какими хочешь их видеть



Фунт лиха судьба всегда отпускает на глазок (Сергей Скотников)



Вчера в тюрьме Лефортово прошла встреча выпускников



Ни один иностранный язык так и не смог овладеть мной.



Исследованиями установлено, что Великая Китайская Стена на самом деле построена не китайцами, а их соседями....



Беспредел в Чечне: чеченские террористы захватили автобус с чеченскими террористами....



Это у других в России две проблемы - дураки и дороги, а у системного администратора - пользователи и сетка.



...а красивых женщин мы оставим мужчинам без фантазии!



Дурака валяете, а потом у меня голова отваливается! (реальный перл учителя)



Женское ателье приглашает на работу мужчину, способного гладить и пороть.



По Уставу пушку на бок класть не положено.



Пушка стреляет сначала по параболе, а потом по инерции.



Вышли мы в чистое поле, и тут из-за угла танки.



DOS_VID_анья. Из_WIN_и, если что....



Enter нажат, к чему теперь рыданья....



Му сор - мой полицейский по английски, мусор - милиционер по русски.



Pentium Pro Z - тот, что с голубыми кристалами....



Xотелocь бы, чтoбы нe тoлькo хoтeлocь....



А help читать - не барское занятье?



А вас я попрошу отдаться!



А глюки бегали и нагло шевелили усами....



Оптимист - это пессимист, принимающий антидепрессанты.



Hаш пpокуpоp - сексуальный маньяк. Опять возбудил мое уголовное дело…



....А по ночам Мальвина любила смотpеть одним глазом на звездное небо и вспоминать о том незабываемом поцелуе, котоpый ей подаpил Буpатино.



«…У меня даже мраморную доску ЗАБЫВАЛИ с надписью "ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ"» (реальная фраза реального водителя реальной маршрутки)



Слава - это когда тебя знают те, кого ты сама не хочешь знать (Б.Бардо)



Выживание видов … из ума (Р.Занзибаров)



Школа — это место, где огранивают булыжники и губят алмазы



Когда нет ни воображения, ни талантов, не остается ничего другого, как стать интернационалистами (А.Гитлер)



На международной фондовой бирже паника - Молдова взвинтила цены на укроп.



… водитель, видимо, где-то на бутылке с водкой подорвался…



Попав в идиотское положение, ведите себя просто и естественно, как настоящий идиот (Игорь Ступин)



Сами знаете - если парень с девушкой об одном и том же думают, то может и ребенок родиться.... (из переписки с читателями газеты «Спид-Инфо»)



Закрывая дверь, посмотри в глаза тому, кому прищемишь пальцы (надпись в маршрутке)



Независимо от поставленных целей и достигнутых результатов, УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: все достигнутые результаты смывать водой. Если результаты превзошли все ваши ожидания, просьба воспользоваться щеточкой (надпись на стене туалета реального интернет-клуба)



Они все были в майках, по пояс голые…



Почему после того, как плакали наши денежки, финансы поют романсы?



Прежде чем снимать девушку - узнай, а зачем ее туда повесили?



Жить прекрасно, а регулярно жить еще и полезно...



Скpомность мужчины пpоявляется в том, что он не говоpит о своих достоинствах. Скpомность женщины - в том, что она не говоpит о чужих недостатках



Когда мы остались наедине, я долго сидела в темноте и ждала, когда он разденется. Но оказалось, что просто у него такой волосяной покров (из переписки с читателями «Спид-Инфо»)



Любовь является формой временного сумасшествия, излечимой только браком



Самый быстрый путь узнать о всех своих недостатках - переехать жить к любовнику



Лишние килограммы откладываются там, где они всего заметнее



Первое правило женатой жизни: если Вы правы, скорее извинитесь



Нечего залеживаться в постели, если не можешь делать там деньги



Наношу пользу, причиняю добро и подвергаю ласке...



Нимфоманка - мужское определение женщины, которая хочет больше, чем он может



Лейтенант Петров представлен к ... ограде



Все было хорошо: он любил меня, я готовилась рожать... Короче, дело шло к свадьбе (из переписки с читателями «Спид-Инфо»)



Люблю я ближнего своего, но, право, странною любовью...



Вы не узнаете, что такое настоящая любовь до тех пор, пока не захотите от нее избавиться



Совесть не уберегает от греха. Она мешает получать удовольствие



Закроем глаза и обратимся к Господу с молитвой: "Господи! открой нам глаза..."



Муж, у которого жена отбирает зарплату - слабак, отдающий сам - настоящий мужчина...



От любви до ненависти – один шанкр



Любая кривая обходящая начальника короче прямой, проходящей мимо него



Лентяй - человек, которому нравится просто жить



Женщина никогда не забывает мужчин, с которыми у нее все получилось, мужчина - женщин, с которыми он не смог



Правильный секс и есть грязный



Для начала он снял с нее розовые очки...



Идти на работу, как с женой переспать, - неохота, но надо... А если перед этим еще и с женой переспать!



У меня по пьяни никогда не бывает провалов в памяти. По крайней мере, я не помню за собой таких случаев...



Если диарея застала вас во время энуреза - то... ну, я не знаю, чем вам помочь...



Уважаемые дамы и дамовладельцы!



Женщина может осчастливить и отомстить мужчине одним и тем же способом!



Демократия - это процесс, посредством которого люди свободным волеизъявлением избирают человека, на которого взвалят вину



Граница - в политической географии воображаемая линия между двумя государствами, отделяющая воображаемые права одного от воображаемых прав другого



Людоеды-вегетарианцы, наверное, едят гринписовцев...



Масштаб личности человека определяется масштабом проблем, которые ему по х##



Чем совесть чище, тем выше ее продажная стоимость



Он даже не понял, какую замечательную рекламу мне сделал, когда гонял меня по селу с криком: "Проститутка!" (из переписки с читателями «Спид-Инфо»)



Некоторые люди убеждают, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли



ГАИ говорит: «Тише едешь - никому не должен»



Сидит Буратино и сам с собой рассуждает: «Вот и зачатие у меня непорочное, и отец плотник...»



Почему-то фраза "Профессор завалил студента на экзамене" звучит совершенно обыденно, а вот "Студент завалил профессора после экзамена" вызывает бурную реакцию



Если я скажу "да", ты перестанешь меня уважать. Если я скажу "нет", ты перестанешь меня любить. Поэтому, "не исключено"



Человек рождается для счастья, а живет для смеха



Русский футбол матом не испортишь



Когда неприятности отступают, главное - их не преследовать.



В России умный человек отличается от дурака тем, что дурак может наступить дважды на одни и те же грабли, а умный - дважды на разные.



Алкоголизм — медленная смерть, но мы не торопимся…



Вот и ПИВО подошло к КОНЦУ…



Возьму на работу юриста. В течение испытательного срока нужно выполнить сложное задание - по закону уволить предыдущего.



Для клиентов с большими запросами организация продаст губы в рулонах. Раскат каждой губы - до десяти метров. Не дура.



Мужиков я ненавижу, и если у меня их целая куча, то только потому, что не могу спать одна - боюсь всякой нечисти (из переписки с читателями газеты «Спид-Инфо»).



Водка "Исток". Начни день с цитрамона!



Магнитофон "Электроника-302" системы "Угадай мелодию".



Донор-рецидивист



…Его все так и зовут: «Наше позвоночное» - на работу приняли по звонку свыше…



Ругаться со своим начальником - все равно что бороться со свиньей, лежащей в грязи: в какой-то момент ты замечаешь, что обливаешься грязью, в то время как эта свинья ловит кайф



Если правительство говорит, что в России все будет идти естественным путем, то значит, выйдет все через ж@пу.



Оригинальный способ преобразования материи изобрел пожарный инспектор Василий Пупкин - всего за 200 долларов пластиковые изоляторы у него превращаются в керамические, а алюминиевая электропроводка в медную!



Это вам не секс в Париже !



Мужчине нужен член, чтобы у него была хоть какая-то возможность заставить женщину замолчать.



Чем позже скорая приезжает, тем точнее диагноз…



Время течет в одном направлении, а деньги в разных.



Чтобы вскружить женщине голову, достаточно обойти вокруг нее 200 раз.



Истины не меняются, меняются их доказательства.



Религия - это когда толстые учат худых соблюдать посты.



Я льстю и льстя моя опасна. Я мстю, и мстя моя страшна!



Я знал человека до такой степени необразованного, что ему приходилось самому выдумывать цитаты из классиков.



- Как вы относитесь к деньгам? - Я к ним не отношусь! - ответил РУБЛЬ гордо.



Трагедия - это когда я порезала палец. Комедия - это когда вы провалились в канализационный люк и сломали себе шею



На улице Машерова завелась ненасытная жертва. Маньяки, будьте осторожны!



Знали бы Серж Гейнзбур, Шарль Азнавур, Джо Дассен и Эдит Пиаф, ЧТО в России называют шансоном...



Хорошенькая девушка может носить почти всё или почти ничего



В том, что остроты плохо доходят, почта не виновата



Опасайтесь милицейских постов, потому что когда милиционеры голодают, они очень опасные



Плох тот генерал, который не мечтает стать памятником



Какая свадьба? Мы еще "Камасутру" не дочитали...



В Голландии родился десятимиллионный ребенок. Ориентировочно – мальчик



Археологам удалось полностью расшифровать надпись на скрижали Завета. Оказалось, что заповедь была всего одна: "Не с глаголами пишется отдельно. Например: не убий, не укради, не прелюбодействуй и т.д."



Совет. Чтобы преуспеть в жизни, надо соблюдать два правила: 1) никогда не рассказывайте другим всё, что вы знаете; 2) ********************.



Хотите избавиться от врагов? Дайте им денег в долг!



Наивная верит мужским клятвам, опытная – комплиментам



Астрология смотрит на людей, как на консервы: судит о них по дате изготовления



Я, конечно же, понимаю, что все дело не в размерах половых органов, а в их количестве (из переписки с читателями «Спид-Инфо»)



То, что ты не принес домой с работы, ты украл у своей семьи



Оказывается, есть такая профессия - судебный писец!



Что наша жизнь? Пешком под стол, бегом в шкаф, ползком в гроб



Если нам и предначертано по жизни обосраться, то пусть это будет не от селёдки с молоком, а от форели со сливками...



Ничто так не обесценивает Вашу машину, как новая машина соседа



При виде его члена у резиновой женщины закрылся рот..



Российская нефть бывает 2-х типов. Вы все хорошо знаете этих двух типов...



Сегодня будущее ожидает нас за каждым углом... (Г.Яблонский)



Всяческих вам баг...



Пойдём в постель, я угощаю...



Согласно подсчетам статистиков, около 40 процентов мазохистов пользуются услугами милиционеров (А.Козак)



Дайте мне точку опоры... и я выпью за вас стоя !



Краткость вашего визита - сестра моего таланта гостеприимства



Рабам давали еды и одежды ровно столько, сколько бы им хватило для того, чтобы они смогли продолжить работать. Ничего существенного в принципах формирования зарплаты с тех пор не изменилось (М.Хафизов)



Крайняя степень невезения: Подхватить триппер, занимаясь онанизмом...



Вначале было слово... Потом - скандал (Борис Шапиро)



Сердце очень хрупкая вещь - оно бьётся!



Мы придумали эротическую настольную игру, но от голых досок кости потом болят (из переписки с читателями «Спид-Инфо»)



Ты не мог бы мне одолжить небольшую сумку денег?



В русском человеке непостижимым образом сочетается ненависть к евреям и любовь к Иисусу Христу...



Ложка упала и давай валяться



Коней на переправе не меняю, а ослов можно и даже нужно



Женщины на самом деле не глупые, им просто тоже хочется поруководить



Курс "Как стать богатым и известным" - $350. Курс "Как стать богатым и неизвестным" - $3500.



С ветреной женщиной приятно прохлаждаться



Кругом столько душевных девушек, а всё равно тянет к грудастым!



Кровать тряслась на 7 баллов по ДЕСЯТИ**АЛЬНОЙ шкале Рихтера



Женщине никогда не следует верить, особенно на слово!



Наш институт расположен на самой высокой точке Приволжской возвышенности, а умный в гору...



В ответ на предложение расставить все точки над "i", русские часто посылают, уверенно ставя галочку над "й"

СанСаныч Это невозможно осилить за один раз.....

Прочитал где то 1/4....весело...

Aleks1970 Это невозможно осилить за один раз.....

Прочитал где то 1/4....весело...

Не говори. Тяжко. Ведь на все случаи жизни. Так ,что не торопись.

Инна А я распечатала!! Вечерком дочитаю,что-нибудь законспектирую!!

TREMP А есть в твердом переплете?

Оптимистка После всех манипуляций с распечатыванием текста получилось 14 листов формата А4:eek: за один раз конечно не осилить:yes: но поняла что , случаи бывают разные и тут ещё не все описаны:wink::rolleyes::vawe:

Aleks1970 Высказывания Фаины Раневской



- Фаина Георгиевна, как ваши дела?

- Вы знаете, милочка, что такое говно? Так вот оно по сравнению с моей жизнью — повидло.



На голодный желудок русский человек ничего делать и думать не хочет, а на сытый - не может.



Животных, которых мало, занесли в Красную книгу, а которых много - в Книгу о вкусной и здоровой пище.



Лесбиянство, гомосексуализм, мазохизм, садизм - это не извращения. Извращений, собственно, только два: хоккей на траве и балет на льду.



Чем я занимаюсь? Симулирую здоровье.



Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?



Бог создал женщин красивыми, чтобы их могли любить мужчины, и - глупыми, чтобы они могли любить мужчин



Если женщина идет с опущенной головой - у нее есть любовник! Если женщина идет с гордо поднятой головой - у нее есть любовник! Если женщина держит голову прямо - у нее есть любовник! И вообще - если у женщины есть голова, то у нее есть любовник!



Эта дама может уже сама выбирать, на кого ей производить впечатление.



Глядя на прореху в своей юбке: Напора красоты не может сдержать ничто!



О режиссере З.: Перпетум кобеле.



Орфографические ошибки в письме - как клоп на белой блузке.



Я как старая пальма на вокзале - никому не нужна, а выбросить жалко.



На вопрос: "Вы заболели, Фаина Георгиевна?" - она привычно отвечала: "Нет, я просто так выгляжу".



"Всю свою жизнь я проплавала в унитазе стилем баттерфляй"



Жизнь моя... Прожила около, все не удавалось. Как рыжий у ковра.



Спутник славы - одиночество.



Он умрет от расширения фантазии.



Критикессы - амазонки в климаксе.



Сказка - это когда женился на лягушке, а она оказалась царевной. А быль - это когда наоборот.



Я говорила долго и неубедительно, как будто говорила о дружбе народов.



Я себя чувствую, но плохо.



Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.



Если больной очень хочет жить, врачи бессильны.



Семья заменяет все. Поэтому, прежде чем ее завести, стомит подумать, что тебе важнее: все или семья.



Пусть это будет маленькая сплетня, которая должна исчезнуть между нами.



Мне попадаются не лица, а личное оскорбление.



Старость - это время, когда свечи на именинном пироге обходятся дороже самого пирога, а половина мочи идет на анализы.



Чтобы мы видели, сколько мы переедаем, наш живот расположен на той же стороне, что и глаза.



Сняться в плохом фильме - все равно что плюнуть в вечность.



Четвертый раз смотрю этот фильм и должна вам сказать, что сегодня актеры играли как никогда.



Успех - единственный непростительный грех по отношению к своему близкому.



Я жила со многими театрами, но так и не получила удовольствия



Получаю письма: "Помогите стать актером". Отвечаю: "Бог поможет!"



Здоровье - это когда у вас каждый день болит в другом месте.



Старость - это когда беспокоят не плохие сны, а плохая действительность.



Настоящий мужчина - это мужчина, который точно помнит день рождения женщины и никогда не знает, сколько ей лет. Мужчина, который никогда не помнит дня рождения женщины, но точно знает, сколько ей лет - это ее муж.



Мне всегда было непонятно - люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства.



Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи.



У меня хватило ума глупо прожить жизнь.



Понятна мысль моя неглубокая?

Aleks1970 Последнии фразы разных профессий.



... экипажа аэробуса: "Там лампочка замигала - ладно, хрен с ней!"



... маляра: "Разумеется, леса выдержат!"



... астронавта: "Нет, все в порядке! Воздуха мне хватит еще минут на 15."



... физика-атомщика: "Критическая масса - не критические дни, дело поправимое..."



... зека-беглеца: "Вот теперь мы хорошо закрепили веревку."



... водителя: "Если эта свинья не переключит на ближний, я тоже хуй переключу!"



... пьяного водителя: "Чертов столб! Свернет он в конце концов с дороги или нет!"



... автослесаря: "Опусти чуть платформу..."



... машиниста экскаватора: "Что там за цилиндр мы скребанули? Посмотрим..."



... жены водителя: "Выезжай, справа свободно!"



... инструктора по альпинизму: "Да е мое! В пятый раз показываю: по-настоящему надежные узлы завязываются вот так..."



... биолога: "Эта змея нам известна. Ее яд не опасен для человека."



... сапера: "Все. Точно красный. Режь красный!"



... пилота бомбардировщика над вражеской территорией: "Вау! Вот это фейерверк!"



... доставщика пиццы: "У вас замечательный песик..."



... прыгуна с тарзанки: "Красота!!!..."



... химика: "А если мы это чуть-чуть нагреем?"



... учителя химии: "Дети! Этот опыт совершенно безопасен!"



... студента-химика: "Профессор, поверьте, это действительно интересная реакц..."



... компьютерщика-любителя: "Итак, продавец уверял, что две карты уживаются."



... компьютера: "Вы уверены?! [Y/N]"



... кровельщика: "Ни ветерка сегодня..."



... сыщика: "Случай простой: убийца - вы!"



... диабетика: "Это был сахар?"



... электрогитариста: "Плесни-ка мне еще сочку."



... жены: "Муж вернется только утром."



... мужа: "Ну... дорогая... ты же у меня не ревнивая."



... ночного вора: "Пойдем отсюда. Сюда у их добермана цепь не дотягивается."



... изобретателя: "Итак, приступим к испытаниям..."



... автоинструктора: "Хорошо, теперь попробуй самостоятельно."



... экзаменатора в автошколе: "Припаркуйтесь здесь, на набережной!"



... парашютиста: "Гребанная МОЛЬ!!!"



... командира взвода: "Да здесь ни одной живой души в радиусе 10 километров...."



... мясника: "Лех, кинь мне вон тот ножик!"



... командира экипажа: "Через несколько минут мы совершим посадку в соответствии с расписанием."



... пешехода: "Но ведь мне зеленый!"



... посетителя ресторана: "Я возьму жюльен с грибами."



... судебного пристава: "... пистолет также конфискуется!"



... рабочего-путейца: "Не бойся, этот поезд пройдет по соседнему пути!"



... охотника на гепарда: "Хмм, а он довольно быстро приближается..."



... новобранца с боевой гранатой: "До скольки, вы говорите, я должен досчитать?"



... героя: "Какая помощь!? Да их тут всего трое..."



... палача: "Петля жмет? Нет проблем, щас я проверю..."



... старой девы (очень старой): "Ooooo! Нееет! Oooooooooooooooх!!!"



... хозяина закусочной: "Вам понравилось?"



... водителя грузовика: "Эти старые мосты простоят еще вечность!"



... двух укротителей львов: "Как? Я думал, ТЫ их покормил!?!"



... водителя "Оки": "Ну здесь я в два счета проскользну, фигня!"



... повара заводской столовой: "Подозрительно тихо в обеденном зале..."



... ночного сторожа: "Эй, кто там?"



... автолюбителя: "Завтра же подъеду проверить тормоза..."



... полицейского: "Шесть выстрелов, он истратил все патроны..."



... сына президента: "Папа, а для чего эта красная кнопка?"



... велосипедиста: "Так, здесь "Волга" нам уступает..."



... автогонщика: "Интересно, механик еще не пронюхал, что я спал с его женушкой?"



... фоторепортера: "Это будет сенсационный снимок!"



... тренера по легкой атлетике: "Все одновременно бросаем копья в эту сторону!"



... студента: "Я иду в столовую!"



... рождественского гуся: "О, святое рожд..."



... Тарзана: "Какая сволочь насрала на лиану!"



... теннисиста в парной игре: "Мой!!!"



... привратника: "Только через мой труп..."



... отпускника: "Один до Майами, пожалуйста!"



... китобоя: "Так, теперь он у нас на крючке!"



... капитана подводной лодки: "Здесь нужно срочно проветрить!"

Жексон :wacko::wacko::rtfm: неосилелмногабукоф

:good2::good2:

Aleks1970 Прикольные объявления( много букв)



Читать в свободное от общения на форуме время.



Автопредприятию требуются пенсионеры для подогрева.



Бесплатно возьму на квартиру молодую девушку при условии сожительства.



Больных в семь утра закапывать всех (Объявление в глазном отделении больницы).



В связи с проведением в плавательном секторе Всероссийского дня бегуна 24 июня вход через прыжковый сектор (Объявление в бассейне "Олимпийский").



В связи с ремонтом парикмахерской укладка женщин будет производится в мужском зале.



В семь вечера в среду в третьем подъезде состоится собрание. Повестка дня: выборы домового.



Варильный горшок предназначен для варки пищи способом тушения в духовке.



Ввиду холода в рентгеновском кабинете делаем только срочные переломы.



Вечером очень вкусно, наутро - полный эффект! (из рекламы слабительного).



Вниманию подписчиков! В связи со сменой главного редактора с марта 1995 года вместо газеты "Горемыка" выходит журнал "Баловень судьбы".



Во избежание детского травматизма не разрешайте детям приносить в детсад сладости.



ВСЕ HА ВЫБОРЫ! ХВАТИТ ОТСИЖИВАТЬСЯ В HОРАХ! ВСТАHЬ И ПРОГОЛОСУЙ!!!! (объявление на заборе кладбища).



Вставление зубов по средам и пятницам. Выставление зубов ежедневно с 9 до 17 часов. (Объявление в поликлинике)



Вступлю в брак для совместного проведения свадьбы.



Вы получите биотуалет по любому адресу в Москве в течение одного дня. А вместе с ним инструкцию на русском языке и квалифицированную демонстрацию.



Вынимайте детей из воды за 10 минут до наступления озноба.



Вяжем детские кофточки из шерсти родителей.



Господа, не бросайте окурки в унитаз. Администрация туалета.



Граждане! В связи с ремонтом водопроводной сети в доме 23 января не будет света. Также запасайтесь горячей водой.



Граждане! Света не будет в ближайшие дни по причине быка, сбежавшего с фермы и забодавшего телеграфный столб.



Девушка 30 лет ищет работу по специальности бухгалтера.



Девушка по имени Лена, которую я встретил 12 октября неподалеку от станции "Кузьминки". Твои белокурые волосы и красное пальто - все, что у меня осталось. Прошу откликнуться. Игорь.



Делаем полиэтиленовые мешки по размеру заказчика.



Дети выдаются отцам только в трезвом состоянии.



Дети до пятилетнего возраста проходят в цирк на руках.



Для съемки фильма требуются лица с тупым выражением лица.



Домоуправлению требуется электрик. Регламент работы: два выходных дня в неделю, в субботу, если вызовут, то надо выходить, а если не вызовут, то не выходить, а в воскресенье, даже если проводка загорится, можно не ходить, а оплату гарантируем.



За последствия пуговиц прачечная ответственности не несет.



Завтра в 9.00 у магазина будет проводиться распродажа живых кур, по полторы на человека.



ЗУБЫ? Hаши стоматологи сделают все, чтобы вы навсегда забыли о них!



Имеется продажная шкура. Улица Восточная, 10.



Ищу интеллигентного мужчину с высоким заработком для совместной подписки на газеты и журналы.



Ищу современного мужчину без претензий на жизнь.



Китайские товары со всего мира!



Кондитерская фабрика приглашает на работу двух мужчин - одного для обертки, другого для начинки.



Ларек "Вторсырья" принимает отбросы общества охотников и рыболовов в виде костей.



Лечите зубы под наркозом. Улица Фрезеровщиков.



Ликвидация предприятий в присутствии заказчика!



Лифт вниз не поднимает.



Лов рыбы запрещен всеми видами орудий лова, кроме удочек и мероприятий.



Магазин закрыт. Продавец находится в лежачем положении.



Мастерская заказы на пояса не принимает - заболела поясница.



Молодой порядочный массажист выезжает на дом.



Москвичка ищет работу по специальности или бухгалтером.



Мыши и джойстики - удобные, точные и надежные манипуляторы для правой, левой и большой руки.



Hовогодний вечер по согласованию с администрацией перенесен на 8 марта.



Обезврежу преступника. Hе пьющего, не курящего, рост не менее 180 см, конечная цель - брак.



Обращайтесь к нам. Похудение на 100%.



Один звонок, и вам оформят свидетельство о смерти, изготовят венки!



Односменных детей забирайте не позже 5 часов, удлиненных детей забирайте не позже 7 часов вечера.



Организация ищет бухгалтера! Вознаграждение гарантируем!!!



Организация примет на работу повара со знанием вычислительной техники.



Отчаялся найти жену, одну. Поэтому приглашаю 5-7 женщин возрастом от 30 до 50 лет объединиться со мной в одну семью.



Получить книгу жалоб можно у директора бани раздевшись.



Постовому запрещается: спать, писать, читать, производить бесцельную стрельбу (из инструкции)



Потерялась собака породы эрдельтерьер, возможно уехала в троллейбусе 5.



Похудей - раз и навсегда! Похудение 15 кг в месяц с сохранением веса и объема.



Пошив модных сапог из кожи заказчика.



Православный колдун предсказывает будущее по гениталиям девочек-подростков.



Председатель совхоза 50 лет (имеется 44 трактора, 21 комбайн, стадо коров, птицефабрика) приглашает светловолосую блондинку до 25 лет с длинными ногами для совместного ведения хозяйства.



Принимается посуда из-под солнечного масла.



Приглашаются грузчики для интересной работы.



Приглашаем студентов на профессии: <...> строительство морских и речных водных путей и портов.



Продается коккер-спаниель. Мать признана "Лучшей сукой породы". Дочь - точная копия матери.

Aleks1970 Поговорки на новый лад.

Дуалистический принцип использования сельскохозяйственных орудий на гидроповерхности" (Вилами по воде писано)



"Бинарный характер высказываний индивидуума утратившего социальную активность" (Бабушка надвое сказала)



"Проблемы транспортировки жидкостей в сосудах с переменной структурой плотности" (Носить воду в решете)



"Оптимизация динамики работы тяглового средства передвижения, связанная с устранением изначально деструктивной транспортной единицы" (Баба с возу - кобыле легче)



"Слабо выраженная актуальность применения клавишных инструментов в среде лиц духовного звания" (на фига попу гармонь)



"Нестандартные методы лечения сколиоза путем отправления ритуальных услуг" (горбатого могила исправит)



"Проблемы повышения мелкодисперсионности оксида двухатомного водорода механическим путем" (толочь воду в ступе)



"Латентные возможности использования вербальных средств общения для оптимизации труда" (пошел на...)



"Положительное воздействие низкого коэффициента интеллекта на увеличение совокупности задач в процессе осуществления трудовой деятельности (работа дураков любит)



"Солипсизм домашней птицы по отношению к нежвачным млекопетающим отряда парнокопытных" (гусь свинье не товарищ)



"Характерные внешние приметы как повод для узурпации наиболее благоприятного социального статуса на рынке" (со свиным рылом да в калашный ряд)



"Антропоморфический подход к созданию брачной ячейки" (кому и кобыла невеста)



"Синдром отказа от легитимизации, опирающийся на отсутствие возможностей быстрой идентификации личности" (я не я, и лошадь не моя)



"Влияние сезонно-погодных условий на процесс бухгалтерского учета пернатых" (цыплят по осени считают)



"Амбивалентная природа нейронных импульсов, испускаемых корой головного мозга" (и хочется, и колется)



"Закономерности соотношения длины ороговевшего эпидермиса с количеством серого вещества в черепной коробке" (волос долог, да ум короток)



"Разновидность юридического акта, превалирующего над валютными средствами" (уговор дороже денег)



"Недопустимость использования типовых элементов жилищной архитектуры при отрицании кульминационного проявления созерцательно-осязательных эмоций" (любовь не картошка, не выбросишь в окошко)



"Нейтральность вкусовых характеристик растения семейства крестоцветных по отношению к овощным культурам средней полосы России" (хрен редьки не слаще)



"Антитезисные свойства умственно-неполноценных субъектов в контексте выполнения государственных нормативных актов" (дуракам закон не писан)



"Отсутствие прогресса-регресса в метаболизме организма при изменении соотношения жиров и углеводов в традиционном блюде оседлых народов" (кашу маслом не испортишь)



"Место насекомовидных в иерархических системах пирамидального типа" (всяк сверчок знай свой шесток)



"Закономерность возрастания личностной ценности субъекта после получения травматического опыта" (за одного битого двух небитых дают)

Инна :rolleyes:Не удивлюсь если такие поговорки в скором времени появятся в начальных классах,в каких нибудь гимназиях или лицеях!!!:russian_ru:

Vovik Вот еще несколько фраз на некоторые случаи жизни:



Чует наше сердце, как скорбишь Ты, Родимый. Скорбим и страдаем с Тобою и мы. Смутьяны с клеветой и посулами, подобно древнему искусителю, появляются и у нас и чего только не обещают, но не по сердцу нам их льстивые и лукавые речи.



Мы верим только Тебе, наш безценный Отец, и ждем милостей только от Тебя, наш Кормилец. Не надо нам самозванных отцов и непрошенных благодетелей, которые явились ни раньше, ни позже, а только теперь. Ты один, Богом венчанный природный Царь наш, царствуешь в наших сердцах.

Aleks1970 1. Отвечая на звонок, говорить "Алло", "Да" и "Какого хера!" стало старомодно.

Есть другое нужное слово: "Внемлю!".

Если неологизм с перепугу забылся, можно заменить фразой "Кому я понадобился?", произносимую со МХАТовским драматизмом.



2. На нежелательные вопросы, требующие немедленного ответа. типа "Тебя *бёт?!", есть замечательная фраза: "Вам, сударь, какая печаль?".



3. Целый ряд идиоматических выражений типа: " твою мать" и "ну ни фига себе ты купила" заменяется фразой: "Больно слышать", произносимой с шекспировским трагизмом.



4. В ходе научного спора, аргумент "Я тебе сейчас в асфальт закатаю!" правильнее заменить фразой: "Голубчик, не утруждайте себя в поисках профанаций".



5. Часто мы просим друзей и родных: "Вась, сгоняй кабанчиком за хлебом". Это неправильно.. Просить об одолжении необходимо так: "Дружище, да не будет тебе в тягость..." и далее по тексту.



6. Если после ряда аргументов, необходимо подкрепить свою позицию крепким словцом, существует на выбор несколько вариантов:

"Ну ты, грязный урод" должно произносить, как - "Ох, и плутоват же ты, шельма!";

"Баран, за базар ответишь?!" - "Я недосягаем для ваших дерзновенных аргументов и дедукций";

"Тормозила ты редкостный" - "Да вы просто рутинер, милейший!";

"Сам понял, что сказал, дебил?" - "Ваши слова, уважаемый, бурлеск чистой воды. Равно как и вы - акциденция современности".



7. Обращение к товарищу во время потасовки: "А не пора ли нам съеб*ться?", находит отражение во фразе: "Как ты находишь эту буффонаду?"



8. Расхожие выражения восторга в рассказе о прекрасной половине: "Вот это попа (ноги, грудь)!" - переводятся вот так: "Лично я экзальтирован её внешностью"

Aleks1970 Все о "крылатых" фразах. (http://www.otrezal.ru/)

Aleks1970 Пусть стараються нас понять.



Регулярный список умных слов и выражений:



Идиосинкразия – непереносимость. Мое любимейшее слово из умных. Вообще термин медицинский, но употреблять можно везде и всюду. Например: У меня к дуракам идиосинкразия!

Трансцендентальный – отвлеченный, абстрактный, академический, мысленный, умозрительный, умственный, теоретический. Где-то так. В связи с широтой понятия рекомендуется широкое применение термина, где надо и где не надо.

Метафизический – примерно то же самое, что Трансцендентальный. Термин хорош для ответа на вопрос, суть которого Вы не поняли. Например, так – "Как Вы относитесь к схоластике? - В метафизическом смысле?"

Схоластика – средневековое философское течение. В мой список умных слов схоластика включена мною единственно из-за красивого названия.

Эзотерика – тайное учение. Более о нем ничего не известно.

Трюизм – общеизвестное мнение или высказывание. Типичный пример трюизма – "Волга впадает в Каспийское море."

Метросексуал – эвфемизм педераста. Если совсем честно.

Эвфемизм - замена грубых или резких слов и выражений более мягкими. В народе феномен получил весьма хлесткую и точную формулировку: "Жопа есть, а слова нет."

Софистика - умение хитро вести прения. Жонглирование словами и понятиями. Например: "Идите Вы в жопу со своей софистикой!"

Глоссарий - тоже умное слово. К сожалению, я всегда забываю его смысл и поэтому почти никогда не употребляю. Список аббревиатур и сокращений.

Эклектика - соединение разнородных взглядов, идей и теорий. Эвфемизм дурновкусицы. Например: "Он так эклектично одевается!"

Инвективы – нецензурная, площадная брань, матерщина. Часто употребляется в сочетании Инвективная лексика.

Гомогенный – однородный. Например: "Гомогенность этого йогурта не вызывает никаких сомнений."

Гендерный – половой. Межгендерный, соответственно, - межполовой. Очень любимое в жж словечко.

Аддикция - зависимость. Напр. Интернет-аддикция. Как у меня.

Декадентство – упадничество. Термин хорош для оценки любых действий любых персонажей. Напр.: "Какое декадентство!"

Конгруэнтность – очень богатое слово. Одно из моих любимых. Означает состояние целостности и полной искренности, когда все части личности работают вместе, преследуя одну цель. Также часто употребляется с приставкой не. Очень конгруэнтное слово.

Гипербола – преувеличение. Например: "Не гиперболизируй, пожалуйста!"

Волюнтаризм - учение, полагающее в основы бытия волевое начало. В наше время употребляется как оценочный термин действий человека, которые лично Вам не нравятся. Напр.: "Ваня выпил всю текилу. Это чистый волюнтаризм!"

Убиквисты - виды растений и животных, обитающие повсеместно. Не увлекайтесь этим термином, все равно никто его не знает, кроме нас с Вами.

Когнитивный диссонанс – новая информация, входящая в противоречие со старыми знаниями, имеющимися человеком. В российский обиход термин введен главным образом писателем Пелевиным.

Гносеология - теория познания, основная часть философии, рассматривающая условия и пределы возможности достоверного знания. Очень умное слово. К сожалению, мало употребимо.

Эгоцентрик – Себялюб. Такой, как и мы все. Важно не употреблять термин по отношению к собственной персоне. Не принято. Разве что в порядке самоиронии.

Фистинг – это Вам не надо. Это из областей жосткого разврата. Просто знайте, что это когда кулаком.

Гвельфы и гиббелины - Гвельфы - за папу и пополанов, гиббелины - за императора и нобилей. В общем, это Вам тоже не надо. Вряд ли сможете блеснуть эрудицией. Мало знатоков.

Бином Ньютона - формула для представления степени суммы двух чисел. Употребляется, как правило, в качестве выражения чего-то сложного в противопоставлении несложному. Например: "Тоже мне бином Ньютона!" = Говна-пирога!

Когерентность - очень красивое слово. (от латинского cohaerens — находящийся в связи), согласованное протекание во времени нескольких колебательных или волновых процессов, проявляющееся при их сложении.

Фрустрация - разочарование. наша жизнь - это цепь фрустраций.

Дискурс - и так все знают. но слово умное.

Aleks1970 Мудрости



1. В вине мудрость, в пиве сила, а в воде микробы.

2. Мужчина должен быть слегка неряшлив! Или ширинка расстегнута, или рукав в говне...

3. Приобрести жизненную мудрость можно тремя путями: читать умные книги, наблюдать как действуют мудрые люди, помочиться на оголенный провод под напряжением.

4. Жрать - это кушать в грубой, извращенной форме

5. Вкус щепотки соли можно улучшить, бросив её в кружку с пивом.

6. Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле водку спасли!

7. Пол-литра хорошего настроения:

8. Что мне снег, что мне зной Что мне дождик проливной, Когда я ухожу в запой!

9. Если похмелье не лечить - оно проходит за один день. Если лечить - за десять...

10. В нашей стране люди делятся на тех, кто выбрасывает бутылки, и на тех, кто их собирает.

11. Шампанское из туфельки, это Вам не водку из кирзача...

12. Говорят, есть такое животное - верблюд, которое может месяц не пить...

13. Любителям чая и кофе: Крепкий напиток должен быть прозрачным!

14. Водка выполнила недопустимую операцию...будет выгружена

15. Взрослый - тот, кто преуменьшает, а не преувеличивает количество выпитого накануне.

16. Тёмное пиво лучше светлого будущего!

17. Профессор филологии:- Приведите пример вопроса, чтобы ответ звучал как отказ, и одновременно - как согласие.Студент:- Это просто! "Водку пить будете?" - "Ах, оставьте!"

18. Самая лучшая косметика для женщины, это бутылка водки для мужчины. Значит самая лучшая косметика отечественного производства.

19. Навеяно одной из пьянок:Прихожу домой - и не знаю какой стороной повернуться к унитазу.Прислал(а) (с) Андрей Бочкарев

20. Гомо бухиенс - человек пьющий.Бухо сапиенс - пьянь разумная.

21. Бросить пить легко – трудно убедить в этом друзей.

22. Ставлю пузырь, что я его выпью!!!

23. Милая ты все красивей и красивей с каждой рюмкой.

24. Поющие в терновнике, блюющие в крыжовнике...

25. Третьего не дано.... Что ж, напьемся вдвоём.Прислал(а) © Yuri

26. Тост на работе должен быть кратким, как обеденный перерыв.

27. Самая первая проблема 2000 года - похмельный синдром утром 1 января 2000 года.

28. Русская водка. Не дай себе просохнуть...

29. И Родина щедро поила меня...

30. Наполеон сошел с ума, когда узнал что он коньяк

31. Хорошо быть линкором. Башню снесло, четыре осталось

32. После безалкогольного пива чувствуешь себя обманутым

33. Безалкогольное пиво – первый шаг к резиновой женщине.

34. Снятие похмельного синдрома материалом заказчика

35. Вызов алкоголика-собеседника на дом

36. Вроде и пить бросил, да лучше не становится

37. В стакане с водкой оптимист видит 40% спирта, а пессимист - 60% воды...

38. Если наука победит алкоголизм, люди перестанут уважать друг друга...

39. Эй, мужики, вы откуда будете? - Мы?! Да мы даже из горла будем!

40. Быстро выпитый стакан не считается налитым

41. Вот что плохо в питье водки с утра - трудно будет провести день разнообразно

42. Вчера так напился, что ничего не помню; но самое обидное - не помню, чтобы пил...

43. Да разве я пью? Это я так... усугубляю...

44. Когда пьёшь, нужно знать меру. Иначе рискуешь выпить меньше.

45. Красное вино полезно для здоровья. А здоровье нужно, чтобы пить водку.

46. Люди, которые думают, что “пить надо больше”, и те, которые думают “пить надо меньше”, сходятся в одном: пить - надо

47. - Мужик, самогон варишь? - Зачем? Так пью...

48. Не водкой единой пьян человек!

49. Ничто так не согревает душу, как холодное пиво

50. Он смотрел на мир глазами человека, посланного за водкой...

51. ...пал жертвой русского гостеприимства

52. Первое место на соревнованиях Формула 1 заняла формула С2H5ОH!

53. - Пиво есть? - Пиво?!. Пиво - пить!

54. Пошлёшь дурака за бутылкой, так он, дурак, одну и принесёт

55. Пошли мужики на рыбалку. А водку забыли...

56. Только пьющие знают, что такое быть трезвым

57. Удовольствие от выпивки есть функция времени, состояния, сорта, количества и компании

58. Что у трезвого на уме, то пьяный уже сделал

59. Чтобы понять пьяного, надо быть чуть-чуть пьянее его

60. Я сегодня не такой, как вчера - а вчера я был вообще никакой

Aleks1970 Черномырдин. Вспомним.

Отродясь не бывало, и вот опять!"



"Лучше быть головой мухи, чем жопой слона".



"Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку".



"Надо же думать, что понимать".



"Вас там туда..."



"Вечно у нас в России стоит не то, что нужно".



"Вообще-то успехов немного. Но главное: есть правительство".



"Если я еврей, чего я буду стесняться? Я, правда, не еврей".



"Есть еще время сохранить лицо. Потом придется сохранять другие части тела".



"Красивых женщин я успеваю только заметить. И ничего больше".



"Правительство - это не тот орган, где, как многие думают, можно только языком".



"Надо всем лечь на это и получить то, что мы должны иметь".



"У кого руки чешутся - чешите в другом месте!"



"Кто говорит, что правительство сидит на мешке с деньгами? Мы мужики и знаем, на чем сидим".



"Мы выполнили все пункты: от А до Б".



"Мы до сих пор пытаемся доить тех, кто и так лежит".



"Мы помним, когда масло было вредно. Только сказали - масла не стало. Потом яйца нажали так, что их тоже не стало".



"Народ пожил - и будет!"



"Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу".



"Лучше водки хуже нету!"

Aleks1970 По чукотски "вегетерианец" означает "криворукий охотник".



Дорогая, как ты меня чувствуешь?



Русский человек делает то, что не может никто, при этом он часто не может того, что делают все.



Девственница ничем не лучше развратницы - обе, в сущности, думают об одном и том же



Меняю рай в шалаше на шалаш в раю...



Самое обидное, это когда твоя мечта сбывается у кого-то другого...



Лучше поздно, чем не туда.



Только в день рожденья узнаешь, сколько в мире не нужных вещей.



Я знаю много, но помню мало.



Опыт отнюдь не мешает нам повторить прежнюю глупость, но мешает получить от нее прежнее удовольствие!!



Стерлядь - женщина с тяжелым характером, но легкого поведения.



Любовь - это высокие чувства и низкие материи.



Даже из таракана можно сделать изюминку.



Если вам указали на дверь - возможно, это выход.

Aleks1970 100 самых известных фраз из советских кинофильмов



Наиболее любимые и цитируемые фразы из советских кинофильмов.



1. За державу обидно!

2. В связях, порочащих его, замечен не был.

3. Штирлиц! А вас я попрошу остаться.

4. Таможня дает добро.

5. А кто не пьет? Назови. Нет, я жду.

6. Не виноватая я!.. Он сам пришел!

7. Буду бить аккуратно, но сильно.

8. Руссо туристо, облико морале, ферштейн?

9. После первой не закусывают.

10. Не в деньгах счастье, но без денег плохо.

11. Вы женаты, гражданин майор? - Нет еще. - Считайте, что повезло.

12. Попрошу факт продажи родины зафиксировать в протоколе.

13. На халяву пьют даже трезвенники и язвенники.

14. Куй железо, не отходя от кассы.

15. Чудак же ты, Колька, на букву «мэ».

16. Короче, Склифосовский.

17. Ты за большевиков али за коммунистов?

18. А это называется щечки.

19. Белые пришли - грабют, красные пришли - грабют, ну куда крестьянину податься?

20. Красиво идут! - Интеллигенция.

21. Я академиев не проходил, я их не закончил.

22. Митьку били. Митька ухи просит.

23. Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста.

24. Да разве можно по такому отремонтированному пароходу топать ногами?

25. ... видим одну звездочку, две звездочки. Лучше, конечно, пять звездочек

26. Есть ли жить на Марсе, нет ли жизни на Марсе - это науке неизвестно.

27. Спинку потрите, пожалуйста. Ну что, Вам жалко что ли?

28. Это не заливная рыба...хрену к ней не хватает.

29. Упал, очнулся - гипс.

30. Будете у нас на Колыме - милости просим! - Да, нет, уж лучше вы к нам.

31. Клиент созрел.

32. И что это я в тебя такой влюбленный?

33. Эта нога - у кого надо нога!

34. Что хочет Мусик? - Мусик хочет водочки.

35. Муля, не нервируй меня!

36. А казачок-то засланный.

37. Ларису Ивановну хочу...

38. Такую личную неприязнь к потерпевшему испытываю, что даже кушать не могу.

39. А вы почему кефир не кушаете? Не любите?

40. Ну кто еще хочет попробовать комиссарского тела?

41. Моментом в море

42. Да не Суков, а Сухов.

43. Есть ли у меня план, есть ли у меня план? Есть у меня план!

44. Это вы, святой отец? Не зашиб ли я вас при последней встрече?

45. Хочу над вами экскремент произвести!

46. Скажите, Павел Андреевич, вы шпион? - Видите ли, Юра...

47. Ни пожить спокойно не дадут, ни помереть!

48. Ну чего ты себе это одел? А может, ты пидар???!!! - Сам ты пидар!

49. 10 грамм, для запаха.

50. Гюльчатай, открой личико!

51. Господин назначил меня любимой женой!

52. Восток - дело тонкое.

53. Долой предрассудки! Женщина - она тоже человек!

54. Тебя посодют, а ты не воруй!

55. Жениться надо на сироте...

56. Свободу Юрию Деточкину!

57. Я не трус, но я боюсь!

58. Дитям - мороженое, бабе - цветы. Гляди, не перепутай, Кутузов!

59. Наши люди в булочную на такси не ездят!

60. Нет такого мужа, который не мечтал бы хоть на час стать холостяком!..

61. А я тут лежу, курю в форточку...

62. Я требую продолжения банкета!!!

63. Все, что нажито непосильным трудом!.. Куртка замшевая!.. три...

64. Икра черная! Икра красная! Икра заморская, баклажановая!..

65. Ты пошто боярыню обидел, смерд?!!

66. Пить надо меньше, меньше надо пить...

67. А давайте взвесимся на брудершафт.

68. Комсомолка, спортсменка и просто красавица!

69. Птичку жалко!!!

70. Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!

71. Что значит - туалетный работник? - Вот все вы спрашиваете, а потом обижаетесь.

72. Люди! Ау-у!

73. У тебя в голове мозги или кю?

74. Вор должен сидеть в тюрьме!

75. Граждане бандиты! Вы окружены! Выходи по одному и бросай оружие на снег!

76. Ты когда-нибудь видел, чтоб у меня на столе документы лежали? Кабаки и бабы доведут до цугундера.

77. Иди сюда, я тебе умный вещь скажу! Только ты не обижайся!

78. Не учите меня жить, лучше помогите материально!

79. С бумагой в стране напрженка.

80. У вас несчастные случае на стройке были? Не было? Будут!

81. Шурик, а может не надо? - Надо, Федя, надо!

82. Хорошо сидим!

83. Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита.

84. В прах разметал семейный очаг! Одни руины!

85. Высокие! Высокие отношения!

86. Искусство в большом долгу !

87. Я после первой не закусываю...

88. Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить.

89. Вы хочете песен? - их есть у меня!

90. Гриш, а Гриш, и шо я в тебя такой влюбленный, а?!

91. Опять власть переменилась!

92. Ну, все! Засосало мещанское болото!

93. А в тюрьме сейчас ужин. Макароны.

94. Я не прокурор, чтоб с тобой по душам разговаривать.

95. Рожайте себе на здоровье, сколько хотите: черненьких, беленьких, красненьких, хоть голубых, хоть розовеньких в полосочку, хоть серых в яблоках.

96. Вы еще под стол ходили, а я уже за «Пищевика» играл.avalona

97. Это очень хорошо, но это из другой оперы.

98. Какое безобразие! Куда смотрит милиция?

99. У вас продается славянский шкаф?

100. Бабу-ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своем коллективе.

Nik 100 самых известных фраз из советских кинофильмов



Наиболее любимые и цитируемые фразы из советских кинофильмов.



1. За державу обидно!

2. В связях, порочащих его, замечен не был.

3. Штирлиц! А вас я попрошу остаться.

4. Таможня дает добро.

5. А кто не пьет? Назови. Нет, я жду.

6. Не виноватая я!.. Он сам пришел!

7. Буду бить аккуратно, но сильно.

8. Руссо туристо, облико морале, ферштейн?

9. После первой не закусывают.

10. Не в деньгах счастье, но без денег плохо.

11. Вы женаты, гражданин майор? - Нет еще. - Считайте, что повезло.

12. Попрошу факт продажи родины зафиксировать в протоколе.

13. На халяву пьют даже трезвенники и язвенники.

14. Куй железо, не отходя от кассы.

15. Чудак же ты, Колька, на букву «мэ».

16. Короче, Склифосовский.

17. Ты за большевиков али за коммунистов?

18. А это называется щечки.

19. Белые пришли - грабют, красные пришли - грабют, ну куда крестьянину податься?

20. Красиво идут! - Интеллигенция.

21. Я академиев не проходил, я их не закончил.

22. Митьку били. Митька ухи просит.

23. Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста.

24. Да разве можно по такому отремонтированному пароходу топать ногами?

25. ... видим одну звездочку, две звездочки. Лучше, конечно, пять звездочек

26. Есть ли жить на Марсе, нет ли жизни на Марсе - это науке неизвестно.

27. Спинку потрите, пожалуйста. Ну что, Вам жалко что ли?

28. Это не заливная рыба...хрену к ней не хватает.

29. Упал, очнулся - гипс.

30. Будете у нас на Колыме - милости просим! - Да, нет, уж лучше вы к нам.

31. Клиент созрел.

32. И что это я в тебя такой влюбленный?

33. Эта нога - у кого надо нога!

34. Что хочет Мусик? - Мусик хочет водочки.

35. Муля, не нервируй меня!

36. А казачок-то засланный.

37. Ларису Ивановну хочу...

38. Такую личную неприязнь к потерпевшему испытываю, что даже кушать не могу.

39. А вы почему кефир не кушаете? Не любите?

40. Ну кто еще хочет попробовать комиссарского тела?

41. Моментом в море

42. Да не Суков, а Сухов.

43. Есть ли у меня план, есть ли у меня план? Есть у меня план!

44. Это вы, святой отец? Не зашиб ли я вас при последней встрече?

45. Хочу над вами экскремент произвести!

46. Скажите, Павел Андреевич, вы шпион? - Видите ли, Юра...

47. Ни пожить спокойно не дадут, ни помереть!

48. Ну чего ты себе это одел? А может, ты пидар???!!! - Сам ты пидар!

49. 10 грамм, для запаха.

50. Гюльчатай, открой личико!

51. Господин назначил меня любимой женой!

52. Восток - дело тонкое.

53. Долой предрассудки! Женщина - она тоже человек!

54. Тебя посодют, а ты не воруй!

55. Жениться надо на сироте...

56. Свободу Юрию Деточкину!

57. Я не трус, но я боюсь!

58. Дитям - мороженое, бабе - цветы. Гляди, не перепутай, Кутузов!

59. Наши люди в булочную на такси не ездят!

60. Нет такого мужа, который не мечтал бы хоть на час стать холостяком!..

61. А я тут лежу, курю в форточку...

62. Я требую продолжения банкета!!!

63. Все, что нажито непосильным трудом!.. Куртка замшевая!.. три...

64. Икра черная! Икра красная! Икра заморская, баклажановая!..

65. Ты пошто боярыню обидел, смерд?!!

66. Пить надо меньше, меньше надо пить...

67. А давайте взвесимся на брудершафт.

68. Комсомолка, спортсменка и просто красавица!

69. Птичку жалко!!!

70. Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!

71. Что значит - туалетный работник? - Вот все вы спрашиваете, а потом обижаетесь.

72. Люди! Ау-у!

73. У тебя в голове мозги или кю?

74. Вор должен сидеть в тюрьме!

75. Граждане бандиты! Вы окружены! Выходи по одному и бросай оружие на снег!

76. Ты когда-нибудь видел, чтоб у меня на столе документы лежали? Кабаки и бабы доведут до цугундера.

77. Иди сюда, я тебе умный вещь скажу! Только ты не обижайся!

78. Не учите меня жить, лучше помогите материально!

79. С бумагой в стране напрженка.

80. У вас несчастные случае на стройке были? Не было? Будут!

81. Шурик, а может не надо? - Надо, Федя, надо!

82. Хорошо сидим!

83. Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита.

84. В прах разметал семейный очаг! Одни руины!

85. Высокие! Высокие отношения!

86. Искусство в большом долгу !

87. Я после первой не закусываю...

88. Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить.

89. Вы хочете песен? - их есть у меня!

90. Гриш, а Гриш, и шо я в тебя такой влюбленный, а?!

91. Опять власть переменилась!

92. Ну, все! Засосало мещанское болото!

93. А в тюрьме сейчас ужин. Макароны.

94. Я не прокурор, чтоб с тобой по душам разговаривать.

95. Рожайте себе на здоровье, сколько хотите: черненьких, беленьких, красненьких, хоть голубых, хоть розовеньких в полосочку, хоть серых в яблоках.

96. Вы еще под стол ходили, а я уже за «Пищевика» играл.avalona

97. Это очень хорошо, но это из другой оперы.

98. Какое безобразие! Куда смотрит милиция?

99. У вас продается славянский шкаф?

100. Бабу-ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своем коллективе.



Долго искал, сейчас буду заучивать :rolleyes:

OLDrin 100 самых известных фраз из советских кинофильмов



Наиболее любимые и цитируемые фразы из советских кинофильмов.



1. За державу обидно!

2. В связях, порочащих его, замечен не был.

3. Штирлиц! А вас я попрошу остаться.

4. Таможня дает добро.

5. А кто не пьет? Назови. Нет, я жду.

6. Не виноватая я!.. Он сам пришел!

7. Буду бить аккуратно, но сильно.

8. Руссо туристо, облико морале, ферштейн?

9. После первой не закусывают.

10. Не в деньгах счастье, но без денег плохо.

11. Вы женаты, гражданин майор? - Нет еще. - Считайте, что повезло.

12. Попрошу факт продажи родины зафиксировать в протоколе.

13. На халяву пьют даже трезвенники и язвенники.

14. Куй железо, не отходя от кассы.

15. Чудак же ты, Колька, на букву «мэ».

16. Короче, Склифосовский.

17. Ты за большевиков али за коммунистов?

18. А это называется щечки.

19. Белые пришли - грабют, красные пришли - грабют, ну куда крестьянину податься?

20. Красиво идут! - Интеллигенция.

21. Я академиев не проходил, я их не закончил.

22. Митьку били. Митька ухи просит.

23. Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста.

24. Да разве можно по такому отремонтированному пароходу топать ногами?

25. ... видим одну звездочку, две звездочки. Лучше, конечно, пять звездочек

26. Есть ли жить на Марсе, нет ли жизни на Марсе - это науке неизвестно.

27. Спинку потрите, пожалуйста. Ну что, Вам жалко что ли?

28. Это не заливная рыба...хрену к ней не хватает.

29. Упал, очнулся - гипс.

30. Будете у нас на Колыме - милости просим! - Да, нет, уж лучше вы к нам.

31. Клиент созрел.

32. И что это я в тебя такой влюбленный?

33. Эта нога - у кого надо нога!

34. Что хочет Мусик? - Мусик хочет водочки.

35. Муля, не нервируй меня!

36. А казачок-то засланный.

37. Ларису Ивановну хочу...

38. Такую личную неприязнь к потерпевшему испытываю, что даже кушать не могу.

39. А вы почему кефир не кушаете? Не любите?

40. Ну кто еще хочет попробовать комиссарского тела?

41. Моментом в море

42. Да не Суков, а Сухов.

43. Есть ли у меня план, есть ли у меня план? Есть у меня план!

44. Это вы, святой отец? Не зашиб ли я вас при последней встрече?

45. Хочу над вами экскремент произвести!

46. Скажите, Павел Андреевич, вы шпион? - Видите ли, Юра...

47. Ни пожить спокойно не дадут, ни помереть!

48. Ну чего ты себе это одел? А может, ты пидар???!!! - Сам ты пидар!

49. 10 грамм, для запаха.

50. Гюльчатай, открой личико!

51. Господин назначил меня любимой женой!

52. Восток - дело тонкое.

53. Долой предрассудки! Женщина - она тоже человек!

54. Тебя посодют, а ты не воруй!

55. Жениться надо на сироте...

56. Свободу Юрию Деточкину!

57. Я не трус, но я боюсь!

58. Дитям - мороженое, бабе - цветы. Гляди, не перепутай, Кутузов!

59. Наши люди в булочную на такси не ездят!

60. Нет такого мужа, который не мечтал бы хоть на час стать холостяком!..

61. А я тут лежу, курю в форточку...

62. Я требую продолжения банкета!!!

63. Все, что нажито непосильным трудом!.. Куртка замшевая!.. три...

64. Икра черная! Икра красная! Икра заморская, баклажановая!..

65. Ты пошто боярыню обидел, смерд?!!

66. Пить надо меньше, меньше надо пить...

67. А давайте взвесимся на брудершафт.

68. Комсомолка, спортсменка и просто красавица!

69. Птичку жалко!!!

70. Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!

71. Что значит - туалетный работник? - Вот все вы спрашиваете, а потом обижаетесь.

72. Люди! Ау-у!

73. У тебя в голове мозги или кю?

74. Вор должен сидеть в тюрьме!

75. Граждане бандиты! Вы окружены! Выходи по одному и бросай оружие на снег!

76. Ты когда-нибудь видел, чтоб у меня на столе документы лежали? Кабаки и бабы доведут до цугундера.

77. Иди сюда, я тебе умный вещь скажу! Только ты не обижайся!

78. Не учите меня жить, лучше помогите материально!

79. С бумагой в стране напрженка.

80. У вас несчастные случае на стройке были? Не было? Будут!

81. Шурик, а может не надо? - Надо, Федя, надо!

82. Хорошо сидим!

83. Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита.

84. В прах разметал семейный очаг! Одни руины!

85. Высокие! Высокие отношения!

86. Искусство в большом долгу !

87. Я после первой не закусываю...

88. Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить.

89. Вы хочете песен? - их есть у меня!

90. Гриш, а Гриш, и шо я в тебя такой влюбленный, а?!

91. Опять власть переменилась!

92. Ну, все! Засосало мещанское болото!

93. А в тюрьме сейчас ужин. Макароны.

94. Я не прокурор, чтоб с тобой по душам разговаривать.

95. Рожайте себе на здоровье, сколько хотите: черненьких, беленьких, красненьких, хоть голубых, хоть розовеньких в полосочку, хоть серых в яблоках.

96. Вы еще под стол ходили, а я уже за «Пищевика» играл.avalona

97. Это очень хорошо, но это из другой оперы.

98. Какое безобразие! Куда смотрит милиция?

99. У вас продается славянский шкаф?

100. Бабу-ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своем коллективе.





С огромным удовольствием вспомнил любимые фильмы. Сейчас таких нет и уже не будет. Сами фразы весьма хороши в качестве подписей-сентеций. Предлагаю комрадам расхвататить их, как горячие пирожки. Спасибо, Саша, порадовал старика.

Aleks1970 Непонятно.



Дуалистический принцип использования сельскохозяйственных орудий на гидроповерхности" (Вилами по воде писано)

"Бинарный характер высказываний индивидуума утратившего социальную активность" (Бабушка надвое сказала)

"Проблемы транспортировки жидкостей в сосудах с переменной структурой плотности" (Носить воду в решете)

"Оптимизация динамики работы тяглового средства передвижения, связанная с устранением изначально деструктивной транспортной единицы" (Баба с возу - кобыле легче)

"Слабо выраженная актуальность применения клавишных инструментов в среде лиц духовного звания" (на фига попу гармонь)

"Нестандартные методы лечения сколиоза путем отправления ритуальных услуг" (горбатого могила исправит)

"Проблемы повышения мелкодисперсионности оксида двухатомного водорода механическим путем" (толочь воду в ступе)

"Латентные возможности использования вербальных средств общения для оптимизации труда" (пошел на...)

"Положительное воздействие низкого коэффициента интеллекта на увеличение совокупности задач в процессе осуществления трудовой деятельности (работа дураков любит)

"Солипсизм домашней птицы по отношению к нежвачным млекопетающим отряда парнокопытных" (гусь свинье не товарищ)

"Характерные внешние приметы как повод для узурпации наиболее благоприятного социального статуса на рынке" (со свиным рылом да в калашный ряд)

"Антропоморфический подход к созданию брачной ячейки" (кому и кобыла невеста)

"Синдром отказа от легитимизации, опирающийся на отсутствие возможностей быстрой идентификации личности" (я не я, и лошадь не моя)

"Влияние сезонно-погодных условий на процесс бухгалтерского учета пернатых" (цыплят по осени считают)

"Амбивалентная природа нейронных импульсов, испускаемых корой головного мозга" (и хочется, и колется)

"Закономерности соотношения длины ороговевшего эпидермиса с количеством серого вещества в черепной коробке" (волос долог, да ум короток)

"Разновидность юридического акта, превалирующего над валютными средствами" (уговор дороже денег)

"Недопустимость использования типовых элементов жилищной архитектуры при отрицании кульминационного проявления созерцательно-осязательных эмоций" (любовь не картошка, не выбросишь в окошко)

"Нейтральность вкусовых характеристик растения семейства крестоцветных по отношению к овощным культурам средней полосы России" (хрен редьки не слаще)

"Антитезисные свойства умственно-неполноценных субъектов в контексте выполнения государственных нормативных актов" (дуракам закон не писан)

"Отсутствие прогресса-регресса в метаболизме организма при изменении соотношения жиров и углеводов в традиционном блюде оседлых народов" (кашу маслом не испортишь)

"Место насекомовидных в иерархических системах пирамидального типа" (всяк сверчок знай свой шесток)

"Закономерность возрастания личностной ценности субъекта после получения травматического опыта" (за одного битого двух небитых дают)

Nik :spliff:Непонятно.



Дуалистический принцип использования сельскохозяйственных орудий на гидроповерхности" (Вилами по воде писано)

"Бинарный характер высказываний индивидуума утратившего социальную активность" (Бабушка надвое сказала)

"Проблемы транспортировки жидкостей в сосудах с переменной структурой плотности" (Носить воду в решете)

"Оптимизация динамики работы тяглового средства передвижения, связанная с устранением изначально деструктивной транспортной единицы" (Баба с возу - кобыле легче)

"Слабо выраженная актуальность применения клавишных инструментов в среде лиц духовного звания" (на фига попу гармонь)

"Нестандартные методы лечения сколиоза путем отправления ритуальных услуг" (горбатого могила исправит)

"Проблемы повышения мелкодисперсионности оксида двухатомного водорода механическим путем" (толочь воду в ступе)

"Латентные возможности использования вербальных средств общения для оптимизации труда" (пошел на...)

"Положительное воздействие низкого коэффициента интеллекта на увеличение совокупности задач в процессе осуществления трудовой деятельности (работа дураков любит)

"Солипсизм домашней птицы по отношению к нежвачным млекопетающим отряда парнокопытных" (гусь свинье не товарищ)

"Характерные внешние приметы как повод для узурпации наиболее благоприятного социального статуса на рынке" (со свиным рылом да в калашный ряд)

"Антропоморфический подход к созданию брачной ячейки" (кому и кобыла невеста)

"Синдром отказа от легитимизации, опирающийся на отсутствие возможностей быстрой идентификации личности" (я не я, и лошадь не моя)

"Влияние сезонно-погодных условий на процесс бухгалтерского учета пернатых" (цыплят по осени считают)

"Амбивалентная природа нейронных импульсов, испускаемых корой головного мозга" (и хочется, и колется)

"Закономерности соотношения длины ороговевшего эпидермиса с количеством серого вещества в черепной коробке" (волос долог, да ум короток)

"Разновидность юридического акта, превалирующего над валютными средствами" (уговор дороже денег)

"Недопустимость использования типовых элементов жилищной архитектуры при отрицании кульминационного проявления созерцательно-осязательных эмоций" (любовь не картошка, не выбросишь в окошко)

"Нейтральность вкусовых характеристик растения семейства крестоцветных по отношению к овощным культурам средней полосы России" (хрен редьки не слаще)

"Антитезисные свойства умственно-неполноценных субъектов в контексте выполнения государственных нормативных актов" (дуракам закон не писан)

"Отсутствие прогресса-регресса в метаболизме организма при изменении соотношения жиров и углеводов в традиционном блюде оседлых народов" (кашу маслом не испортишь)

"Место насекомовидных в иерархических системах пирамидального типа" (всяк сверчок знай свой шесток)

"Закономерность возрастания личностной ценности субъекта после получения травматического опыта" (за одного битого двух небитых дают)

Aleks1970 Все краткости



Кто–то заразительно смеялся в инфекционном отделении.

Наша Таня громко плачет - потому что плачет в рупор.

- 25-й кадр действует на подсознание, а в Эстонии еще и на нервы.

Одна голова - хорошо, а две уже некрасиво!

Экспертиза установила, что череп студента был проломлен изнутри...

— Что вам, дочери мои, привезти из Голландии? – Еще!

Слово - не воробей. Вылетит - потом таких поймаешь...

Что самое главное в лесу? - Туалетная бумага. Особенно в хвойном...

Мы делили апельсин: много наших полегло.

"Хорошая водка!" - успел сказать он...

Мама Майкла Тайсона укладывала сына спать с двух ударов.

- А это точно поможет? - спросила Царевна Несмеяна, осторожно затягиваясь...

Hе сpазу пpишло мастеpство к молодому сапеpу

Трудно говорить с набитым ртом, особенно если бьют регулярно!

Свежекупленный сыр будет храниться гораздо дольше, если не сожрать его в первый же день.

Придумают же люди... Актовый зал, половая тряпка...

Психоанализ есть попытка мозга получить удовольствие,предназначенное для другого органа.

20 секунд, помёт нормальный!

Кукушка подкидывала яйца до второго этажа!

Небывалым тиражом разошелся дебютный диск группы "CD-RW" с альбомом "700 Mb".

Восемь ваххабитов - один ваххабайт. 1024 ваххабайта - один киловах.

Письмо в телекомпанию: "Прошу Вас во время новостей не пускать внизу экрана рекламную бегущую строку! Моя теща думает, что это караоке и поет!"

Камень упавший в воду - всегда попадает в центр круга

Студент, не выбрасывай мусор в окно: его потом находят дети и надувают

Кулинарный гороскоп по группам крови

«Опоздал, сынок?» - спросила уборщица зарёванного малыша и ласково шлёпнула его тряпкой по лицу

Хорошо ничего не делать, а потом еще отдохнуть.

Меня не смутил ваш вопрос, я просто еще не решил, как лучше вам врезать!

Самая плохая примета - это когда черный кот разбивает зеркало пустым ведром.

В Москве состоялся съезд чукотских хакеров. Оба остались довольны.

Продается струйный принтер, струя 5 метров.

При покупке двух чебуреков - шкурка собаки бесплатно

Объявление в газете "За образцовый джихад": "Мы ждем вас горячие и хорошо смазанные. Ваши ракеты".

Новый тариф "ЧМО" от вашего телефонного провайдера: платишь столько, сколько тебе скажут!

Поставить бы обогреватель в холодильник и посмотреть - кто кого!

Сегодня один китаец на орбите - завтра миллионы нелегалов на МКС.

Относитесь к сексу с юмором - не встал, похохотали и баиньки.

Слон - это гибрид долгоносика, толстолобика и чебурашки.

Внедорожник - автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет!

Брачное свидетельство серии Е № 73921102 прошу считать недействительным. Поняла, дура?

- Компания Филипп Морис предупреждает... Минздрав гонит!

Таким крупным и сильным животным, как ежи, ураган не страшен.

Ты, работа, нас не бойся, мы тебя не тронем.

Общий наркоз-это когда вместе с пациентом засыпает вся хирургическая бригада.

Красивая женщина радует мужской глаз, некрасивая - женский.

Флаг тебе в зубы... и древко в задницу.

Садясь в ванну, вспомни - в какой карман положил мыло!

Тихо джипами шурша, крыша едет не спеша.

Киндзмараули - официальный спонсор беспорядков в Грузии

Фондовая биржа в панике - Молдавия опять взвинтила цены на укроп.

В горах Армении найден мальчик, воспитанный хорошо...

Не нервируйте меня! Мне скоро негде будет прятать трупы!

Воспитанный мужчина не сделает замечания женщине, плохо несущей шпалу.

Ну что может знать эта молодёжь о маразме!

Не слышны в мозгу даже шорохи...

Заявление: Прошу послать меня на курсы повышения зарплаты.

Микробы медленно ползали по телу Левши, с трудом волоча за собой подковы.

В темноте все блондинки - гении.

Плох тот шизофреник, который не мечтает стать параноиком.

Вернулся муж из командировки... и жена устроила ему сцену верности.

Гимнастка еще долго сидела на шпагате, растягивая удовольствие.

Пока у бабы грим не смоется, мужик не перекрестится.

Стригу котов. Возможна кастрация. Вобщем, как получится.

Восточные женщины хороши до безобразия! А так же во время безобразия и после безобразия.

Вы меня еще в драке не видели! Меня так п&здят!

Если уж любить, то такую женщину, чтобы с нею было не стыдно попасться на глаза жене.

Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят.

Имея один маркер, можно изрисовать все, кроме этого маркера. Имея два маркера, можно изрисовать вообще все!

Ну и запросы у вас - сказала база данных и повисла.

Был честным пацаном, никогда не бил ниже пейджера.

Потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете громадной такой.

Вчера пытался обналичить Нобелевскую премию.

Это моя столовая! За этим столом, не дай Б-г конечно, может поместиться 20 человек!

В кинотеатрах Грузии с 1 сентября: Грузинская экранизация Толкиена "Вазэлин Канэц".

- Эту истерику я посвящаю тебе, дорогая...

Только женщина способна недоуменно повести бедрами.

"Другие не лучше" (надпись на зеркале).

Девушка! Да что ж вы так убиваетесь? Вы ж так никогда не убъётесь!

У меня к Вам два вопроса. Во-первых, сколько это стоит? Во вторых, почему так дорого?

Если фотоальбомчик маленький и тоненький, а фотография одна и страшненькая, то это паспорт.

Своё последнее лицо Майкл Джексон купил в магазине "Мир кожи в Сокольниках".

Вышла Василиса Прекрасная замуж за Ивана и стала Василиса Дурак.

Девушка! У Вас такие большие глаза, что в них можно утонуть! А на носу - повеситься.

- Говорите, говорите, я всегда зеваю, когда мне интересно!

Интересно наблюдать за акушером, достающем помидор из трехлитровой банки.

Трудно говорить с набитым ртом, особенно, если бьют регулярно.

Как говорила Анна Каренина: "До скорого!"

Не сразу пришло мастерство к молодому саперу.

- Я тебя съем, красная шапочка! - воскликнул сумасшедший пионер. И сожрал свою пилотку.

Он стоял посредине полянки, как забытый в песочнице олигофрен.

Любить водку, халяву, революции и быть мудаком - этого еще не достаточно, чтобы называться русским.

Настоящие леди даже пьяные остаются ледьми.

Это Вам не шубу в трусы заправлять!

Венчаются раб Божий Василий и страх Божий Наталья!

Объявление: "Продаю котят, дешево. 50 рублей ведро".

Чем круче джип, тем дальше бежать в деревню за трактором

Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах...

Я пришел к тебе с приветом, топором и пистолетом

- Скажи парашютистам, чтобы перестали прыгать. Мы еще не взлетели!

Растения очень полезны - выделяют кислород, жизненно необходимый автомобилям...

Ох уж эти женщины, и жить с ними нельзя, и пpистpелить жалко.

Если еда с вашего стола не подходит вашей собаке... может пора выгнать эту зажравшуюся скотину?

Эти подгузники впитывают до 30 литров влаги! Ребенок всегда остается сухим!!! Только с места сдвинуться не может.

Как один мужик двух каннибалов прокормил...

Эстонцы очень любят смотреть, как резвятся на деревьях ленивцы...

Там, где раньше тигры срали, мы проложим магистрали

Умная женщина она ведь как дирижабль. Кстати, когда Вы в последний раз видели дирижабль?

Собака Баскервилей? Это Муму, которой удалось выплыть!

Малютка Скуратов и Неврастенька Разин

Корова с интересом рассматривала стенд "План по мясу"

Какая мерзость! Заверните мне пять штук

Кадровик умер, прочтя в графе "партийность" слово "республиканец"

Безалкогольное пиво - это первый шаг к резиновой женщине

В зеркальном карпе обычно отражается довольная харя рыбака

Кодирую от онанизма на один день. Дорого. Таня.

Циклюю паркет. Недорого. Правда, хреново...

Убью соседей. Быстро, недорого. Земфира

Любая юбка лучше всего смотрится на спинке стула

А он, мятежный, просит дури...

Ничего, будут и на нашей улице танки!

Свет в конце туннеля - это просто огни приближающегося поезда

Нашедшего выход затаптывают первым

А зомби здесь тихие...

Не нужно бежать от снайпера, только умрешь уставшим

Буратино не выдержал тяжелой жизни, взял дрель и засверлился!

Бросай курить, вставай на лыжи - и вместо рака будет грыжа!

Сынишка в зоопарке, показывая папе на клетку с пингвинами, - "Папа, папа, смотри - линуксы!"

Флюгер был приколочен намертво, и ветер обреченно дул в указанном направлении

Моисей сорок лет водил евреев по оккупированным палестинским территориям

Чтоб ты свою свадьбу в "Бургер-Кинг" отмечал

Спят усталые ингушки...

В постели она пищит тихо и ритмично, как мой пейджер...

Борьба за мир - это как секс за девственность.

Больной, в сотый раз повторяю: Амнезию мы не лечим!

АА ччттоо ооззннааччааеетт "ддууппллеекксс"??

Его энцефалограмма ничем не отличалась от энцефалограммы картофеля

Запрягаем долго, ездим быстро, только вот тормозим мы вообще страшно!

Hаташа Ростова хотела что-то сказать, но откpывшаяся двеpь закpыла ей pот.

Сейсмологи встревожены - у кротов брачный период!

Под крылом самолета о чем-то орет сорвавшийся вниз пассажир.

Если у Вас нет паранойи, то это еще не значит, что за Вами не следят!

Молодой, крепкий, обладатель черного пояса по карате ищет поклонников Microsoft. Найду - убью!

Помните! Если кто-либо Вас раздражает и Вы скривитесь, в этом участвуют 42 мускула. Но Вам нужно использовать только 4 мускула, чтобы стукнуть его же по голове.

Уважаемые посетители! Не бросайте окурки в наши писсуары, мы же не писаем в ваши пепельницы!

Как оказалось - по чукотски "вегетерианец" означает "криворукий охотник"

Новый формат графических файлов CHUMA приходит на смену популярному формату TIFF.

На проходившей в Мытищах выставке средств пожаротушения, исполнитель Витас получил почетный титул "Пожарная Сирена 2001 года"

А Вам известно, что если Вы будете орать без перерыва 11 лет 3 месяца и 5 дней, то выработанных каллорий хватит на подогрев порции вермишели?

Демократия с элементами диктатуры - все равно, что запор с элементами поноса.

Отличились на соревнованиях молдавские легкоатлетки: они трижды поднимались на пьедестал почета, и трижды организаторы их оттуда сгоняли.

Очищение от гербалайфа (пельмени, рыжики, водочка).

Согласно социологическим опросам 60% в гробу видали эти социологические опросы.

Продаются дамские часики. Один часик - 50 долларов.

Послание Йоргана к НТВ оканчивалось словами – «Чтоб ты жил на одну рекламу»

Компания SUN Microsystems подала в суд на московскую табачную фабрику «ЯВА» за использование торговой марки

С успехом прошли выступления «Шуры» с новым шлягером «Я милого узнаю по колготкам»

Последние исследования ассоциации "Курильщики против никотина" доказано, что капля никотина, брошенная с высоты 5 км, убивает трактор.

Японской корпорацией "Матцушита-Котобуки" начата реконструкция часов на Спасской башне. После ремонта часы будут играть семь мелодий и с ними можно будет нырять на глубину до 200 метров.

После французско-украинских переговоров на высшем уровне состоялся банкет, на котором подали лягушачье сало.

На лыжном курорте Хермон (Израиль) впервые за 30 лет сошла лавина, после чего все лыжники финишиpовали одновpеменно.

Вчера паспорт на имя Иванова Петра Степановича был за вознаграждение возвращен Курмангалиеву Нурсултану Арсановичу.

По сообщению компании - производителя чистящего средства "Фэйри", после застолья остается много жирных гостей!

В Москве открылся цирк на воде! Спешите, клоуны не умеют плавать!

В Чечне началась очередная общегосударственная перепиздь населения.

Штангист Бургаладзе установил новый мировой рекорд на ногу своему тренеру.

Горят конопляные поля в Узбекистане. Обалдевшие местные жители толпами валят к месту происшествия.

В связи с внезапно поднявшимся ураганным ветром, первенство Нетании по парашютному спорту завершилось в Секторе Газа...

В связи с Великим Хостом временно нельзя использовать джава-скрипт и флэш.

Nik Все краткости



Кто–то заразительно смеялся в инфекционном отделении.

Наша Таня громко плачет - потому что плачет в рупор.

- 25-й кадр действует на подсознание, а в Эстонии еще и на нервы.

Одна голова - хорошо, а две уже некрасиво!

Экспертиза установила, что череп студента был проломлен изнутри...

— Что вам, дочери мои, привезти из Голландии? – Еще!

Слово - не воробей. Вылетит - потом таких поймаешь...

Что самое главное в лесу? - Туалетная бумага. Особенно в хвойном...

Мы делили апельсин: много наших полегло.

"Хорошая водка!" - успел сказать он...

Мама Майкла Тайсона укладывала сына спать с двух ударов.

- А это точно поможет? - спросила Царевна Несмеяна, осторожно затягиваясь...

Hе сpазу пpишло мастеpство к молодому сапеpу

Трудно говорить с набитым ртом, особенно если бьют регулярно!

Свежекупленный сыр будет храниться гораздо дольше, если не сожрать его в первый же день.

Придумают же люди... Актовый зал, половая тряпка...

Психоанализ есть попытка мозга получить удовольствие,предназначенное для другого органа.

20 секунд, помёт нормальный!

Кукушка подкидывала яйца до второго этажа!

Небывалым тиражом разошелся дебютный диск группы "CD-RW" с альбомом "700 Mb".

Восемь ваххабитов - один ваххабайт. 1024 ваххабайта - один киловах.

Письмо в телекомпанию: "Прошу Вас во время новостей не пускать внизу экрана рекламную бегущую строку! Моя теща думает, что это караоке и поет!"

Камень упавший в воду - всегда попадает в центр круга

Студент, не выбрасывай мусор в окно: его потом находят дети и надувают

Кулинарный гороскоп по группам крови

«Опоздал, сынок?» - спросила уборщица зарёванного малыша и ласково шлёпнула его тряпкой по лицу

Хорошо ничего не делать, а потом еще отдохнуть.

Меня не смутил ваш вопрос, я просто еще не решил, как лучше вам врезать!

Самая плохая примета - это когда черный кот разбивает зеркало пустым ведром.

В Москве состоялся съезд чукотских хакеров. Оба остались довольны.

Продается струйный принтер, струя 5 метров.

При покупке двух чебуреков - шкурка собаки бесплатно

Объявление в газете "За образцовый джихад": "Мы ждем вас горячие и хорошо смазанные. Ваши ракеты".

Новый тариф "ЧМО" от вашего телефонного провайдера: платишь столько, сколько тебе скажут!

Поставить бы обогреватель в холодильник и посмотреть - кто кого!

Сегодня один китаец на орбите - завтра миллионы нелегалов на МКС.

Относитесь к сексу с юмором - не встал, похохотали и баиньки.

Слон - это гибрид долгоносика, толстолобика и чебурашки.

Внедорожник - автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет!

Брачное свидетельство серии Е № 73921102 прошу считать недействительным. Поняла, дура?

- Компания Филипп Морис предупреждает... Минздрав гонит!

Таким крупным и сильным животным, как ежи, ураган не страшен.

Ты, работа, нас не бойся, мы тебя не тронем.

Общий наркоз-это когда вместе с пациентом засыпает вся хирургическая бригада.

Красивая женщина радует мужской глаз, некрасивая - женский.

Флаг тебе в зубы... и древко в задницу.

Садясь в ванну, вспомни - в какой карман положил мыло!

Тихо джипами шурша, крыша едет не спеша.

Киндзмараули - официальный спонсор беспорядков в Грузии

Фондовая биржа в панике - Молдавия опять взвинтила цены на укроп.

В горах Армении найден мальчик, воспитанный хорошо...

Не нервируйте меня! Мне скоро негде будет прятать трупы!

Воспитанный мужчина не сделает замечания женщине, плохо несущей шпалу.

Ну что может знать эта молодёжь о маразме!

Не слышны в мозгу даже шорохи...

Заявление: Прошу послать меня на курсы повышения зарплаты.

Микробы медленно ползали по телу Левши, с трудом волоча за собой подковы.

В темноте все блондинки - гении.

Плох тот шизофреник, который не мечтает стать параноиком.

Вернулся муж из командировки... и жена устроила ему сцену верности.

Гимнастка еще долго сидела на шпагате, растягивая удовольствие.

Пока у бабы грим не смоется, мужик не перекрестится.

Стригу котов. Возможна кастрация. Вобщем, как получится.

Восточные женщины хороши до безобразия! А так же во время безобразия и после безобразия.

Вы меня еще в драке не видели! Меня так п&здят!

Если уж любить, то такую женщину, чтобы с нею было не стыдно попасться на глаза жене.

Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят.

Имея один маркер, можно изрисовать все, кроме этого маркера. Имея два маркера, можно изрисовать вообще все!

Ну и запросы у вас - сказала база данных и повисла.

Был честным пацаном, никогда не бил ниже пейджера.

Потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете громадной такой.

Вчера пытался обналичить Нобелевскую премию.

Это моя столовая! За этим столом, не дай Б-г конечно, может поместиться 20 человек!

В кинотеатрах Грузии с 1 сентября: Грузинская экранизация Толкиена "Вазэлин Канэц".

- Эту истерику я посвящаю тебе, дорогая...

Только женщина способна недоуменно повести бедрами.

"Другие не лучше" (надпись на зеркале).

Девушка! Да что ж вы так убиваетесь? Вы ж так никогда не убъётесь!

У меня к Вам два вопроса. Во-первых, сколько это стоит? Во вторых, почему так дорого?

Если фотоальбомчик маленький и тоненький, а фотография одна и страшненькая, то это паспорт.

Своё последнее лицо Майкл Джексон купил в магазине "Мир кожи в Сокольниках".

Вышла Василиса Прекрасная замуж за Ивана и стала Василиса Дурак.

Девушка! У Вас такие большие глаза, что в них можно утонуть! А на носу - повеситься.

- Говорите, говорите, я всегда зеваю, когда мне интересно!

Интересно наблюдать за акушером, достающем помидор из трехлитровой банки.

Трудно говорить с набитым ртом, особенно, если бьют регулярно.

Как говорила Анна Каренина: "До скорого!"

Не сразу пришло мастерство к молодому саперу.

- Я тебя съем, красная шапочка! - воскликнул сумасшедший пионер. И сожрал свою пилотку.

Он стоял посредине полянки, как забытый в песочнице олигофрен.

Любить водку, халяву, революции и быть мудаком - этого еще не достаточно, чтобы называться русским.

Настоящие леди даже пьяные остаются ледьми.

Это Вам не шубу в трусы заправлять!

Венчаются раб Божий Василий и страх Божий Наталья!

Объявление: "Продаю котят, дешево. 50 рублей ведро".

Чем круче джип, тем дальше бежать в деревню за трактором

Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах...

Я пришел к тебе с приветом, топором и пистолетом

- Скажи парашютистам, чтобы перестали прыгать. Мы еще не взлетели!

Растения очень полезны - выделяют кислород, жизненно необходимый автомобилям...

Ох уж эти женщины, и жить с ними нельзя, и пpистpелить жалко.

Если еда с вашего стола не подходит вашей собаке... может пора выгнать эту зажравшуюся скотину?

Эти подгузники впитывают до 30 литров влаги! Ребенок всегда остается сухим!!! Только с места сдвинуться не может.

Как один мужик двух каннибалов прокормил...

Эстонцы очень любят смотреть, как резвятся на деревьях ленивцы...

Там, где раньше тигры срали, мы проложим магистрали

Умная женщина она ведь как дирижабль. Кстати, когда Вы в последний раз видели дирижабль?

Собака Баскервилей? Это Муму, которой удалось выплыть!

Малютка Скуратов и Неврастенька Разин

Корова с интересом рассматривала стенд "План по мясу"

Какая мерзость! Заверните мне пять штук

Кадровик умер, прочтя в графе "партийность" слово "республиканец"

Безалкогольное пиво - это первый шаг к резиновой женщине

В зеркальном карпе обычно отражается довольная харя рыбака

Кодирую от онанизма на один день. Дорого. Таня.

Циклюю паркет. Недорого. Правда, хреново...

Убью соседей. Быстро, недорого. Земфира

Любая юбка лучше всего смотрится на спинке стула

А он, мятежный, просит дури...

Ничего, будут и на нашей улице танки!

Свет в конце туннеля - это просто огни приближающегося поезда

Нашедшего выход затаптывают первым

А зомби здесь тихие...

Не нужно бежать от снайпера, только умрешь уставшим

Буратино не выдержал тяжелой жизни, взял дрель и засверлился!

Бросай курить, вставай на лыжи - и вместо рака будет грыжа!

Сынишка в зоопарке, показывая папе на клетку с пингвинами, - "Папа, папа, смотри - линуксы!"

Флюгер был приколочен намертво, и ветер обреченно дул в указанном направлении

Моисей сорок лет водил евреев по оккупированным палестинским территориям

Чтоб ты свою свадьбу в "Бургер-Кинг" отмечал

Спят усталые ингушки...

В постели она пищит тихо и ритмично, как мой пейджер...

Борьба за мир - это как секс за девственность.

Больной, в сотый раз повторяю: Амнезию мы не лечим!

АА ччттоо ооззннааччааеетт "ддууппллеекксс"??

Его энцефалограмма ничем не отличалась от энцефалограммы картофеля

Запрягаем долго, ездим быстро, только вот тормозим мы вообще страшно!

Hаташа Ростова хотела что-то сказать, но откpывшаяся двеpь закpыла ей pот.

Сейсмологи встревожены - у кротов брачный период!

Под крылом самолета о чем-то орет сорвавшийся вниз пассажир.

Если у Вас нет паранойи, то это еще не значит, что за Вами не следят!

Молодой, крепкий, обладатель черного пояса по карате ищет поклонников Microsoft. Найду - убью!

Помните! Если кто-либо Вас раздражает и Вы скривитесь, в этом участвуют 42 мускула. Но Вам нужно использовать только 4 мускула, чтобы стукнуть его же по голове.

Уважаемые посетители! Не бросайте окурки в наши писсуары, мы же не писаем в ваши пепельницы!

Как оказалось - по чукотски "вегетерианец" означает "криворукий охотник"

Новый формат графических файлов CHUMA приходит на смену популярному формату TIFF.

На проходившей в Мытищах выставке средств пожаротушения, исполнитель Витас получил почетный титул "Пожарная Сирена 2001 года"

А Вам известно, что если Вы будете орать без перерыва 11 лет 3 месяца и 5 дней, то выработанных каллорий хватит на подогрев порции вермишели?

Демократия с элементами диктатуры - все равно, что запор с элементами поноса.

Отличились на соревнованиях молдавские легкоатлетки: они трижды поднимались на пьедестал почета, и трижды организаторы их оттуда сгоняли.

Очищение от гербалайфа (пельмени, рыжики, водочка).

Согласно социологическим опросам 60% в гробу видали эти социологические опросы.

Продаются дамские часики. Один часик - 50 долларов.

Послание Йоргана к НТВ оканчивалось словами – «Чтоб ты жил на одну рекламу»

Компания SUN Microsystems подала в суд на московскую табачную фабрику «ЯВА» за использование торговой марки

С успехом прошли выступления «Шуры» с новым шлягером «Я милого узнаю по колготкам»

Последние исследования ассоциации "Курильщики против никотина" доказано, что капля никотина, брошенная с высоты 5 км, убивает трактор.

Японской корпорацией "Матцушита-Котобуки" начата реконструкция часов на Спасской башне. После ремонта часы будут играть семь мелодий и с ними можно будет нырять на глубину до 200 метров.

После французско-украинских переговоров на высшем уровне состоялся банкет, на котором подали лягушачье сало.

На лыжном курорте Хермон (Израиль) впервые за 30 лет сошла лавина, после чего все лыжники финишиpовали одновpеменно.

Вчера паспорт на имя Иванова Петра Степановича был за вознаграждение возвращен Курмангалиеву Нурсултану Арсановичу.

По сообщению компании - производителя чистящего средства "Фэйри", после застолья остается много жирных гостей!

В Москве открылся цирк на воде! Спешите, клоуны не умеют плавать!

В Чечне началась очередная общегосударственная перепиздь населения.

Штангист Бургаладзе установил новый мировой рекорд на ногу своему тренеру.

Горят конопляные поля в Узбекистане. Обалдевшие местные жители толпами валят к месту происшествия.

В связи с внезапно поднявшимся ураганным ветром, первенство Нетании по парашютному спорту завершилось в Секторе Газа...

В связи с Великим Хостом временно нельзя использовать джава-скрипт и флэш.



Замучался читать , к концу уже забыл что в начале было :confused:

Aleks1970 Замучался читать , к концу уже забыл что в начале было :confused:



Специально для тебя, поменьше букв.

Современные пословицы.

- Если мужчина четыре раза сходит налево, то, по законам геометрии, он вернется домой.



- Здоровый сон не только продлевает жизнь, но и сокращает рабочий день.



- Женщина почти беспомощна, пока у неё не высохли накрашенные ногти...



- Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух и бдительность в целом!



- Больше всего врут перед выборами, сексом и после рыбалки.



- Существуют 2 способа, как управлять женщиной, но их никто не знает.



- Не стоит бегать от снайпера - умрешь уставшим...



- Если тебе плюют в спину - значит, ты впереди.



- Одна голова - хорошо, а две уже некрасиво!



- Если на Вас упало яблоко - удирайте как можно скорее: яблоня от яблока недалеко падает.



- Настоящая женщина должна в жизни сделать 3 вещи, а не зацикливаться, как дура, на шубе.



- Там, где заканчивается полоса неудач, начинается территория кладбища.



- Если руки золотые, то не важно, откуда они растут.



- Если вы, посмотрев в зеркало, никого там не увидели. Значит, вы неотразимы!



- Только сядешь поработать, обязательно кто-нибудь разбудит.



- Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!!



- Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьем, старше женщин, с которыми мы спим.



- Умна та женщина, в обществе которой можно вести себя как угодно глупо.



- Одиночество - это когда ты всегда знаешь, где лежат твои вещи.



- Второй брак - это победа надежды над здравым смыслом.



- Ничего страшного если над тобой смеются... Гораздо хуже, когда над тобой плачут...



- Утро - это такая часть суток, когда завидуешь безработным...



- Детская мудрость: если мама смеется над остротами папы, значит, в доме гости.



- Если женщина вас обманывает, значит, вы ей небезразличны!!!

Nik Специально для тебя, поменьше букв.

Современные пословицы.

- Если мужчина четыре раза сходит налево, то, по законам геометрии, он вернется домой.



- Здоровый сон не только продлевает жизнь, но и сокращает рабочий день.



- Женщина почти беспомощна, пока у неё не высохли накрашенные ногти...



- Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух и бдительность в целом!



- Больше всего врут перед выборами, сексом и после рыбалки.



- Существуют 2 способа, как управлять женщиной, но их никто не знает.



- Не стоит бегать от снайпера - умрешь уставшим...



- Если тебе плюют в спину - значит, ты впереди.



- Одна голова - хорошо, а две уже некрасиво!



- Если на Вас упало яблоко - удирайте как можно скорее: яблоня от яблока недалеко падает.



- Настоящая женщина должна в жизни сделать 3 вещи, а не зацикливаться, как дура, на шубе.



- Там, где заканчивается полоса неудач, начинается территория кладбища.



- Если руки золотые, то не важно, откуда они растут.



- Если вы, посмотрев в зеркало, никого там не увидели. Значит, вы неотразимы!



- Только сядешь поработать, обязательно кто-нибудь разбудит.



- Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!!



- Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьем, старше женщин, с которыми мы спим.



- Умна та женщина, в обществе которой можно вести себя как угодно глупо.



- Одиночество - это когда ты всегда знаешь, где лежат твои вещи.



- Второй брак - это победа надежды над здравым смыслом.



- Ничего страшного если над тобой смеются... Гораздо хуже, когда над тобой плачут...



- Утро - это такая часть суток, когда завидуешь безработным...



- Детская мудрость: если мама смеется над остротами папы, значит, в доме гости.



- Если женщина вас обманывает, значит, вы ей небезразличны!!!



Блин, а все ведь правда :vawe:

Aleks1970 Еще фразы

1. Билл - гей. Тсc...

2. Привлекательные женщины отвлекают.

3. Надоели критические дни - смени пол !!!!!

4. Подпись к рисунку: "Жопа. Вид спереди"

5. У семи нянек... четырнадцать сисек

6. Сколько водки не бери, все равно два раза бегать! (мудрость).

7. Обделался легким испугом.

8. Семь раз отпей - один раз отлей!

9. Место клизмы изменить нельзя.

10. Девушкам не хватает женственности, а женщинам - девственности.

11. Скульптурная группа: Геракл, разрывающий пасть писающему мальчику.

12. Значoк на 150-килограмовом мужике:

13. Прогресс сделал розетки недоступными большинству детей, - умирают самые одаренные.

14. Жена моего друга для меня не женщина... Hо если она хорошенькая... он мне не друг!

15. Пьянству - бой ! Блядству - хуй !

16. Любовь - это торжество воображения над интеллектом.

17. Две вещи ненавижу - рассизм и негров.

18. Всю ночь ты не смыкала ног..

19. Не надо иметь друзей - с друзьями надо дружить.

20. - Весна покажет кто где срал !

21. Водка "Буратино"... Почувствуйте себя дровами...

22. Одиночество- это когда есть E-mail, а письма присылает только сервер рассылки !

23. Бабу с возу! Кобылу - в позу!

24. Надпись на водочной этикетке: "Перед злоупотреблением охладить"

25. Eсли человек по-настоящему хочет жить, то медицина бессильна.

26. Если утром жена с Вами не разговаривает - значит, пьянка удалась !

27. Если у вас возникли проблемы с женой - надо кончать с подругами.

28. Рожденный ползать на голову не нагадит...

29. От Парижа до Находки с водкой лучше, чем без водки!

30. - Доктор, я жить буду? - А смысл ?

31. Объявления в аэропорту : - Хотел совершить посадку самолет выполнявший рейс 13...

32. Брокер от пэйджера недалеко падает.

33. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, синяя?...

34. Объявление: Лечу бесплодие методом тыка.

35. Женщина - полная противоположность собаке. Собака все понимает, но ничего сказать не может...

36. Вчера стоял,а ты пришла сегодня.

37. Несмотря на то, что уже несколько миллионов лет женщина живет рядом с человеком, в ее поведении и образе жизни остается еще много загадочного и непонятного.

38. Невменяемая женщина - женщина, которая в конце полового акта кричит "Не в меня!!!"

39. Что посеешь - потом хрен найдешь

40. Не пойман, не кайф!

41. Почему, когда ты разговариваешь с Богом - это названо молитвой, а когда Бог с тобой - шизофренией?

42. В женщине все должно быть прекрасно - не суйте в нее что попало!

43. Когда решишь тряхнуть стариной, смотри, чтобы он не отвалился!!!

44. Все, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению

45. В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.

46. И про старуху бывает порнуха

47. Ельцин Мандела

48. В переполненом автобусе: Простите, мужчина, вас не затруднит моя жопа?

49. От несоблюдения техники безопасности, человек может не только умереть, но и родиться.

50. Он говорит, что это было в экстазе, а я точно помню, что в сарае...

Aleks1970 70% американцев страдают от лишнего веса. Остальные 30% уже расслабились и получают удовольствие.



Шеф - подчиненным: "Вот наш новый сотрудник. Покажите ему, чем вы занимаетесь, когда думаете, что я за вами наблюдаю"



Самый подходящий момент наступает в самое неподходящее время.



Чтобы попасть в раздел "Бесплатное", введите, пожалуйста, номер вашей кредитной карточки.



- Я вам нравлюсь? Вот и прилагайте усилия сами. Я за вас за мной бегать не буду.



Мы всегда готовы прийти на выручку. Была бы выручка.



Если женщина не сдается, она побеждает. Если сдается, диктует условия победителю.



Только в день рожденья узнаешь, сколько в мире ненужных вещей.



Программа по проведению реформ в России: "Сделать людей богатыми и счастливыми" (Список людей прилагается)



Унесенные здравым смыслом.



Средняя женщина предпочитает быть красивой, а не умной, потому что средний мужчина видит лучше, чем соображает.



Деньги - зло, и тем большее, чем их меньше.



Людям свойственно исправлять одни ошибки на другие.

Aleks1970 Приметы

1. Если третий день не хочется работать, значит сегодня среда.

2. Если вы проснулись утром и вам не надо вставать, значит, вы спали стоя.

3. Если выпил хорошо, значит утром плохо! Если утром хорошо, значит, выпил плохо!!!

4. Если вы едете в автомобиле и вас сильно ударили - выйдете и посмотрите: если ударило сзади - к прибавлению денег, а если спереди - к убавлению.

5. Если мужчина стирает носки, значит они у него последние.

6. Презерватив найденный вашей женой у вас в пальто - к покупке чемоданов...

7. Если голова болит - значит, она есть...

8. Если муж открывает жене дверь машины, то это либо новая машина, либо новая жена.

9. Чем лучше видна грудь - тем хуже запоминается лицо.

10. Ежели дети идут в школу нарядные и несут цветы, то скоро придется копать картошку.

11. Если, выходя из помещения, зацепитесь за ручку двери, то обязательно туда вернётесь.

12. Если вокруг солнца появились круги - пора проветрить комнату и вымыть окна.

13. Если водка пьётся тяжело и натужно - жди её обратно!

14. Низколетящие голуби над головой - к стирке.

15. Если в дождливую погоду вы забыли зонтик, то вы обязательно промокните.

16. Если вы тихо материтесь, значит у вас простужено горло.

18. Если перхоть двигается - это вши!

19. Кто ищет, тот что-то знает

20. Минута смеха прибавляет год жизни. Условно

21. Если ты опять поправился на 5 кг за неделю, значит, эту диету тебе посоветовала лучшая подруга.

22. Детская мудрость: если мама смеется над остротами папы, значит, в доме гости.

23. Ходить на работу - к деньгам.

24. Если ваша собака сказала вам "Здравствуй хозяин" - значит, она просто не хотела вас пугать своим лаем!

25. Если Вы смахиваете крошки со стола на пол рукой - к ссоре с женой.

26. Если женщина вас обманывает, значит, вы ей небезразличны.

27. Если лошадь говорит тебе, что ты сумасшедший, то так оно и есть...

28. Путь к холодильнику женщины лежит через ее сердце.

29. Если девушка в ночь с 6 на 7 июля увидела в воде лицо своего суженого, значит в ночь с 5 на 6 июля ее суженый неудачно нырнул.

30. Если вы проснулись с девушкой, с которой вчера познакомились , и она не уходит, то это ваша жена...

31. . Если вы вернулись домой поздно, а жена вам улыбается, значит, вы попали в чужую квартиру.

33. Если ОН смотрит прямо в глаза, значит, пора позаботиться о фигуре.

34. Если Вы пригласили девушку на танец, и она согласилась... Не радуйтесь: вначале Вам всё-таки придётся потанцевать.

35. Если Вы утром проснулись в ботинках, значит, будет болеть голова.

36. Если муж дарит цветы без причины - значит, причина все-таки есть

37. Если ты просыпаешься в прекрасном настроении, значит, ты не проснулся.

38. Если два дня подряд льет дождь, значит, завтра понедельник, и вам надо идти на работу.

39. Если дорогу тебе перешла черная кошка с пустыми ведрами - счастья не жди!

Nik Приметы

1. Если третий день не хочется работать, значит сегодня среда.

2. Если вы проснулись утром и вам не надо вставать, значит, вы спали стоя.

3. Если выпил хорошо, значит утром плохо! Если утром хорошо, значит, выпил плохо!!!

4. Если вы едете в автомобиле и вас сильно ударили - выйдете и посмотрите: если ударило сзади - к прибавлению денег, а если спереди - к убавлению.

5. Если мужчина стирает носки, значит они у него последние.

6. Презерватив найденный вашей женой у вас в пальто - к покупке чемоданов...

7. Если голова болит - значит, она есть...

8. Если муж открывает жене дверь машины, то это либо новая машина, либо новая жена.

9. Чем лучше видна грудь - тем хуже запоминается лицо.

10. Ежели дети идут в школу нарядные и несут цветы, то скоро придется копать картошку.

11. Если, выходя из помещения, зацепитесь за ручку двери, то обязательно туда вернётесь.

12. Если вокруг солнца появились круги - пора проветрить комнату и вымыть окна.

13. Если водка пьётся тяжело и натужно - жди её обратно!

14. Низколетящие голуби над головой - к стирке.

15. Если в дождливую погоду вы забыли зонтик, то вы обязательно промокните.

16. Если вы тихо материтесь, значит у вас простужено горло.

18. Если перхоть двигается - это вши!

19. Кто ищет, тот что-то знает

20. Минута смеха прибавляет год жизни. Условно

21. Если ты опять поправился на 5 кг за неделю, значит, эту диету тебе посоветовала лучшая подруга.

22. Детская мудрость: если мама смеется над остротами папы, значит, в доме гости.

23. Ходить на работу - к деньгам.

24. Если ваша собака сказала вам "Здравствуй хозяин" - значит, она просто не хотела вас пугать своим лаем!

25. Если Вы смахиваете крошки со стола на пол рукой - к ссоре с женой.

26. Если женщина вас обманывает, значит, вы ей небезразличны.

27. Если лошадь говорит тебе, что ты сумасшедший, то так оно и есть...

28. Путь к холодильнику женщины лежит через ее сердце.

29. Если девушка в ночь с 6 на 7 июля увидела в воде лицо своего суженого, значит в ночь с 5 на 6 июля ее суженый неудачно нырнул.

30. Если вы проснулись с девушкой, с которой вчера познакомились , и она не уходит, то это ваша жена...

31. . Если вы вернулись домой поздно, а жена вам улыбается, значит, вы попали в чужую квартиру.

33. Если ОН смотрит прямо в глаза, значит, пора позаботиться о фигуре.

34. Если Вы пригласили девушку на танец, и она согласилась... Не радуйтесь: вначале Вам всё-таки придётся потанцевать.

35. Если Вы утром проснулись в ботинках, значит, будет болеть голова.

36. Если муж дарит цветы без причины - значит, причина все-таки есть

37. Если ты просыпаешься в прекрасном настроении, значит, ты не проснулся.

38. Если два дня подряд льет дождь, значит, завтра понедельник, и вам надо идти на работу.

39. Если дорогу тебе перешла черная кошка с пустыми ведрами - счастья не жди!



:good: Если два дня подряд льет дождь, значит, завтра понедельник, и вам надо идти на работу.

Grisha Саш - слов нет! Отжог ты здесь на полную!:good:

Огромный респект тебе - оооочень серьезная и полезная работа!:hi:

Маленькая просьба - была недописана строка одна. Хотелось бы узнать концовку!

Если найдешь конечно.

Просто интересно!:redface:



Совет. Чтобы преуспеть в жизни, надо соблюдать два правила: 1) никогда не рассказывайте другим всё, что вы знаете; 2)...

Aleks1970 Саш - слов нет! Отжог ты здесь на полную!:good:

Огромный респект тебе - оооочень серьезная и полезная работа!:hi:

Маленькая просьба - была недописана строка одна. Хотелось бы узнать концовку!

Если найдешь конечно.

Просто интересно!:redface:





Сергей, ответ в первом пункте.:tongue:

Grisha Сергей, ответ в первом пункте.:tongue:

Так вот значит в чем все мои проблемы!:crazy:

Саня - ты мой спаситель! Мои дети тебя не забудут!:rolleyes:

Если серьезно - в каждой шутке есть мааааленькая долька целлюлиткой шутки!!!:yes::drinks:

Aleks1970 Именины

-"У меня именины сердца: ровно год назад мне его пересадили."

- А на меня напали неизвестные: дали 500 евро, 3000 рублей, мобильный телефон, золотые украшения, часы ROLEX и убежали в неизвестном направлении... - Везет тебе, а мне тупо подарили шикарный букет роз и косметику. В общем, скучно и не креативно День Рождения прошел... Не то что у тебя...

-В общем не день рождения, а поминки по бездарно прожитым годам.

-В пятьдесят я гордо подумала: вот и полвека! В шестьдесят мне уже было страшновато. А знаете, как я встретила свое семидесятилетие? Выкрасила лицо в черный цвет, нацепила кудлатый черный африканский парик, надела черное платье и повесила над дверью черный венок.

-День рождения - грустный праздник. Особенно, когда в одном месяце их количество переваливает за три.

-Дни рождения - вещь приятная, но в больших дозах смертельная.

-Дни рождения всегда у кого-то, а подарки приходится делать тебе

Другом настоящим может быть лишь тот, Кто помнит день рожденья, забывая год.

-Если бы на днях рождения в тостах не произносилось имя, то невозможно было бы догадаться о ком идет речь.

-Если на День рождения дело доходит до торта - значит оно не удалось...

-Именины устраиваются для того, чтобы наши знакомые могли избавиться от ненужных вещей, которые они получили на собственные именины.

-Как правило, самыми последними с днем рождения тебя поздравляют самые близкие друзья.

-Кто на мой день рождения за рулем прибудет, тот навсегда для меня срулем и будет.

-Память - это то, что подсказывает нам, что вчера был день рождения нашей жены.

-Поздравляю с днём рожденья, желаю счастья в личной жизни, Пух!

-Полный п....ец - это когда свое тридцатилетие отмечаешь в Макдональдсе...

-Самые яркие дни рождения, как правило, совпадают с днем зарплаты именинника.

-Самый надежный способ запомнить день рождения жены - забыть его хотя бы однажды.

-Средний возраст: когда все, что вы хотите получить в день рождения, - это чтобы вам не напоминали о нем.

-Такт: умение сообщить гостям, что день рождения уже четыре часа как закончился.

-Только дурак может праздновать годы приближения смерти.

-Хуже нет, чем стареть в одиночку. Моя жена уже седьмой год не отмечает свой день рождения.

-Человек бывает не прав только 2 раза в жизни: в День Рождения и в День Смерти.

-Чем больше Дней рожденья позади, тем больше Дней больничных впереди.

-Что сделать с человеком, который первым стал праздновать день рождения? Убить - мало.

Grisha Афоризмы знаменитостей



Двигатель - двигатель автомобиля.

Форд



Слово только тогда чего-нибудь стоит, когда это слово - шиллинг.

Джек Лондон



Чем больше я узнаю женщин, тем меньше это нравится жене.

Лев Толстой



Мысль, изреченная дважды, есть склероз.

Корсаков



Желание есть мясо - есть ни что иное, как желание есть ни что иное.

Лев Толстой



Все наши ошибки, все неудачи происходят от обезьяны.

Чарльз Дарвин



Любовь - это палка о двух концах.

Братья Гримм



Низко и недостойно философа отрицать явление лишь потому, что его не существует.

Святой Августин



Ни что так не ставит в тупик как гараж.

Черчиль



Творец, изображающий себя, - творец в квадрате.

Казимир Малевич



Елка - это торжество человеческого разума по случаю Нового Года.

Платон



Ни что так не мешает формулировать мысль, как... о чем я говорил?

Диоген



... египтяне, столь прославленные своими нагромождениями камней.

Вольтер



Если кому-то и написано на роду стать важной персоной, то судить об этом следует только после его смерти.

Сара Бернар



Знаменитость: человек, который всю жизнь кладет на то, чтобы добиться известности, а потом ходит в темных очках, чтобы его не узнали.

Фред Аллен



Знатность редко является результатом доблести; доблесть же результатом знатности еще реже.

Фрэнсис Бэкон



Когда о вас говорят, то хуже этого может быть только одно - когда о вас не говорят.

Оскар Уайльд



Кто стоит высоко и у всех на виду, не должен позволять себе порывистых движений.

Наполеон Бонапарт



Популярность - это слава в виде разменной монеты.

Виктор Гюго



Тот, кто находится высоко, должен так же подчиняться обстоятельствам, как флюгер на башне.

Генрих Гейне



Что касается знакомства с знаменитыми людьми, то я по опыту додумался до следующей истины: их книги, их ноты - гораздо интереснее их самих.

Петр Чайковский

Aleks1970 Фразы учителей



Всё в ваших интересах: чем быстрее уберёте класс, тем быстрее пойдёте мыть коридор.



Я пошла в туалет, сидите тихо, дверь открыта, я всё слышу.



Ну что, дети, сделаем перекур?



Если не выучишься, будешь всю жизнь, как собака, на метро ездить.



Ну что вы за народ такой: только познакомились — и сразу «давай»!



Вот запью и не приду в школу!



Ты зачем в таких коротких шортах на физкультуру пришла? Хочешь, чтобы тебя изнасиловали?



Зачем троим выходить? Чтобы штаны ему держать?



Покажите мне ручкой, чтобы я глазами не рылась.



В десятом классе стыдно в туалет ходить.



Таня, после уроков будешь строить глазки Волкову. Да он и так при виде тебя хвостом виляет.



Прекратите разговаривать! Ти-хо! О господи! Пулемёт бы мне на стол!



А сейчас открываем половые органы и внимательно их изучаем!



Три дня в школу не ходил, а уже в туалет захотел.



Девочки, не пытайтесь надевать короткие юбки на урок географии — учитель всё равно женат.



Если я ещё увижу, что вы там на задних рядах ведёте нестуденческий образ жизни…



Вынь руки из карманов, а то Изотова от тебя глаз оторвать не может.



В туалет выпускаю только с большим желанием на лице.



Девочки, я вашими попами сейчас буду играть в футбол.



Итак, мои юные партизаны, начинаю допрос по прошлой теме.



Хватит болтать, а то весь класс пересажу на первую парту.



Юра, где твоя рука? Галя, где твоё колено?!



Будете стесняться, никогда замуж не выйдете.



Ты в туалет? Помочи заодно и тряпку.



Кримчеев, чё девочкам под юбки заглядываешь, думаешь, списать дадут?



Иди и скажи своей маме, что ты выпил у учителя литр крови!



Маша, потом вытрешь свою лужу!



Как мне надоело вызывать в школу твоих родителей! Уж лучше бы ты сиротой родился.



Да на вас никакого змеиного яда не хватит не только у меня!



С чего это ты так возбудился, что вон аж штаны вздулись?



Вы такие жаркие с физкультуры: с вами и я когда-нибудь знойной стану



Дима! Открой окна и гони из класса всех, чтобы воздух не портили.



Вы меня усвоили?



Ты весь урок смотришь на меня затылком.



Микробы попадают в наш организм с руками.



УТЕРЯ ЖИЗНИ РАВНОСИЛЬНА СМЕРТИ!!!



Сдадите мне, каждый из вас получит оценку за курение!



Я бы девушкам рекомендую не пользоваться косметикой, пока им не исполнится лет... пятьдесят.



Парень погиб. Это трагедия для семьи. И для самого молодого человека.



Сейчас я нарисую человека. - Это мальчик или девочка? - Это футболист!



Хотелось бы девчонок... Так, Устинов где у нас?



Носки для мужчины каждый день - атрибут непременной смены.



А что ты ковыряешься здесь?



Я к вам выхожу опрятным, модным я на эстраду пойду, на сцену, на подиум.



Наешься этого йогурта, а потом будешь на горшке сидеть, не снимая штанов! (О биойогурте)



Ему, мужчине, нужно будет становиться мужественным человеком, отцом, матерью.



В армии тоже есть дураки: сержанты, чуть старше вас, такие же идиоты.



Хитрый, как двое нехитрых!



Умножим всё на 2. Пусть каждый получит свою двойку!



У всех есть резинка?



Ты слишком долго этим занимаешься, можешь не успеть. Точи!



Так, Сорокину поставим «пять». А кто такой Сорокин?



Сейчас мы с Антоном сделаем это медленно, для всех.



За дверью меня кто-то упорно ждёт.



Вот это тоже кусочек гиперболы. Вот она, кривулечка!



Ты должен безукоризненно ответить, предыдущему мы уже тыкали!



Вот вам, Мазловы, мой учебник, там моя фамилия, чтоб к следующему уроку выучили!



Полностью исчерпан мой ПЛАН.



Я не знаю, сколько ТБ забрала зелёных. Может, парочка осталась? (про задачники Степановой)



Кто пил Coca – Cola? Кто ел Баунти? Кто пил сок Вита-Актив? Кто ел еще какую-то дрянь? Имейте мужество, встанте!



Пусть вон тот желтый кубик будет, для наглядности, синим шариком.



Пусть он будет вытянутым, но чтобы это был круг.



Будете говорить, что я грымза противная.



я уже, как говориться, кончаю. дайте мне это спокойно сделать.



закройте мне быстренько рот!



Цитаты - перлы из школьных дневников ч.1



1. Абсолютно не знает Пушкина! Уважаемые родители! Прошу познакомить!



2. Алексей категорический не посещает уроки французского языка, заявляя мне, что в париж ехать не собирается по причине скудного семейного бюджета.



3. Андрей категорически не посещает уроки французского языка, заявляя мне, что не собирается ехать в Париж по причине скудности семейного бюджета.



4. Бегал на уроке физкультуры!



5. Без разрешения учителя повесился на брусьях.



6. Безобразничал на труде. Сломал тиски. Довел до слез учителя.



7. В столовой стучал зубами.



8. Василий на каждом уроке раздевает меня глазами, как опытный мужчина без стыда и совести.



9. Ваш ребёнок боится козла больше, чем меня. Физрук.



10. Ваш ребенок пропустил субботнюю дискотеку! Разберитесь!



11. Ваш сын надувал на физике резиновые изделия для взрослого применения. Я сделала ему замечание. А он вульгарно посоветовал мне не строить из себя девочку сексуальной отсталости.



12. Ваш сын списывал у двоечника!



13. Ваш сын оказался дочерью. Обратите на это внимание.



14. Ваш сын видел в гробу десятичные логарифмы.



15. Весь урок играл на принесенном из дома компьютере. А мне не дал!



16. Ваша дочь стала увлекатся заглядыванием не только на мальчиков, но и на учителей мужского строения.



17. Весь урок не вылезал из портфеля.



18. Весь урок трахал соседа по парте, не обращая внимания на учителя.



19. Выл на уроке.



20. Вынимал и доставал деньги на глазах учителя.



21. Высморкался в рисунок товарища.



22. Высморкался в рисунок товарища.



23. Вытирала нос платком, а потом его ложит на стол.



24. Двусмысленно смотрит на доску.



25. Дергал за косички учеников начальных классов.



26. Дышал курением!



27. Житие отрока на уроке Закона Божия препогано вельми. Исторгнул ядра из бумаги жеваной скрозь трубу пластмассову, через что дьяк сделался калечен и слеп. Я изгнал беса из класса. Прошу произвести усекновение сукина сына по заду хворостиною, лишить трапезы и кино, али бить челом об стену!

Цитаты - перлы из школьных дневников ч.2



1. Лариса стала увлекаться заглядыванием не только на мальчиков, но и на учителей мужского строения.



2. Курил в учительской.



3. Курил в карцере.



4. Математика – 1, Химия – 1, Русский язык – 1, География – 1. ИТОГО: 4.



5. Мешал однокласснице слезать с козла.



6. На музыке опять пел много лишнего.



7. На перемене Андрей ругался таким отборным матом, что даже я покрылась краской стыда по всему телу.



8. На уроке ботаники съел наглядное пособие. Тов. родители, давайте ребёнку деньги на завтрак.



9. На уроке физкультуры ходил вразброд.



10. Hа уроке химии прожигал жизнь…



11. Hа уроке информатики Ъй БЮПРЮ?ъ ???ъшХПЮ, Х при этом ДЮВЮлHмЕ ЯЙСвюи! АХКЭМЮЪ…



12. Написал на парте нецензурное слово в честь одноклассницы.



13. Не по-человеческий сидел на стуле.



14. Не хочет любить Пушкина!



15. Обмазал девочку слюнями. Прошу сейчас же принять меры.



16. Обратите внимание на внешний вид вашего сына. Брюки вечно наглажены, причесан аккуратно, ногти подстрижены. Откуда это чистоплюйство?!



17. Обратите внимание на внешний вид дочери. Чёрное с зелёным уже не носят, линию талии надо опустить! Запретите дочери обуживать рукав!



18. Огрызался вместе с учителем.



19. Ольга пришла в юбке, порочащей её достоинство.



20. Переспрашивает всякую ерунду.



21. Пил пиво прямо на уроке биологии (с муляжом леща) и нагло РЫГАЛ в лицо засл. учителю России!



22. Поведение жутко невообразимое!!! Примите меры!



23. Постарайтесь научить вашего сына уважать во мне женщину, иначе он плохо кончит.



24. Постоянно позорит школу своими майками.



25. Похабно разглядывал брошь у меня на груди!

Ну и от себя добавлю.....

рулевое управление служит для поворота направо, налево, а так же в др. стороны

Nik Фразы учителей



Всё в ваших интересах: чем быстрее уберёте класс, тем быстрее пойдёте мыть коридор.



Я пошла в туалет, сидите тихо, дверь открыта, я всё слышу.



Ну что, дети, сделаем перекур?



Если не выучишься, будешь всю жизнь, как собака, на метро ездить.



Ну что вы за народ такой: только познакомились — и сразу «давай»!



Вот запью и не приду в школу!



Ты зачем в таких коротких шортах на физкультуру пришла? Хочешь, чтобы тебя изнасиловали?



Зачем троим выходить? Чтобы штаны ему держать?



Покажите мне ручкой, чтобы я глазами не рылась.



В десятом классе стыдно в туалет ходить.



Таня, после уроков будешь строить глазки Волкову. Да он и так при виде тебя хвостом виляет.



Прекратите разговаривать! Ти-хо! О господи! Пулемёт бы мне на стол!



А сейчас открываем половые органы и внимательно их изучаем!



Три дня в школу не ходил, а уже в туалет захотел.



Девочки, не пытайтесь надевать короткие юбки на урок географии — учитель всё равно женат.



Если я ещё увижу, что вы там на задних рядах ведёте нестуденческий образ жизни…



Вынь руки из карманов, а то Изотова от тебя глаз оторвать не может.



В туалет выпускаю только с большим желанием на лице.



Девочки, я вашими попами сейчас буду играть в футбол.



Итак, мои юные партизаны, начинаю допрос по прошлой теме.



Хватит болтать, а то весь класс пересажу на первую парту.



Юра, где твоя рука? Галя, где твоё колено?!



Будете стесняться, никогда замуж не выйдете.



Ты в туалет? Помочи заодно и тряпку.



Кримчеев, чё девочкам под юбки заглядываешь, думаешь, списать дадут?



Иди и скажи своей маме, что ты выпил у учителя литр крови!



Маша, потом вытрешь свою лужу!



Как мне надоело вызывать в школу твоих родителей! Уж лучше бы ты сиротой родился.



Да на вас никакого змеиного яда не хватит не только у меня!



С чего это ты так возбудился, что вон аж штаны вздулись?



Вы такие жаркие с физкультуры: с вами и я когда-нибудь знойной стану



Дима! Открой окна и гони из класса всех, чтобы воздух не портили.



Вы меня усвоили?



Ты весь урок смотришь на меня затылком.



Микробы попадают в наш организм с руками.



УТЕРЯ ЖИЗНИ РАВНОСИЛЬНА СМЕРТИ!!!



Сдадите мне, каждый из вас получит оценку за курение!



Я бы девушкам рекомендую не пользоваться косметикой, пока им не исполнится лет... пятьдесят.



Парень погиб. Это трагедия для семьи. И для самого молодого человека.



Сейчас я нарисую человека. - Это мальчик или девочка? - Это футболист!



Хотелось бы девчонок... Так, Устинов где у нас?



Носки для мужчины каждый день - атрибут непременной смены.



А что ты ковыряешься здесь?



Я к вам выхожу опрятным, модным я на эстраду пойду, на сцену, на подиум.



Наешься этого йогурта, а потом будешь на горшке сидеть, не снимая штанов! (О биойогурте)



Ему, мужчине, нужно будет становиться мужественным человеком, отцом, матерью.



В армии тоже есть дураки: сержанты, чуть старше вас, такие же идиоты.



Хитрый, как двое нехитрых!



Умножим всё на 2. Пусть каждый получит свою двойку!



У всех есть резинка?



Ты слишком долго этим занимаешься, можешь не успеть. Точи!



Так, Сорокину поставим «пять». А кто такой Сорокин?



Сейчас мы с Антоном сделаем это медленно, для всех.



За дверью меня кто-то упорно ждёт.



Вот это тоже кусочек гиперболы. Вот она, кривулечка!



Ты должен безукоризненно ответить, предыдущему мы уже тыкали!



Вот вам, Мазловы, мой учебник, там моя фамилия, чтоб к следующему уроку выучили!



Полностью исчерпан мой ПЛАН.



Я не знаю, сколько ТБ забрала зелёных. Может, парочка осталась? (про задачники Степановой)



Кто пил Coca – Cola? Кто ел Баунти? Кто пил сок Вита-Актив? Кто ел еще какую-то дрянь? Имейте мужество, встанте!



Пусть вон тот желтый кубик будет, для наглядности, синим шариком.



Пусть он будет вытянутым, но чтобы это был круг.



Будете говорить, что я грымза противная.



я уже, как говориться, кончаю. дайте мне это спокойно сделать.



закройте мне быстренько рот!



Цитаты - перлы из школьных дневников ч.1



1. Абсолютно не знает Пушкина! Уважаемые родители! Прошу познакомить!



2. Алексей категорический не посещает уроки французского языка, заявляя мне, что в париж ехать не собирается по причине скудного семейного бюджета.



3. Андрей категорически не посещает уроки французского языка, заявляя мне, что не собирается ехать в Париж по причине скудности семейного бюджета.



4. Бегал на уроке физкультуры!



5. Без разрешения учителя повесился на брусьях.



6. Безобразничал на труде. Сломал тиски. Довел до слез учителя.



7. В столовой стучал зубами.



8. Василий на каждом уроке раздевает меня глазами, как опытный мужчина без стыда и совести.



9. Ваш ребёнок боится козла больше, чем меня. Физрук.



10. Ваш ребенок пропустил субботнюю дискотеку! Разберитесь!



11. Ваш сын надувал на физике резиновые изделия для взрослого применения. Я сделала ему замечание. А он вульгарно посоветовал мне не строить из себя девочку сексуальной отсталости.



12. Ваш сын списывал у двоечника!



13. Ваш сын оказался дочерью. Обратите на это внимание.



14. Ваш сын видел в гробу десятичные логарифмы.



15. Весь урок играл на принесенном из дома компьютере. А мне не дал!



16. Ваша дочь стала увлекатся заглядыванием не только на мальчиков, но и на учителей мужского строения.



17. Весь урок не вылезал из портфеля.



18. Весь урок трахал соседа по парте, не обращая внимания на учителя.



19. Выл на уроке.



20. Вынимал и доставал деньги на глазах учителя.



21. Высморкался в рисунок товарища.



22. Высморкался в рисунок товарища.



23. Вытирала нос платком, а потом его ложит на стол.



24. Двусмысленно смотрит на доску.



25. Дергал за косички учеников начальных классов.



26. Дышал курением!



27. Житие отрока на уроке Закона Божия препогано вельми. Исторгнул ядра из бумаги жеваной скрозь трубу пластмассову, через что дьяк сделался калечен и слеп. Я изгнал беса из класса. Прошу произвести усекновение сукина сына по заду хворостиною, лишить трапезы и кино, али бить челом об стену!

Цитаты - перлы из школьных дневников ч.2



1. Лариса стала увлекаться заглядыванием не только на мальчиков, но и на учителей мужского строения.



2. Курил в учительской.



3. Курил в карцере.



4. Математика – 1, Химия – 1, Русский язык – 1, География – 1. ИТОГО: 4.



5. Мешал однокласснице слезать с козла.



6. На музыке опять пел много лишнего.



7. На перемене Андрей ругался таким отборным матом, что даже я покрылась краской стыда по всему телу.



8. На уроке ботаники съел наглядное пособие. Тов. родители, давайте ребёнку деньги на завтрак.



9. На уроке физкультуры ходил вразброд.



10. Hа уроке химии прожигал жизнь…



11. Hа уроке информатики Ъй БЮПРЮ?ъ ???ъшХПЮ, Х при этом ДЮВЮлHмЕ ЯЙСвюи! АХКЭМЮЪ…



12. Написал на парте нецензурное слово в честь одноклассницы.



13. Не по-человеческий сидел на стуле.



14. Не хочет любить Пушкина!



15. Обмазал девочку слюнями. Прошу сейчас же принять меры.



16. Обратите внимание на внешний вид вашего сына. Брюки вечно наглажены, причесан аккуратно, ногти подстрижены. Откуда это чистоплюйство?!



17. Обратите внимание на внешний вид дочери. Чёрное с зелёным уже не носят, линию талии надо опустить! Запретите дочери обуживать рукав!



18. Огрызался вместе с учителем.



19. Ольга пришла в юбке, порочащей её достоинство.



20. Переспрашивает всякую ерунду.



21. Пил пиво прямо на уроке биологии (с муляжом леща) и нагло РЫГАЛ в лицо засл. учителю России!



22. Поведение жутко невообразимое!!! Примите меры!



23. Постарайтесь научить вашего сына уважать во мне женщину, иначе он плохо кончит.



24. Постоянно позорит школу своими майками.



25. Похабно разглядывал брошь у меня на груди!

Ну и от себя добавлю.....

рулевое управление служит для поворота направо, налево, а так же в др. стороны



Учителя :crazy:

Aleks1970 -Существует легенда, что по количеству зарубок на батоне можно сказать, сколько ему лет....

-Малышу было жаль Карлсона, но папе так нужна была моторная лодка!

-В связи с введением моратория на смертную казнь в России все приговоренные будут хорониться заживо...

-Не так страшны русские танки, как их пьяные экипажи...

-Ей было хорошо с мужем, и она ставила его в пример своим любовникам.

-Бывают, конечно любители делать из говна конфетку... Но в основном все происходит наоборот.

-Символ семейной власти - дистанционка от телевизора

-Решил как-то Пятачок перейти оживленную магистраль. С тех пор в ходу выражение развернуться на пятачке.

-Пешеход всегда прав. Пока жив.

-Обещание вернуть деньги через неделю означает только просьбу - неделю не приставать с этим вопросом

-Что не делается все к лучшему, а что к лучшему, то не делается.

-Человеческая глупость дает представление о бесконечности.

-В историю можно попасть, а можно и вляпаться.

-Ну хорошо, я не права, но ты же можешь по крайней мере попросить у меня прощения?

-Виндовз, как яблоки - или висят, или падают.

-Eсли фортуна повернулась задом - это судьба.

-Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий

-Хорошо когда собака - друг, но плохо, когда друг - собака.

-В глубокомыслии можно и утонуть.

-Ограниченность некоторых людей компенсируется неограниченностью их количества.

-Носорог плохо видит, но при его весе это уже не его проблемы.

-Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.

-Хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается.

-Стал хирургом, чтобы иметь возможность судить о людях не только по внешнему виду.

-Какое же это воскресенье, если после субботы голова раскалывается?

-Был отвергаем, но зато - какими!..

-Вид из окна - и тот мы проглядели...

-Не каждый свитер неразрывно связан...

-Я в юности все двушки прозвонил...

-Зашел в читальню, где и был обстрелян...

-Как скоротечны наши отпуска!..

-Как пусто стало на Доске Почета!..

-Так чувственно лишь ты молчать умеешь...

Aleks1970 Высказывания офицеров советской армии



1. Здесь вам не тут - здесь вас быстро отвыкнут водку пьянствовать и безобразия нарушать.

2. По команде "отбой" наступает темное время суток.

3. Дозорная машина высылается вперед на расстояние зрительной памяти.

4. Сигнал к атаке - три зеленых свистка вверх.

5. Копать траншею от забора до обеда.

6. Танки наступают небольшими группами по два-три человека.

7. Наше занятие гроша выеденного не стоит.

8. Здесь как на войне: убили командира - взял автомат другого.

9. Живете, как свиньи в берлоге.

10. Сержант! У вас дневальный не стрижен - на ушах висит.

11. Короткими перебежками от меня до следующего дуба.

12. Если вам не нравятся наши сборы, мы вам устроим более другие.

13. Командир батальона пешком не ходит, он берет с собой ГАЗ-66 или зампотеха.

14. Сапоги нужно чистить с вечера, чтобы утром надевать на свежую голову.

15. В каком вы виде, товарищ курсант. Перед вами целый майор стоит.

16. Сейчас разберусь как следует и накажу кого попало!

17. После окончания стрельб учебные и боевые патроны должны быть приведены в исходное состояние.

18. Завтра занятия по ВАП. Форма одежды - без оружия.

19. Доложить о наличии людей. Кто не все - того накажем.

20. Или вы прекратите курить, или одно из двух.

21. Каждый курсант должен быть или поощрен или наказан.

22. В следующем занятии будет некоторое уменьшение увеличения содержания объема работ.

23. Что вы матом ругаетесь, как маленькие дети!?

24. Ты у меня смотри, я когда нормальный, а когда и беспощадный.

25. Значение синуса в военное время может достигать и четырех.

26. В увольнение пойдут только образцовые тумбочки.

27. Эй вы! Будете принимать пищу через задний проход.

28. Мененгит - очень страшная болезнь. После нее либо умирают либо становятся дураками. Вот мы с братом болели. Он умер, а мне повезло.

29. Вы надеетесь, что на экзамене вам поставят тройку? Поставят, но легче вам от этого не будет.

30. Молчать! Или я сейчас буду зверствовать.

31. Что вы так матом ругаетесь! Потом этими же руками будете хлеб есть.

32. Что вы, товарищ курсант, такой неровный квадрат нарисовали? Вы что - дальтоник?

33. Что вы за ногти на ногах отрастили, как у орла? Хоть по деревьям лазай.

34. Всех отсутствующих построить в одну шеренгу.

35. Голова у солдата, чтобы думать, а мозги, чтобы соображать.

36. Хвойный лес горит лучше чем лесистый.

37. Товарищ курсант, не делайте умное лицо, не забывайте,что вы будущий офицер.

38. Здесь вам не Англия, копать нужно глубже.

39. К днищу аппарата приварено отверстие.

40. Ну как идет, как идет! Корова какая то! Свинья, наверное.

41. Возьмите уставы и перепишите все наизусть.

42. Команда "алле" выполняется бегом.

43. Если будете блудить - пущу ракету.

44. Закрой рот - трусы видно.

45. Все наши неприятости от того, что верхняя пуговица расстегнута.

46. Чем больше цифр,тем больше не надо.

47. Это вам чревато боком.

48. Взвод! Спиной друг к другу в шахматном порядке по диагонали становись!

49. Не тяните резину в долгий ящик.

50. Как вы ходите?! Удар должен быть одновременно,под срез сапога товарища!

Nik Высказывания офицеров советской армии



1. Здесь вам не тут - здесь вас быстро отвыкнут водку пьянствовать и безобразия нарушать.

2. По команде "отбой" наступает темное время суток.

3. Дозорная машина высылается вперед на расстояние зрительной памяти.

4. Сигнал к атаке - три зеленых свистка вверх.

5. Копать траншею от забора до обеда.

6. Танки наступают небольшими группами по два-три человека.

7. Наше занятие гроша выеденного не стоит.

8. Здесь как на войне: убили командира - взял автомат другого.

9. Живете, как свиньи в берлоге.

10. Сержант! У вас дневальный не стрижен - на ушах висит.

11. Короткими перебежками от меня до следующего дуба.

12. Если вам не нравятся наши сборы, мы вам устроим более другие.

13. Командир батальона пешком не ходит, он берет с собой ГАЗ-66 или зампотеха.

14. Сапоги нужно чистить с вечера, чтобы утром надевать на свежую голову.

15. В каком вы виде, товарищ курсант. Перед вами целый майор стоит.

16. Сейчас разберусь как следует и накажу кого попало!

17. После окончания стрельб учебные и боевые патроны должны быть приведены в исходное состояние.

18. Завтра занятия по ВАП. Форма одежды - без оружия.

19. Доложить о наличии людей. Кто не все - того накажем.

20. Или вы прекратите курить, или одно из двух.

21. Каждый курсант должен быть или поощрен или наказан.

22. В следующем занятии будет некоторое уменьшение увеличения содержания объема работ.

23. Что вы матом ругаетесь, как маленькие дети!?

24. Ты у меня смотри, я когда нормальный, а когда и беспощадный.

25. Значение синуса в военное время может достигать и четырех.

26. В увольнение пойдут только образцовые тумбочки.

27. Эй вы! Будете принимать пищу через задний проход.

28. Мененгит - очень страшная болезнь. После нее либо умирают либо становятся дураками. Вот мы с братом болели. Он умер, а мне повезло.

29. Вы надеетесь, что на экзамене вам поставят тройку? Поставят, но легче вам от этого не будет.

30. Молчать! Или я сейчас буду зверствовать.

31. Что вы так матом ругаетесь! Потом этими же руками будете хлеб есть.

32. Что вы, товарищ курсант, такой неровный квадрат нарисовали? Вы что - дальтоник?

33. Что вы за ногти на ногах отрастили, как у орла? Хоть по деревьям лазай.

34. Всех отсутствующих построить в одну шеренгу.

35. Голова у солдата, чтобы думать, а мозги, чтобы соображать.

36. Хвойный лес горит лучше чем лесистый.

37. Товарищ курсант, не делайте умное лицо, не забывайте,что вы будущий офицер.

38. Здесь вам не Англия, копать нужно глубже.

39. К днищу аппарата приварено отверстие.

40. Ну как идет, как идет! Корова какая то! Свинья, наверное.

41. Возьмите уставы и перепишите все наизусть.

42. Команда "алле" выполняется бегом.

43. Если будете блудить - пущу ракету.

44. Закрой рот - трусы видно.

45. Все наши неприятости от того, что верхняя пуговица расстегнута.

46. Чем больше цифр,тем больше не надо.

47. Это вам чревато боком.

48. Взвод! Спиной друг к другу в шахматном порядке по диагонали становись!

49. Не тяните резину в долгий ящик.

50. Как вы ходите?! Удар должен быть одновременно,под срез сапога товарища!



:mlol:

Aleks1970 Высказывания офицеров советской армиич.2

51. Рота! На помойку в баню становись!

52. Рулевое управление служит для поворота налево, направо и в другие стороны.

53. В армии все однообразно: все подстрижено, покрашено, посеяно песком.

54. Автомат ставьте на колено левой руки.

55. Здесь вы там не найдете!

56. Горло болит?! Учите Уставы - болеть не будет!!

57. В роте семь разгильдяев, а ты волосы на пробор носишь!!

58. Взвод вышел на опушку деревьев.

59. Я не знаю как должно быть, но вы делаете неправильно.

60. Тут один комик приходил, спрашивал, можно ли заменить то на это. Я ему сказал "Нет!". Cначала там, а потом здесь.

61. Выступаем вечером, на рассвете.

62. Да, я приципиальный, но не дебил!

63. Товарищ курсант! Сапоги - это ваше лицо!

64. Товарищи студентки! Здесь из вас будут делать зрелых женщин-офицерок. Сперва этим займусь я, а потом остальные офицеры нашей кафедры.

65. Ядерная бомба всегда попадает в эпицентр.

66. Товарищ курсант! Если вы хотите что-то сказать, то лучше молчите.

67. Товарищ курсант! Если вы дебил, то так и скажите, и нечего пистолет ломать!

68. Вывести бы вас в чисто поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб, чтобы на всю жизнь запомнили!

69. Вышли мы в чистое поле, ни деревца, и тут из-за угла танки.

70. Полковники не бегают, так как в мирное время это вызывает смех, а в военное - панику.

71. Эллипс - это такой круг, в который можно вписать квадрат двадцать пять на сорок.

72. По этому вопросу существует два мнения. Одно неправильное, а другое мое.

73. Пушка стреляет сначала по параболе, а потом по инерции.

74. Когда курсанта вызывают он должен встать и покраснеть.

75. Как вы строитесь, бежите один по одному.

76. Нельзя же все ломать, надо на чем-то и сидеть.

77. Эй вы, трое! Идите оба ко мне! Чего смотришь я тебе говорю.

78. Вот у меня еще с детства ребенок появился.

79. Что вы спите стоя на ходу.

80. Боевой листок должен быть боевым листком, ведь это же боевой листок.

81. Командир сказал - "Хорек!" И никаких сусликов.

82. Начало - полдела, конец - всему голова.

83. Сначала пройдут люди, а потом поедем мы.

84. Что вы ко мне подходите с такими руками, с такими ногами!

85. Чтоб я ни одного личного состава в казарме не видел!

86. Курсант! Выньте руки изо рта.

88. Он не любил соленых помидоров, потому что голова в банку не пролезала, а если и пролезала то очень щипало глаза.

89. Товарищи, время оправляться! А мы еще не ели!

90. Сейчас я вам обьясню почему в поезде стопкран красный, а в самолете - голубой.

91. На случай тревоги штаны нужно покласть на табурет ширинком к выходу.

92. Я сейчас тебе pуки обоpву, чтоб не болтал когда попало.

93. Радиостанция должна находиться в голове начальника колонны.

94. На поле боя раздавались крики и стоны мертвецов.

95. Реорганизация затронула дивизию и другие рода войск.

96. Лицо на фотографии должно быть квадратным.

97. Ты зачем сюда лежишь? Твое место здесь не тут!

98. Как только диод открывается, начинает действовать закон Кирхгофа.

99. Что такое решетка? Это металлический лист с прорубленными в нем отверстиями.

100. Автомат работает так: раз, два, три - и вас нет!

Aleks1970 МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ.



'Я вам отвечу по-горбачёвски. Вы знаете, что это будет сложнее, чем простой ответ.'



'Пьянка была везде. И на производстве, и на кафедрах. Это я знаю по работе Раисы Максимовны.'



'И главное: я всегда пишу и говорю одно и то же, поэтому мне не надо разбираться - где я врал, а где - сочинял!'



'Кончил, не кончил - 3 минуты!' (о регламенте у микрофона).



БОРИС ЕЛЬЦИН:



'Я сегодня ночью - ну как-то готовился. Ну, решил на свежую голову, так сказать, часа в два ночи почитать Пушкина. И вы знаете, оказалось не так просто.'



'Чтобы его убедить, что у меня сердце работает как часы, я его повел в баню.'



'Лягу на рельсы, если цены будут повышены.'



'Рожаете вы плохо. Я понимаю, сейчас трудно рожать, но все-таки надо постепенно поднатужиться.'



'А как нам дальше быть? Или, я извиняюсь, голую задницу подставить, или все-таки как-то обеспечить себе, понимаешь, на востоке хорошее прикрытие.'



'Мы с Колем встречались трижды. Вот такая мужская любовь.'



'Мы, конечно, все что можно со своей стороны делаем, но не все мы можем. То есть мы можем, но совесть не позволяет.'



'Берите суверенитета столько, сколько проглотите.'





ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН:



'В харизме надо родиться.'



'Вас хоть на попа поставь, хоть в другую позицию - все равно толку нет!'



'Вечно у нас в России стоит не то, что нужно.'



'Вот Михаил Михайлович - новый министр финансов. Прошу любить и даже очень любить. Михаил Михайлович готов к любви.'



'Вот мы там всё это буровим, я извиняюсь за это слово, Марксом придуманное, этим фантазёром.'



'Все это так прямолинейно и перпендикулярно, что мне неприятно.'



'Мы выполнили все пункты от А до Б.'



'Мы помним, когда масло было вредно. Только сказали - масла не стало. Потом на яйца нажали так, что их тоже не стало.'



'Надо контролировать, кому давать, а кому не давать. Почему мы вдруг решили, что каждый может иметь?'



'Ну, не дай бог нам еще кого-то. Хватит. От этих тошнит от всех. Наших людей, я так понимаю. И вас тоже, наверное. Я же вижу по глазам, вас же тошнит.'



'Пенсионную реформу делать будем. Там есть где разгуляться.'



'Помогать правительству надо. А мы его по рукам, по рукам, все по рукам. Еще норовим не только по рукам, но еще куда-то. Как говорил Чехов.'



'Правительство - это вам не тот орган, где можно одним только языком!'



'Страна y нас - хватит ей вприпрыжку заниматься прыганьем.'



'У меня приблизительно два сына.'



'Мы надеемся, что у нас не будет запоров на границе.'



'Я бы не стал увязывать эти вопросы так перпендикулярно.'



'Не надо умалять свою роль и свою значимость. Это не значит, что нужно раздуваться здесь и, как говорят, тут махать, размахивать кое-чем....'



'У кого руки чешутся - чешите в другом месте' (по поводу отставки кабинета).



'Нельзя думать и не надо даже думать о том, что настанет время, когда будет легче.'



'Ни то не сделали, ни эту не удовлетворили, ни ту...'



'Надо всем лечь на это и получить то, что мы должны иметь.'



'Да и я вон в своем седле премьерском - только ветер в ушах.'



'Я готов и буду объединяться. И со всеми. Нельзя, извините за выражение, все время врастопырку.'



'Это глупость вообще, но мне знакомая песня.'



ВЛАДИМИР ПУТИН:



'Что касается различных слухов по поводу моего денежного состояния, я смотрел некоторые бумажки на этот счет. Это просто болтовня, которую нечего просто обсуждать. Чушь... Все выковыряли из носа и размазали по своим бумажкам.'





'Ни в среднесрочной, ни в долгосрочной - нет и не будет деноминации...Врут они все, не верьте...Вы хотите, чтобы я ел землю из горшка с цветами и клялся на крови?'.





'Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил.'



'Если же вы готовы стать самым радикальным исламистом и готовы сделать себе обрезание, приглашаю вас в Москву. Я порекомендую сделать операцию таким образом, чтобы у вас уже ничего не выросло.' (на вопрос журналиста о Чечне).



'Но кто будет...Тогда не обижайтесь: из желудка достану и раздам бедным' (о бизнесменах, не выполняющих своей общественной функции и думающих только о том, чтобы набить свой карман).



АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО:



'На меня, так сказать, обвалилась философская мысль! Я просто обязан сейчас быть в центре!'



'Пора принять меры и наложить вето на табу!'



'В детстве я рос среди животных и растений.'



'Я работал в деревне и жил с мужиками.'



'Скоро белорусский народ будет есть нормальные человеческие яйца.'



'Только взялся за яйца - масло пропало.'



'И я не хочу, чтобы потом мой авторитет в глазах этих людей упал ниже колена.'



'Я свое государство за цивилизованным миром не поведу.'



'Мы эту проблему решили в узком кругу ограниченных людей.'



'Уникальность ситуации в Белоруссии состоит в том, что я никому ничего не обязан.'



'Ради сохранения спокойствия в стране я готов пожертвовать собственным разумом.'





ДЖОРДЖ БУШ:



'О незаконности действий нам необходимо говорить так, словно у нас ее нет'.



'Я намерен сохранить исполнительную власть не только за собой, но и за моими предшественниками'.



'Природный газ - полусферический. Мне нравится говорить о том, что он полусферичен в природе, потому как это то, что мы можем встретить по соседству'.



'Я уверен, что люди и рыбы могут вести мирное сосуществование'.



'Мы потеряли много времени, стараясь говорить с Африкой по справедливости. Африка - это нация, страдающая от немыслимого заболевания'.



'У вас тоже есть негры?' (Вопрос к президенту Бразилии Фернандо Кардозо)



'В конце концов, неделю назад Ясир Арафат находился в окружении в своем дворце в Рамалле, дворце, который явно был наполнен немецкими пацифистами и им подобными людьми. Теперь они ушли. Теперь Арафат спокойно может всем демонстрировать, что он лидер, и что он может управлять людьми'.



'Большая часть импортируемых товаров поступает к нам из колоний.'



'Я полагаю, что те, кто не думает, что я недостаточно умен, чтобы справляться со своей работой, меня недооценивают'.



"Вы свободны. Свобода прекрасна! Но Вы должны знать, что для того, чтобы восстановить хаос, потребуется время".



"У нас прошло хорошее заседание Администрации, на котором министр обороны и госсекретарь рассказали нам о нашем страстном желании распространения демократии по всему миру".



"Я редко читаю газетные статьи, но люди, которые, вероятно, иногда читают газеты, часто готовят для меня доклады".



"Я думаю, мы все можем согласиться - прошедшее уже прошло".



"Мы не можем позволить терьерам захватить нашу страну". (Хотел сказать - 'террористам').



"Их цель должна быть война и военные победы, и таким образом они предотвратят войну".



"Если вы устали от политики цинизма и опросов, и моральных принципов, то присоединяйтесь к моей кампании".





"Я мастер низких ожиданий... Я не аналитический человек. Я не трачу много времени, думая о себе, думая о том, почему я делаю то, что я делаю".



"Мы закончили правление одного из самых худших тиранов истории, и, таким образом, мы не только освободили американцев, но и сделали американцев более безопасными".



"Война против террора включает войну с Саддамом Хуссейном, из-за натуры Саддама Хуссейна, из-за биографии Саддама Хуссейна, и из-за его готовности себя терроризировать".



"Нет более важной задачи, чем защита родины нашей страны".



'В своих действиях я руководствуюсь миссией Господней. Бог сказал мне: "Джордж, надо воевать с террористами в Афганистане". И я сделал это. Затем Бог сказал мне: "Джордж, пора положить конец тирании в Ираке". И я сделал это.'



'В детстве я хотел стать космонавтом, но когда узнал, что для этого нужно много учиться, стал Президентом США.'



'Только великая американская нация может послать луноход на Марс.'



'Мы самая великодушная страна в мире. Мы очень великодушные. Я горжусь тем, что мы такие великодушные. Но, несмотря на наше великодушие, мы не должны хвастаться своим великодушием.'

Grisha Фразы на все случаи в жизни.

продолжение ч.1



1. До уровня мышления надо ещё дорасти!..



Правда оскорбительна. Потому она всё ещё популярна!



Признавший свою ошибку, возможно стал честнее, но не умнее.



Самое загадочное чувство - это предчувствие...



Не думайте хорошо о людях... Они этого все равно не оценят...



Интересы правительства и народа совпадают настолько,

насколько могут совпадать интересы кучера и лошадей.



Кто рассказывает тебе чужие секреты, расскажет и другим твои.

Если юмор становится источником заработка, он вырождается.



Это как же надо было разочароваться в людях, чтобы словом "Дружба" назвать бензопилу...



2. Мне бы редкостный дар - убеждать, но нет у меня автомата.



Женская грудь как хорошее вино.

Начинаешь пробовать и оторваться невозможно.



Умные - это те, кто зарабатывает деньги своим умом, а мудрые - это те,на кого эти умные работают.



В жизни можно добиться любой цели, но не факт что от этого можно получить удовольствие!



Настоящая демократия - это когда выборы что-то решают.



От повышения градуса даже углы тупеют...



Основная ошибка в жизни - предположение о том, что люди действуют на основе мыслительных процессов…



Уважение к старости еще не означает автоматического уважения каждого старого маразматика.



Говорить: "Все люди - братья!" - все-равно, что утверждать, что: "Все львы -вегетарианцы!"



В России производят только то, что может починить пьяный мужик с кувалдой



3. Береги воду – принимай душ с девушкой.



Не сравнивай правдоискателя с миноискателем - у последнего все-таки есть шанс.



Настоящий мужчина хорошо разбирается в женской логике и поэтому следует только мужской.



Даже от одной мысли ей становилось плохо...



В трех случаях из пяти женщина руководствуется чувствами, в двух оставшихся – неизвестно чем…



В принципе, женщина может промолчать, но дело в том, что нет такого принципа!



Прежде чем сказать правду, задумайся: а знаешь ли ты ее…



У нас чуть что, так опять - ничего хорошего!



Разговаривая со всеми на равных, дураки нередко не ошибаются…



Проблема не в том, что вы морочите голову, а в том, как хорошо это у вас получается.



4. Давая не давала спать.



Легче всего встается по будильнику в день зарплаты.



По-логике, беспроводную мышь следует называть хомяком.



Россия всегда живет так, как будто у нее нет другого выбора.



Чем дольше нет секса, тем шире становятся категории прекрасного...



Что требует самых основательных, самых упорных доказательств, так это очевидность.

Ибо слишком многим недостаёт глаз, чтобы видеть её.



Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что поломал.



Никогда человек не падает так низко, как стремясь занять высокое

положение.



Чем больше человек философ, тем меньше ему хочется работать.



Весна - это такая пора, когда возбуждает даже не красота женских ножек, а само их наличие!



5. Не успеешь понять женщин, как тут же оказываешься в смирительной рубашке.



Не труд сделал из обезъяны человека, а любопытство и жажда халявы.



Если не жрать инфляция практически не ощущается.



Если человек - гандон, то отношения с ним будут натянутые.



Не бывает безвредных лекарств - бывают только бесполезные.



.. чем выше любовь - тем ниже поцелуи...



Сколько времени и сил нужно потерять мужчине, чтобы воспользоваться минутной слабостью женщины?..



Кто рано встает - тот целый день спать хочет.



Умный высказывает не более 10% того, что обдумывает, а дурак обдумывает не более 10% того, что высказывает.



Если бы все люди жили по совести, то бизнесмены были бы нищими, а чиновники умерли с голоду...



6. Если родился в России - в прошлой жизни совершил что-то очень плохое



Полумерами ничего не добьешься - надо не только носки менять, но и ноги мыть...



Не старайтесь понять женщину, а то еще не дай бог поймете.



Злые языки говорят... Добрые языки лижут!



У нас каждый министр - министр своих внутренних дел.



Конечно, мужики думают только об одном...

а женщины беззастенчиво этим пользуются!



Красивая девушка, как престижная машина - очень дорога в эксплуатации.



Обоюдное согласие сторон есть следствие уверенности, что каждая из них сделала другую.



Работа не волк! Но начальник!?!?...



Зачастую причиной барских замашек является рабская психология.



7. Продажные девушки дешевле, чем непродажные.



Сказку можно сделать былью. Но это будет уже другая сказка.



Таки античный сантехник был прав: все течет - и ни хрена не меняется!



Если девушка думает что меняет парней как перчатки - это значит она

просто ходит по рукам



Когда работу надо выполнить в сжатые сроки, то основные силы уходят на то, чтобы их раздвинуть.



Большинство людей устроены так, что из двух зол выбирают не то, которое "меньшее", а то, что еще ими не испробовано.



На пути к светлому будущему мешаются пробки из реалистичного настоящего.



Мудрость это просто умение не демонстрировать свою глупость.



Горе от ума у нас периодически сменяется эйфорией от глупости.



Для безделья - любой повод хорош, а для работы требуются весомые

аргументы.



8. Легче всего стандартизации поддаются плоские мысли.



Лягушка-царевна... - сказка.

Царевна-лягушка... - жизнь.



Хорошие люди отличаются от плохих только тем, что хорошие знают что поступают плохо.



Делать работу и карьеру требуются совершенно различные качества.



"И поет плохо, и варится долго", - ворчал повар, помешивая павлиний суп.



Честно заработать можно только грыжу и геморой.



Отечественные девушки как отечественные автомобили: дорогие, капризные, и их затр......ся заводить.



Только наполовину заполненный желудок может стимулировать человека к действию, потому что на голодный желудок он ничего делать не сможет, а на полный-не захочет.



Стервотипное мышление...



У руссского человека тяга к прекрасному выражается в желании что-нибудь спиздить.



9. Уверенная на вид победа, при ближайшем рассмотрении, может оказаться робким поражением.



Общая ошибка дурных начальников: они думают, что закручивают гайку, а на самом деле – сжимают пружину.



Самое жуткое из восточных единоборств - борьба с самим собой.



Если деньги для вас не главное, то главное для вас, не говорить об этом начальству.



Кто больше всех работает, у того самые короткие отчеты о проделанной работе.



Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А еще лучше пощупать.

И совсем уж отлично - трахнуть!



Ремонт тоже секс, только бесконечный...



На нем природа не просто отдохнула, а оторвалась по полной.



Змея потому стала символом нашей медицины, что с нею никому не хочется связываться.



Голос русского разума всегда узнаешь: он надорванный и охрипший...



10. Зачастую то, что диктует нам жизнь мы записываем с ошибками.



У женщины все должно быть прекрасно! И душа, и мысли, и все, о чем вы сейчас подумали!



Логика бывает разной. Одинаковым бывает только ее отсутствие.



Пара исключений из закона подлости есть. Но они еще подлее.



Дерево - твоя историческая родина.



Чем меньше роешься в системе, тем реже падает она.



И все-таки согласитесь, что в весеннем поздравлении юных девушек с

наступающим женским днем содержится некая двусмысленность...



Нежнее всего мужчины несут женщин на кровать.



Нелегко объяснять то, в чем сам толком не разбираешься, но некоторые даже умудряются этим зарабатывать на жизнь.



Денег много не бывает и мало не бывает. Либо ты не знаешь, куда их

потратить, либо где взять.



11. Мужчина разочаровывается в жизни только если нет регулярного секса или регулярного дохода.



Риск благородное дело, но вредное для тела.



С годами сладкие мечты имеют обыкновение превращаться в горькие истины.



Самая неподкупная очередь - в туалет.



Чтобы стать умным, надо много думать.

Чтобы стать мудрым, надо много думать и все понимать.

Чтобы стать мудаком, надо много думать не о том и все понимать не так.



Тут некоторые думают, что они существуют.



Разве можно доверять выборы народу, у которого и сказочный герой дурак?!



Кроме чужих неприятностей в жизни есть и другие радости...



Политику бывает достаточно один раз сдержать свое слово, чтобы войти в историю. Простому человеку достаточно один раз слово не сдержать, чтобы стать пустотрепом.



Человек всегда и обо всем судит по себе, ибо о том, чего в нем совсем нет, он судить не в состоянии.



12. Бедняк с идеологией счастливее безыдейного миллиардера!!!



Должна ли близкая женщина обязательно быть недалекой?



Я не расист, но человек должен быть белым.



Чтобы тебя не предали, не люби, не дружи и не надейся.



Чтобы в будущем не думать о прошлом, надо в прошлом думать о будущем.



Моральное удовлетворение - чувство очень приятное, но аморальное - еще приятней.



Не так трудно стать начальником, как остаться человеком.



Трехгигагерцовые процессоры, терабайтные винты, гигабайты памяти, а душа требует ""Супер-марио"".



Если хорошо отремонтировали дорогу - значит скоро будут менять трубы



Надо ко всему относиться проще, но это так сложно.



13. Справедливо, когда побеждает сильнейший, несправедливо, когда это не ты.



Чаще всего слово "вечность" вспоминается перед закрытой дверью туалета.



Легче договориться с голодным тигром, чем с сытым бараном.



Обычно в парках культуры и отдыха отдых преобладает над культурой.



Если вам предлагают гибкий график работы, это значит, что вас будут нагибать при первой же возможности.



Когда женщина замолкает, она думает, что она думает.



Прощать врагов надо так, чтобы они плакали.



Фокус - это ловкость рук и быстрота ног, если он не удался.



Как показывает суровая действительность, самая совершенная защита от дурака влегкую обходится маломальски грамотной дурой...



Мужчины предпочитают женщин, которые напрягают им член, а не мозги.



14. Жизнь состоит из приятных мелочей, позволяющих не зацикливаться на крупных неприятностях.



ак хочется быть добрым и порядочным, особенно, когда понимаешь, что патронов на всех никогда не хватит.



Если девушка дала вам еще один шанс, не упускайте его - расставайтесь.



Не люблю просыпаться от грубых будильников, люблю от нежных будильниц!



С некоторых пор слова "Дорогая моя столица" я воспринимаю исключительно буквально...



Ища иголку в стогу сена, можно запросто напороться на вилы.



Представительницы слабого мозга...



Странная штука жизнь - вроде затрахала, а не удовлетворяет((



Ирония - это то, что позволяет похвалить человека так, чтобы он

обиделся.



Дураки работают, умные зарабатывают.



15. Когда всё есть – хочется чего-то большего.



Пресс-конференция - это умение отвечать на вопросы, которые тебе не задавали, с целью не отвечать на те, которые тебе задали.



Умного терпят до тех пор, пока он не мешает. Глупого - пока не помогает.



Лучше всего умеют слушать те люди, рядом с которыми как раз лучше не болтать...



Среди русскоговорящих все еще преобладают непонимающие по-русски.



Если ты бесконечно рад, то это значит - ненадолго...



Чем лучше все складывается, тем больше потом смогут отнять.



Как обычно, наилучшего результата добились создающие впечатление.



Чем интересней жизнь, тем меньше времени на поиск ее смысла.



Выполнив все предписания врачей, окончательно подорвал здоровье.



16. Если все идут за тобой, то одно из двух: либо ты вождь, либо они - бараны.



Чем глупее опасения, тем вероятней, что сбудутся.



От человека всегда ждешь меньше, чем он сумеет нагадить…



До того неприлично выглядит, что приятно посмотреть!



Как правило, здоровый образ жизни обретается вместе с болезнями.



Женщине постоянно приходится выбирать: или прислушаться к себе, или не заниматься глупостями.



Доказано, что у мужчины левое и правое полушария мозга работают поочередно, у женщины оба полушария либо работают вместе, либо не работают совсем.



У нас чуть что, так опять - ничего хорошего!



В ногах правды нет! Она где-то между...



Второй брак - это победа надежды над здравым смыслом.



17. Чем больше у мужчины денег, тем капризнее его женщины.



Абсолютно все люди считают здравым рассудком именно свой.



Заметил. Чем больше ТВ каналов, тем больше нечего смотреть.



Хорошо там, где нас нет. Это нехорошо.



Чего бы женщинам не стоила их красота, мужчинам будет дороже.



Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, синяя?



Как говорил Робинзон Крузо: "Ракушка не похожа на голую женщину только первые 5 лет!"



Редкое животное, по цинизму, может сравниться с человеком, тем более, что человек отнюдь не "редкое животное"...



Слова "не надо нервничать" хорошо помогают привести человека в

нормальное состояние бешенства.



Реальность строится из обломков иллюзий.



18. Планы на будущее, несоответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются – мечтами.



Замечено: крепче всего сила воли именно в тот момент, когда ты в ней не нуждаешься.



Деньги надо зарабатывать кровью и потом. Кровью врагов и потом рабов.



В конце концов, женщины, в отличие от мужчин, не только привыкают к тем, кого любят, но рано или поздно начинают любить тех, к кому привыкают.



Острее всего ощущается тупость.



- Боже, сделай так, чтобы я жил как в сказке.. Бля, да не в этой!!!



Жизни мало того, что она бьет ключом по голове. Она ж, сука, в висок метит.



Женщина никогда не знает чего она хочет. Зато прекрасно знает чего ей хочется!!!



Философ - это человек, который не может думать в разумных пределах.



Самое справедливое общество состоит из одного человека.



19. Видишь в дорогом магазине красивую вещь, копишь деньги и покупаешь ее, а потом узнаешь, что это китайская подделка и на любом рынке она стоит три рубля. То же самое, когда узнаешь об измене: оказывается, что была уплачена слишком высокая цена за отношения с человеком, который является товаром широкого потребления.



Одни начальники никогда не бывают довольны, другие бывают довольны еще реже.



Жещины делятся на два типа: одни прямо обозначают перед вами проблемы, другие создают их неосознанно.



Самое опасное животное на Земле – небольшой подслеповатый примат с мягкими ногтями и плоскими зубами.



Начинающих фотомоделей и актрис видят многие, кончающих - единицы.



Пить за здоровье - все равно - что трахаться за девственность.



Оптимист - это тот, кто собираясь в булочную, берет с собой

презервативы.



Борьба с лишним весом заканчивается с первым глотком пива.



Сюрпризы бывают только приятными, остальное - неприятности.



Если женщина злится, значит она не только неправа, но и понимает это.



20. Опять эта неизбывная женская мечта о телепате-банкомате-вибраторе...



Человек отличается от чайника тем, что он может вскипеть только от одной мысли, что его хотят нагреть.



В России проблемы не решают, а придумывают новые, которые затмят предыдущие...



Война - лучшее средство борьбы с атеизмом



Не дай Бог понять, как хорошо быть здоровым.



Великан в толпе видит головы, головы, головы. Карлик в той же толпе - жопы, жопы, жопы. Наши отношения с миром зависят от нашей же точки зрения.



Знающий свою норму и соблюдающий ее редко бывают одним человеком.



Чтобы сделать мир добрее нужно всех злых поставить в угол,

а тех, кому не хватит угла, поставить к стенке.



Основной недостаток начальника - это способность излишне романтизировать зарплату подчиненных.



Все революции начинаются с разочарования, им же и заканчиваются.



21. Бить челом надо исключительно в переносицу.



Ничто не смешит на работе так, как зарплата.



Почему-то создается впечатление, что для современной женщины быть на публике без трусов проще, чем без макияжа.



Зачем познавать себя, когда вокруг столько красивых девушек?



Хорошая жена всегда прощает мужа когда неправа.



Милее прочих треугольник междубедренный.



При постоянном повторении не теряет смысл только мат.



Женщина долго смотрит на себя в зеркало, а потом произносит: "Так ему и надо..."



Жизнь коротка, как прелюдия у кроликов.



22. Почитал…

Ужас. Автора в дурдом, траву на анализ…



В одежде девушки должно быть специально отведено место для бросания нескромных взглядов



Когда долгое время не удается потрахаться, то замечаешь, что тебя всё время окружают голые бабы! Только они одетые...



Женская хитрость способна творить чудеса! Так, желание одной невесты оправдать внебрачную беременность создало мировую религию…



Количество лая собаки обратно пропорционально ее весу



Мужчина - тот же ребенок, только с няней оставлять его опасно..



Сколько бы ты не зарабатывал, все равно оказывается, что для нормальной жизни надо зарабатывать в 1.5 раза больше.



Производственная травма редактора юмористического издания: потеря чувства юмора.



Уточнение правоохранительным органам: Накрыть преступников - это не значит взять их под крышу.



В жизни всегда есть место для подвига, вот только после подвига не всегда находится место для жизни.



23. Сильнее в мире злобы нет, чем бессильная!



Заставь дурака е*аться - он себе яйца отобьет



Жениться совсем нетрудно, трудно быть женатым.



Искусство воровства заключается в том, чтобы незаметно присвоить чужие ценности и скрыться. Но высший пилотаж - поссорить обокраденных и, пока они заняты друг другом, продолжать присвоение их ценностей.



Ну, как не материться, если пи*дец.



Чем дольше я живу, тем больше склоняюсь к мысли о том, что в солнечной системе Земля играет роль сумасшедшего дома.



Если ты кому-то и нужен, то всем сразу и одновременно.



После попытки сдать документы на загранпаспорт, мне вдруг подумалось, Россия уже давно не страна дураков, но сволочей....



В жизни главное - победы, а не участия.



Жизнь пролетает, как пуля сквозь голову - ничего толком не понял, а тебя уже нет.



24. Государство отличается от вампиров тем, что когда те пьют кровь, они не делают своей жертве больно.



Ничто так не учит нас кратко и ясно излагать свои мысли, как мат.



Герои нужны там, где не хватает профессионалов.



В любви теряешь рассудок, в браке замечаешь потерю.



Люди все равно выбирают любовь, даже если это секс, и веру, даже если она - самообман.



Тяжело плыть против течения, особенно когда находишься в дерьме.



Женщина не просто хочет обуздать мужчину, она еще хочет надеть на него седло.



Бывает дешево, но сердито, но чаще дешево и грустно.



По лицу настоящего мыслителя никогда не поймешь - думает он или нет.



Горький привкус обиды исчезает после глотка мести.



25. Иногда стоит так, что расстегивает ширинку и ищет самостоятельно.



Умная женщина никогда напрямую не откажет мужчине.

Она сделает так, чтобы ему самому расхотелось.



Люди верят в суеверия по той причине, что им периодически дорогу "перебегает" собственная глупость.



Опасайтесь людей верующих, ибо у них есть боги, которые им все прощают.



Если уж что и находится быстро в темной комнате, так это черные грабли.

(Даже если их там не было)



Непонимание - единственный аргумент глупости.



Пить в меру - это как прерванный половой акт. Вроде выпить - выпил, а кончить не кончил. И в том и в другом случае остаешься несчастным...



Депрессия - это когда воздушный замок рухнул и придавил строителя.



Общеизвестно - смех продлевает жизнь, а значит, если постоянно смеяться, то в принципе - не умрешь, но прослывешь полным идиотом.



На необитаемом острове ебать некого. Закон жизни.

Зато не выебут тебя. Закон Фостер'с.



26. В русском человеке непостижимым образом сочетается ненависть к евреям и любовь к Иисусу Христу...



Из одного человека нельзя вынуть душу дважды, но для женщин нет ничего невозможного.



Главное в экстремальном отдыхе - вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается пи*дец.



"Человек учится говорить за первый год своей жизни, а держать язык за зубами, порою, всю жизнь... и далеко не у всех это получается!"



К неудовольствию отечественных коммунальных служб, в этом году опять наступит зима...



Смерть денег не берет. В отличие от врачей.



Лучше порно может быть только порно, которое еще не видал...



История – не наука, ибо ничему людей не учит.



Ничего не обещайте женщинам, все равно будет мало.



Вчера был свидетелем на свадьбе. Уж лучше бы я женился...



27. Командный дух особенно силен в слабых игроках.



Ничто так не красит щиколотки девушки, как трусики.



В жизни все бывает, но не всем достается.



Терпение - корона бедняков, а скипетр - пустая ложка.



""Нахал!"" - совсем не значит ""прекратите!""



Электрик от плоскогубцев недалеко падает.



Шутка - это когда весело. Что важно: когда весело не только тебе!



Природа щедро одарила ее красотой. На этом подарки кончились.



Что бы мужчины не думали о женщинах, женщины так "хорошо" о мужчинах не думают...



Как же хочется с утра горячего секса, а не кофе...



28. Постоянна только мысль о том, что все временно.



Уровень жизни в России так повысился, что треть населения уже

захлебнулась.



Зима у нас очень холодная. Хорошо, что лето теплее.



Я всегда быстро соображаю, если у меня достаточно времени.



Ничто так не сближает,

Как половые различия.



Когда долго стоишь в пробке, ничто не вызывает такого негодования, как желание власти быть ближе к народу и работать в центре города.



Легче отыскать иголку в стоге сена, чем вибрирующий мобильник в дамской сумочке.



Она работала не покладая ног.



Милая, пойми, чтоб убедиться в твоей внутренней красоте, я вынужден ввести в тебя свой зонд.



В революции, как и в сексе, надо получать эмоциональное удовольствие от процесса, результат все равно не предсказуем.



29. Понятие об идеальном муже у всех женщин очень различное - одной нужен миллиардер, а другой и скромного миллионера вполне достаточно.



Если зарабатывать на черную икру, то есть ее будет просто некогда. А если работать мало, то икры не будет.



Мудрости свойственно открывать глаза, а глупости - рот.



Если тебя никто не понимает, то ты либо философ, либо дурак.



Если человек цитирует чью-то чужую мысль, то это еще не значит, что он что-то в этой мысли понял.



Если бы можно было оказаться в объятиях женщины,

не оказавшись в ее руках!



Мне хреново - значит, я еще жив.



Не все, что приходит в голову - мысли.



Умное лицо – не всегда признак ума, иногда это просто результат упорных тренировок перед зеркалом.



Она была такая страшная, что с ней в постель не ложились даже клопы.



30. В России два климатических сезона - пивной и водочный.



Обратная пропорциональность.

Чем больше последствия глупости, тем, как правило, меньше нужно времени и усилий, чтобы ее совершить.



Беседа с красивой женщиной доставляет особое удовольствие вне зависимости от темы беседы, если во время беседы красивая женщина вдруг начинает раздеваться.



Счастье, когда не надо врать, что тебе хорошо.



- Милые девушки, целуясь с иностранцами, не позволяйте им коверкать ваш родной язык.



И запомните, мужики: маленьких членов не бывает, бывают раздолбаные влагалища!



Я бы и рад возлюбить ближних, но как-то их чересчур много.



Тот, кто думает только об удовольствии, ненадежен, а тот, кто думает только о пользе, невыносим.



Минусы есть везде, просто в некоторых местах плюсов больше.



Девочки, фигура, это не крайняя степень истощения,

а напротив - когда везде оттопыривается!



31. И за интеллигентные шутки тоже получают по морде.



Сколько мужика не корми - а все равно на сиськи смотрит...



Любить глубоко и сильно не нужно, нужно любить так чтоб девушке нравилось.



Самый опасный дурак - это дурак, глубоко уверенный в том, что он далеко не дурак.



- Ваши мысли настолько гениальны, что санитары уже приехали!



Если ты вдруг нашел смысл жизни,

самое время проконсультироваться у психиатра.



Малое изменение сегодня приводит нас к драматическому другому завтра.



Он был настолько болтлив, что даже шпионы его сторонились.



Я мыслю, следовательно, я существую. Бл@дь! Когда же я жить-то начну?



Не бывает безвыходных ситуаций, бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.



32. Не можешь решать проблем, так хотя бы не создавай их.



Много делать еще не значит много сделать.



В нашей жизни, мало стать умным, надо еще не "остаться в дураках".



Жизнь, в которой всегда есть место подвигу, обычно резко разделена: для меньшинства - жизнь, для большинства - подвиги.



Работа с красивыми женщинами теоретически возможна, а на практике - все время стоит.



Мое мнение могло измениться, но я по-прежнему прав.



Для родителей важно вовремя объяснить детям, что взрослый человек и умный человек - это не одно и то же.



Менталитет русского человека - если сразу все делать так, как надо, то

не получишь удовольствия от результата.



Не то красиво, что действительно красиво, а то что нравится.



Нормальные отношения с близким человеком - это такие, которые не нужно выяснять.



33. Чего только не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.



Спрашивают как с умного, а платят как дураку



Сколько сил и времени мы тратим в борьбе за то, что нам все равно потом предстоит потерять!



Нет такой силы, которая способна победить наши слабости.



Если политики сошлись во мнении, значит они сошлись в цене.



Самые масштабные злодеи в истории никого не убивали - они только много выступали публично.



Где мало ценят жизнь, там много говорят о долге.



Многие существа считаются разумными, пока не начинают говорить.



Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день;мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит.



Не секрет, что ты никому не нужен, секрет – то, что ты в этом сомневаешься…



34. Ваше право на собственное мнение еще не обязывает меня слушать бред.



Восхваляя демократию следует не забывать, что изначально она была создана для равноправия господ в рабовладельческом государстве.



Жизнь у меня страшно интересная. Только не пойму чего в ней больше - страшного или интересного.



Чем немец отличается от русского? Русский делает как лучше, а немец — как надо.



Религия - искусство управления толпой.



Жену надо выбирать с безупречным будущим, а не прошлым.



Шутить надо так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно выбитые зубы



Русскому человеку допинг нужен даже тогда, когда он ему совсем не нужен.



Жизнь начинается там, где нет борьбы за выживание.



Человек -- это самое прекрасное и благородное животное на свете, потому что он испытывает стыд за то, что он -- самое злое и жестокое животное на свете.



35. У нас, к сожалению, нет такого правила, чтобы, когда делаешь что-то для других – делать, как для себя.



Упорная борьба за место в жизни постепенно становится борьбой вместо жизни.



Библия и Коран - это оскорбление веры атеистов в то, что Бога нет.



Ни одна работа не отнимает у чиновника столько времени, сколько отчет о проделанной работе.



Жизнь – одна, а глупостей так много, что не все успеешь совершить.



Безобидного человека видно издалека – идет весь оплеванный…



Что ни крик души, так обязательно матом!



Чем прекраснее иллюзии, тем невзрачнее реальность.



И у дураков своя логика есть - дурацкая.



Первый управленческий тупик: что делать, когда никто не виноват?



36. Чем глупее принцип, тем тупее ему следуют.



Обиднее, чем плюют в душу, только то, что попадают…



Из тех, кому удалось убежать от себя, большинство поймали санитары.



Исправить уже ничего нельзя, но окончательно испортить – еще можно.



Не знаешь - молчи. Заешь - тем более.



Силе подчиняются многие, но только рабы делают это с удовольствием.



Кроликам везет меньше чем дебилам: и те и другие быстро размножаются, но первых можно отстреливать в неограниченном количестве, а вторые находятся под защитой государства.



Демократия - это когда вам кто-то может объявить

священную войну, проживая на вашей же территории.



Русская зима - это когда в холодильнике теплее, чем на улице.



Человек сам кузнец своих рабских цепей.



37. Говорят, страдания облагораживают человека. Но это не правда, они делают его жестоким, циничным и подлым...



Парадокс. Админ е@ется, когда у него все упало…



Вы так любезны... что вам х@й откажешь.



Если на девушке короткая юбка, то мужчине все равно, подходит ли ее сумочка к ее туфлям.



Чтобы добиться успеха в жизни, нужно действовать согласно законам, но вопреки правилам.



Чем меньше денег, тем больше мата.



Все что не делается - к лучшему... но не всегда к нашему!



Те, кто говорят, что Бога нет, глубоко ошибаются. Бог есть! Он

существует! Правда, только в виде болезненной фантазии в головах тупых людей.



Тепло ли тебе девица? Тепло ли тебе от красного?



Я не настолько богат, чтобы не понимать других!



38. Если вдуматься, то в газете "Правда" ложь начинается уже с названия.



Господи, как меня бесит то, что нервные клетки не восстанавливаются!



Некоторые люди не любят думать. Но если начинают... лучше бы они этого не делали...



Похмелье страшно не головной болью, а осознанием того, что ничего не изменилось.



Ничем люди не делятся так охотно, как своими заблуждениями.



Если ты ищешь смысл жизни потому, что не можешь его выразить словами - это философия.

Если ты ищешь смысл жизни потому, что не чувствуешь, что он есть - это психиатрия.



Ничто так не окрыляет чиновника, как размах запретов.



В жизни порой все так складывается, что потом невозможно разобрать…



Глупый ищет, как преодолеть одиночество, мудрый - находит, как насладиться им…



Не существует двух одинаковых дураков – кто-то обязательно окажется больше.



39. Плохо знать много шуток: когда надо не вспомнишь, а когда кто-то рассказывает - не смешно.

Если хотите сделать из вашего крутого навороченного компьютера старую тормознутую груду железа, то поставьте на него хороший антивирус!



Ничто так не отвлекает команду от спасения

тонущего корабля, как выборы нового капитана.



Любовь прекрасна в теории и мучительна на практике.



Сейте разумное, доброе, вечное... но только не на почве слабоумия.



Опрос общественного блеяния.



Человеку нужны два качества: цинизм, чтобы как-то справляться с сегодняшним днем, и оптимизм, чтобы не противно было ждать завтрашнего.



Никто не может тебе так нагадить, как ты сам



Недостаток скрипа ночью приводит к излишнему скрипу днем



Главное отличие человека от животного в том, что он способен воровать не только еду.



Надо бы, конечно, оценить ситуацию трезво, но когда?!



40. Где начинаются лозунги, там кончается здравый смысл.



До чего хорошо быть пессимистом. Жизнь - сплошной поток приятных неожиданностей!



Женщины - они такие же как мы, только приятней на ощупь.



Нация может считаться цивилизованной, если убийство врага

считается вынужденным грехом, а не героическим поступком.



Чем больше денег в кармане, тем сложнее сделать выбор



Счастье - это когда слова "жена" и "желанная" относятся к одной и той же прекрасной женщине.



Чтобы вы обо мне ни думали, я - лучше.



Народные массы ценны не как "народ", а как "масса".



Женщины любят ушами, а мужики куда только не любят.



Дурак, который не находит себе место, очень опасен, ибо способен заразить этим чувством других дураков и возглавить шествие.



41. Не требуй уважения, а просто делай так, чтоб уважали.



Дуракам всегда везет - они находят идиотов.



Влюбленность - это когда не замечаешь недостатков. Любовь - это когда ценишь достоинства.



Нервный не тот, кто барабанит пальцами по крышке стола, а тот, кого это раздражает.



Побочный эффект от компьютерных игр на работе - хорошо развивается боковое зрение.



Буду иметь, введу.



Иду я по дому и думаю: или это пол липнет к носкам, или носки к полу...



Если тебе подложили свинью, сделай из нее отбивную.



Мама, папа, познакомьтесь. Это... Это будет с нами жить!



Чем дольше полярная командировка, тем красивее белые медведицы.



42. Предложение сходить в ресторан чаще заканчивается сексом, чем просто предложение заняться сексом.



Серьёзные отношения - это когда молодой человек начинает выходить из квартиры девушки с мусором.



Представляете, как было бы классно, если бы и женские киски тоже мяукали, когда проголодаются.



Флирт - это когда девушка не знает, чего хочет, но всеми средствами добивается этого.



Мама хотела мальчика, а папа девочку - так они и познакомились.



При постоянном повторении не теряет смысл только мат.



Не будите во мне зверя, проснется кролик – за@бёт...



У большинства людей логика - это их свой (собственный) "здравый" смысл, "построенный" из предрассудков.



Культурка речи.

Из выражений "твою мать!" и "вашу мать!" предпочтительнее последнее, поскольку оно звучит уважительнее по отношению к собеседнику.



Не страшно если ты один, страшно если ты ноль!



Доходчивей всего простые слова. Вот мат - это простые слова.

Grisha Афоризмы знаменитостей



о жизни

"Природа скорей мачеха, чем мать, не есть ли жизнь печальной игрой в глупости?"

Эразм Роттердамский



"Пред господом равны и грех и послушанье,

Бери ж от всё, что только можешь взять."

Омар Хайям



"Живи, безумец! Трать, пока богат!

Ведь ты же сам - не драгоценный клад.

И не мечтай - не сговорятся воры

Тебя из гроба вытащить назад!"

Омар Хайям



"Дни - волны рек в минутном серебре,

Песка пустыни в тающей игре.

Живи Сегодня. А Вчера и Завтра

Не так нужны в земном календаре."

Омар Хайям



"Пользоваться жизнью - ни что иное, как умение получать нечто равноценное истраченным деньгам и сознавать это."

Эрнест Хемингуэй



"День завтрашний от нас густою мглой закрыт,

Одна лишь мысль о нем пугает и томит.

Летучий этот миг не упускай! Кто знает,

Не слезы ли тебе грядущее сулит."

Омар Хайям



"За мгновеньем мгновенье - и жизнь промелькнет...

Пусть весельем мгновение это блеснет!

Берегись, ибо жизнь - это сущность творенья,

Как ее проведешь, так она и пройдет."

Омар Хайям



"От стрел, что мечет смерть, нам не найти щита:

И с нищим, и с царем она равно крута.

Чтоб с наслажденьем жить, живи для наслажденья

Все прочее - поверь! - одна лишь суета."

Омар Хайям



"Хорошо, если платье твое без прорех,

И о хлебе насущном подумать не грех.

А всего остального и даром не надо -

Жизнь дороже богатства и почестей всех."

Омар Хайям



"Жизни стыдно за тех, кто сидит и скорбит,

Кто не помнит утех, не прощает обид."

Омар Хайям



"Жизнь тебя, если будешь веселым, утешит,

Если будешь рыдать - безутешно пройдет."

Омар Хайям



"Жить среди недостойных - вот истинный ад!"

Омар Хайям



"В книге судеб ни слова нельзя изменить.

Тех, кто вечно страдает, нельзя извинить,

Можешь пить свою желчь до скончания жизни:

Жизнь нельзя сократить и нельзя изменить."

Омар Хайям



"Тех, кто жизнь прожив, от жизни не научится уму,

Никакой учитель в мире не научит ничему.."

Рудаки

о счастье

"Счастье как стекло - очень легко разбивается."

Фламандская пословица



"Счастье бежит, а несчастье летит."

Фламандская пословица



"Первое, что нужно усвоить во взаимоотношениях с другими людьми, - это то, что им нельзя мешать быть счастливыми так, как они хотят..."

Генри Джеймс



"Если есть у тебя для житья закуток -

В наше подлое время - и хлеба кусок,

Если ты никому не слуга, не хозяин -

Счастлив ты и воистину духом высок."

Омар Хайям



"Вы счастливы или несчастны не благодаря тому, что вы имеете, и не в связи с тем, кем вы являетесь, где находитесь или что делаете; ваше состояние определяется тем, что вы об этом думаете."

Дейл Карнеги



"Счастье достается тому, кто много трудится."

Леонардо да Винчи



"Счастье завоевывается и вырабатывается, а не получается в готовом виде из рук благодетеля. И самая трудная часть задачи состоит именно в том, чтобы составить себе понятие о счастье и отыскать себе ту дорогу, которая должна к нему привести.."

Д.И. Писарев



"...чтобы наше счастье было прочно, мы нуждаемся в привязанности и помощи окружающих нас людей; последние же согласятся любить и уважать нас, помогать нам в наших планах, работать для нашего счастья лишь в той мере, в какой мы готовы работать для их благополучия."

П. Гольбах



о дружбе

Из интервью с Эрнестом Хемингуэем:



"- Что Вы цените больше всего в жизни?

- Дружбу. Человек один ни черта не стоит."



"Если вы хотите иметь врагов, то превосходите ваших друзей; но если вы хотите иметь друзей, то пусть ваши друзья превосходят вас."

Ларошфуко



"Люди, я прошу вас - ради Бога,-

Не стесняйтесь доброты своей.

На земле друзей не так уж много.

Опасайтесь потерять друзей."

Расул Гамзатов



"Тот человек, у которого испытанные друзья не остаются долго, имеет тяделый нрав."

Демокрит



"Лишь те-то и друзья, не на словах - на деле,

Кто наши кандалы и на себя б надели."

Хисроу



"Настоящий друг везде

Верен, в счастье и беде;

Грусть твоя его тревожит,

Ты не спишь - он спать не может,

И во всем, без дальних слов,

Он помочь тебе готов.

Да, по действиям несходны

Верный друг и льстец негодный."

У. Шекспир



"(Бич друхбы - страсть!) и от любви оков

Подобные свободны отношенья -

Нет лучше друга женщины. Таков

Мой взгляд; но чтоб вполне союз был тесен,

Не надо другу петь любовных песен."

Байрон

о любви

"...в жизни столько жизней, сколько раз любили мы."

Евгений Евтушенко



"...в этом мире есть только один способ заслужить любовь - перестать требовать её и начать дарить любовь, не надеясь на благодарность."

Дейл Карнеги



"Кто под звездой счастливою рожден,

Гордится славой, титулом и властью.

А я судьбой скромнее награжден,

И для меня любовь - источник счастья."

У. Шекспир



"Нужно любить людей, если вы хотите изменить их."

Г. Песталоцци



"Да, половина, и притом прекраснейшая половина жизни остается скрытой для человека, не любившего со страстью."

Стендаль



"Любовь - единственная страсть, которая оплачивается той же монетой, какую сама чеканит."

Стендаль



"Любовь - это просто случайность в жизни, но такая случайность возможна только для высокой души."

Стендаль

о глупости

"Глупость правит миром."

Эразм Роттердамский



"Увы, от глупости нет в нашей жизни прока,

И только круглые глупцы - любимцы рока."

Омар Хайям



"Глупость и зависть никогда не складывают оружия, ни в какие времена, ни перед чем, даже перед чудесами."

Арнольдо Фраккароли



"Злословие и клевета не имели бы такой силы, если бы глупость не пролагала им пути."

Александр Дюма-сын

о мудрости

"Общаясь с дураком, не оберешься срама,

Поэтому совет ты выслушай Хайяма:

Яд, мудрецом тебе предложенный, прими,

Из рук же дурака не принимай бальзама."

Омар Хайям



"Мудрость стариков - это великий обман. Они становятся не мудрее, а внимательнее."

Э. Хемингуэй



"... ум заключается не только в знании, но и в уменьи прилагать знание на деле."

Аристотель



"Мудрость есть дочь опыта."

Леонардо да Винчи



"Все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой ум."

Ф. Ларошфуко



"Ум не замещает знания."

Л. Вовенарг

о качествах человека

"Вежливость - это такое качество души, при которм не замечают поломанной калитки, а обращают внимание на цветы за калиткой во дворе."

Генри Клей Ризнер



"Разум и чувство помогают друг другу и пополняют друг друга. Тот, кто следует советам одного из них, отказываясь от другого, нерасчетливо лишает себя той помощи, которая дана нам для нашего руководительства."

Л. Вовенарг



"Как ржавчина съедает железо, так и зависть - душу."

Периандр



"Зависть - враг счастливых."

Эпиктет



"...порока нет гнусней, чем лень..."

С. Брандт



"Лесть всегда нам нравится, когда она касается качеств, которых нам недостает. Скажите дураку, что он очень умен, и плуту, что он честнейший человек на свете, и они заключат вас в свом объятья."

Г. Фильдинг

о знаниях

"Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться."

Сократ



"Я знаю только то, что ничего не знаю."

Сократ



"Кто имеет знания и делает вид незнающего, тот на высоте. Кто без наний и делает вид знающего, тот болен."

Лао-цзы



"Для меня нет интереса знать что-либо, хотя бы и самое полезное, если только я один буду это знать. Если бы мне предложили высшую мудрость под непременным условием, чтобы я молчал о ней, я бы отказался."

Сенека



"Очень плох человек, ничего не знающий, да и не пытающийся что-нибудь узнать. Ведь в нем соединились воедино два порока."

Абуль-Фарадж



"...два человеческие стремления - к Знанию и Могуществу - поистине совпадают в одном т том же..."

Френсис Бэкон

об успехах

"Я преуспевал во всем, за что я брался, потому что я этого хотел. Я никогда не колебался, и это дало мне преимущество над остальным человечеством."

Наполеон



"Побеждает в этой жизни только тот, кто победил сам себя. Кто победил свой страх, свою лень, свою неуверенность."

Виктор Суворов



"Верьте в свой успех. Верьте в него твердо, и тогда вы сделаете то, что необходимо для достижения успеха."

Дейл Карнеги



"Если вы достаточно сильно стремитесь к результату, вы непременно достигнете его. Если вы хотите стать богатым, вы станете богатым, если вы хотите стать ученым, вы станете ученым, если вы ходите стать хорошим, вы будете хорошим Но только вы действительно должны хотеть этого, и только этого, а не стремиться одновременно с такой же силой к сотне других несовместных вещей."

Генри Джеймс



"Первая и главная предпосылка успеха в бизнесе - это терпение."

Рокфеллер-старший



"Из всех элементов, которые необходимы для достижения успеха, самый главный - это вера."

Кардинал Гиббонс

об искусстве

"Поистине, искусство заключено в природе. Кто не знает его, тот не владеет им."

Альбрехт Дюрер



Великий русский художник Блюллов однажды поправлял этюд ученика. С удивлением глядя на исправленный рисунок, ученик воскликнул:



- Вы только чуть-чуть прикоснулись, и стало совсем иначе!

- Искусство начинается с этого чуть-чуть, - ответил Брюллов.



"Простота, правда и естественность - вот три великих принципа прекрасного во всех произведениях искусства."

К. Глюк



"Искусство может пережить времена упадка, но оно вечно, как и сама жизнь."

Федор Шаляпин



"Нет искусства без упражнения, ни упражнения без искусства."

Протагор



"Живопись - это поэзия, которую видят, а поэзия - это живопись, которую слышат."

Леонардо да Винчи

о людях

"Многие люди испытывают жестокое чувство удовлетворения, оскорбляя тех, кто образованне них или больше их преуспел."

Дейл Карнеги



"Низменные люди испытывают огромное удовольствие, когда находят недостатки и безрассудные поступки у великих людей."

Шопенгауэр



"В девяноста девяти случаях из ста люди ни в чем себя не упрекают, как бы неправы они ни были."

Дейл Карнеги



"Человеку, способному поставить себя на место других людей и понять ход их мыслей, нет необходимости беспокоиться о том, что уготовило ему будущее."

Оуэн Д. Янг



"Мы интересуется другими людьми тогда, когда они интересуются нами."

Публий Сир



"Большинство людей счастливо настолько, насколько они решили быть счастливыми."

Эйб Линкольн



"В страхе и опасности мы более склонны верить в чудеса..."

Цицерон



"Человек, который думает только о себе, - безнадежно некультурен. Он некультурен, как бы высокообразован он ни был."

Н.М. Батлер



"Человек, который говорит только о себе - только о себе и думает."

Дейл Карнеги



"Когда начинается борьба внутри самого человека, значит он чего-то стоит."

Браунинг



"Величие великого человека обнаруживается в том, как он общается с маленькими людьми."

Карлейль



"У человека всегда бывает два мотива для поступка: один, который красиво выглядит, и второй, подлинный."

Дж. Пирпонт Морган



"Ни один человек не совершит ничего великого, если у него нет мужества."

Кардинал Гиббонс



"Малый человек и на горе мал; исполин велик и в яме."

М.В. Ломоносов



"Знание того, какими вещи должны быть, характеризует человека умного; знание того, каковы вещи на самом деле, характеризует человека опытного; знание того, как их изменить к лучшему, характеризует человека гениального."

Д. Дидро



"Кто про свои дела кричит всем без умолку,

В том, верно, мало толку...

Великий человек лишь громок на делах,

И думает свою он крепко думу

Без шуму."

И.А. Крылов



"Не званье возвышает человека,

А званье возвышает человек."

Джами



"Если вы тщательно присмотритесь к людям, которые никого не могут хвалить, всякого порицают и никем недовольны, то вы узнаете, что это те самые люди и есть, которыми никто не доволен.."

Ж. Лабрюйер



"Ты значишь то, что ты на самом деле.

Надень парик с мильонами кудрей,

Стань на ходули, но в душе своей

Ты будешь все таким, каков ты в самом деле."

Г. Гете



"...личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает."

Ф. Энгельс



"...раз человек желает избавиться от своего жалкого состояния, но желает искренно и вполне, - такое желание не может оказаться безуспешным."

Франческо Петрарка



"Кто верить сам в себя умеет,

Тот и других доверьем овладеет."

Г. Гете



"Человек... лишь там чего-то добивается, где он сам верит в свои силы."

Л. Фейербах



"Когда один молодой хвастун говорил в театре, что он умен, потому что беседовал со многими философами, Эпиктет заметил ему: "вот и у меня много знакомых богачей, а все же я не богач!"

Эпиктет



"...ленивец невыносим

Для того, кто на горе связался с ним."

С. Брандт



"Те, кто в счастьи низко льстит,

Верь, в несчастьи изменит."

У. Шекспир



"Ленивые всегда собираются сделать что-нибудь."

Л. Вовенарг



"Русский человек боится и привязывается легко; но уважение его заслужить трудно: дается оно не скоро и не всякому.."

Л. Вовенарг



о способностях

"Никакая другая способность, которой может обладать человек, не даст ему возможности с такой быстротой сделать карьеру и добиться признания, как способность хорошо говорить."

Чонси М. Депью



"Пожалуй, не существует более важной черты характера, чем твердая решимость."

Теодор Рузвельт



"Нет такой уловки, к которой не прибегал бы человек, чтобы избежать настоящих трудностей, связанных с процессом мышления."

Джошуа Рейнольдс



"Что такое инициатива? Это то, что человек делает так, как надо, хотя его об этом не просят."

Элберт Хаббард



"Недовольство и тревога - вот что больше всего поглощает отпущенные нам силы."

Ф.С. Фицджеральд



"У нас больше силы, чем воли, и мы часто, для того только, чтобы оправдать себя в собственных глазах, находим многое невозможным для нас."

Ф. Ларошфуко



"Упрямство - вывеска дураков."

Я.Б. Княжнин



"...только владея в совершенстве техникой, можно заставить зрителя забыть о ней."

О. Родэн



о книгах

"Есть книги, которые надо только отведать, есть такие, которые лучше всего проглотить, и лишь немногие стоит разжевать и переварить..."

Френсис Бэкон



"Читая в первый раз хорошую книгу, мы испытываем то же чувство, как при приобретении нового друга. Вновь прочитать уже читанную книгу, значит вновь увидеть старого друга."

Вольтер



"Среди книг, как и среди людей, можно попасть в хорошее и дурное общество."

К. Гельвеций



"Произведение, которое читают, имеет настоящее; произведение, которое перечитывают, - имеет будущее."

Александр Дюма-сын



о разном

"Пророков нет в Отечестве своем,

Но и в других Отечествах не густо."

Владимир Высоцкий



"Создание - всегда подсознательный портрет создателя."

Андрей Вознесенский



"Подлость в мыслях ничем не лучше подлости содеянной."

Альберто Моравиа



"Кто рос в тюрьме, во мраке поздемелий

Не может быть орлу уподоблен..."

Байрон



"Кто независим, тот в своей стихии,

В какие ни попал бы он края,-

И меж людей, и там, где нет жилья."

Байрон



"Тому, кто сражается с ничтожным противником, не одержать великой победы."

Тосканская пословица



"Ничто не является хорошим или плохим. Все зависит от того, как мы смотрим на вещи."

У. Шекспир



"Талант - это способность воплотить то, что ты сознаешь. Другого определения таланта дать нельзя."

Ф.С. Фицждеральд



"Опыт - это маленький фонарик, висящий у нас за спиной, и освещающий уже пройденный нами путь."

Конфуций



"От сердитого не жди ума."

Испанская поговорка



"Не место вороне в высоких хоромах."

Испанская поговорка



"Если вы спорите, раздражаетесь и возражаете, вы можете иногда одержать победу, но победа эта будет бессмысленной, ибо вы никогда не добьетесь расположения вашего противника."

Бенджамин Франклин



"Тот, кто мягко ступает, далеко продвинется на своем пути."

Китайская пословица



"От нежданного счастья, глупец, не шалей.

Если станешь несчастным - себя не жалей."

Омар Хайям



"Не жалуйтесь по поводу того, что на крыше соседа лежит снег, если ваш собственный порог не очищен."

Конфуций



"Всеобщее развращение или ослабление нравственных начал в обществе дошло до огромных размеров. Взяточничество и чиновный организованный грабеж - страшны"

Константин АКСАКОВ



"Это "новаторство" в живописи, пришедшее с Запада, нашло благоприятную среду, привлекая к себе легковерных и ленивых невежд. Механически повторяемое пустословие, что "наше искусство - искусство будущего и будет понято только через двести лет", очень выгодно для каждой бездарности, которая мечтает без способностей добиться славы"

Геворг БАШИНДЖАГЯН



"Иностранными же непонятными для других названиями очень любят пользоваться убогие от природы, либо ленивые, либо в чем-то ущемленные труженики. Таким способом они как бы отделяются от других и самоутверждаются"

Василий БЕЛОВ



"Возможность украсть создает вора"

"Кто проявляет жалость к врагу, безжалостен к самому себе"

"Ковыляющий по прямой дороге опередит бегущего, который сбился с пути"

"Деньги - как навоз: если их не разбрасывать, от них будет мало толку"

"Зависть не знает выходных"

"Человек и впрямь похож на обезьяну: чем выше он залезает, тем больше демонстрирует свою задницу"

Фрэнсис БЭКОН



"Не ищите подлецов. Подлости совершают хорошие люди"

Александр ВАМПИЛОВ



"В жизнь нужно входить не веселым гулякою, как в приятную рощу, а с благоговейным трепетом, как в священный лес, полный жизни и тайны"

Викентий ВЕРЕСАЕВ



"Случается - хорошее, а плохое - сбывается"

Петр ВЯЗЕМСКИЙ



"Россия - единственная страна, гражданин которой может сказать, что он как чужой в своем Отечестве - так хорошо у нас иностранцам и так плохо своим"



"Безоглядная модернизация жизни, безумный отход от традиций с каждым веком увеличивают число неприкаянных, выброшенных из круга жизни людей, не сумевших приспособиться. И они станут могильщиками прогресса"



"Чтобы сесть на коня, достаточно иметь задницу. А чтобы на нем удержаться - надо иметь еще и голову"



"Интеллигент в рыночных условиях подобен домашнему псу, прижившемуся в волчьей стае, - он не боится людей, презирает все человеческое"



"Пока государство будет подкупать своих граждан только обещаниями благоденствия - на земле не будет покоя. Лучшее из всего, чему можно научить людей, - бережливое отношение к вещам и скромность в потребностях"

Валерий ГАВРИЛИН



"Постойте же, придет время, будет время, узнаете вы, что такое Православная Русская Вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымается из Русской земли свой Царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!"

"Кто уж кулак, тому не разогнуться в ладонь"

"Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достаточны, чтобы смутить умного человека"

"Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово"

Николай ГОГОЛЬ



Максим ГОРЬКИЙ (Алексей ПЕШКОВ)

"Чем больше человек вкусил горького, тем свирепее жаждет он сладкого"

"Ум имей хоть маленький, да свой"

"Несчастье большинства людей в том, что они считают себя способными на большее, чем могут" Максим ГОРЬКИЙ (Алексей ПЕШКОВ)



"Где, укажите нам, отечества отцы,

Которых мы должны принять за образцы?

Не эти ли, грабительством богаты?

Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,

Великолепные соорудя палаты,

Где разливаются в пирах и мотовстве?"

"Кому в Москве не зажимали рты

Обеды, ужины и танцы?"

Александр ГРИБОЕДОВ





"Бог скорее простит удавившегося, чем погибшего ради тщеславия"

ИВАН IV Грозный



"Европе не нужна правда о России, ей нужна удобная о ней неправда. Европейцам нужна дурная Россия: варварская, чтобы “цивилизовать ее по своему”, угрожающая своими размерами, чтобы ее можно было расчленить, — реакционная, чтобы оправдать для нее революцию и требовать для нее республики, — религиозно-разлагающаяся, чтобы вломиться в нее с пропагандой реформации или католицизма, — хозяйственно-несостоятельная, чтобы претендовать на ее сырье или по крайней мере на выгодные торговые договоры и концессии"

Иван ИЛЬИН



"Простейший способ не нуждаться в деньгах - не получать больше, чем нужно, а проживать меньше, чем можно"

"Великая идея в дурной среде извращается в ряд нелепостей"

Василий КЛЮЧЕВСКИЙ



"Ссоры не продолжались бы так долго, если бы виновата была

только одна сторона"

Франсуа де ЛАРОШФУКО



"Мы прожили много, сотворили духом мало и стоим у какого-то страшного предела"

Константин ЛЕОНТЬЕВ



"Ничем не ограниченное воображение создает мнимую действительность"

"Есть легионы сорванцов, у которых на языке "государство", а в мыслях - пирог с казенной начинкой"

"Горе тому граду, в котором и улица, и кабаки безнужно скулят о том, что собственность священна! Наверное, в граде сем имеет произойти неслыханнейшее воровство

Начальник на Руси должен ездить страшно"

Михаил САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН



"Правление монопольной компании купцов является, пожалуй, наихудшей формой правления для любой страны"

Адам СМИТ



"Вот мои мысли о людях: вывеска дураков - гордость, людей посредственного ума - подлость, а человека истинных достоинств - возвышенность чувств, прикрытая скромностью"

"Кто удивил, тот победил"

"Мы русские, мы все одолеем"

Александр СУВОРОВ



"Мысль изреченная есть ложь"

Федор ТЮТЧЕВ

Grisha Смешные фразы и оговорки футбольных комментаторов



До начала матча – пять минут, счёт по-прежнему 0:0.



Я помню, как сейчас, этот тяжелейший дождливый матч в Киеве – футболисты мочились на каждом шагу!..



И мяч, преодолев последнее препятствие между ног вратаря, влетает-таки в ворота.



Да-а-а, как говорится в одной известной народной поговорке: “Сколько ты не атакуй…”, а счёт-то уже 0:2.



С чувством выполненного долга встаёт с нашего нападающего армянский защитник…



Этот свитер у него – счастливый! Он его уже пятнадцать сезонов носит, не снимая!..



Из-за радости, что забил гол такому сильному и грозному сопернику, Баджо повесился на воротах!



Они хотели его поймать, но Ребров раскидал защитников своей палочкой-выручалочкой!



Виалли выкатился за боковую линию вместе с ногами соперника.



Хули Лопес бьёт по воротам!.. Хули – это его имя…



Кривов хотел пробить сильно и точно, но не получилось… Да, неудачно лёг на ногу футболисту его кожаный дружок…



С мячом спартаковец, перед ним защитник. Спартаковский форвард нащупал изъян между ног противника и быстро им воспользовался. Да-а-а, спартаковская школа…



Онопко получает мяч в центре поля. Вся его фигура как будто говорит: “Кому бы дать?”



За левыми воротами расположилсь болельщики “Лацио”. Они все голубые.



Лужный проходит по левому месту крайнего…



Сбивают Александра Паляницу. Арбитр показывает, что помощь врачей уже не нужна.



Шовковский получает пас от своего друга по жизни – Владислава Ващука. Кстати, они женаты.



Симеоне вышел на поле, когда на нём уже нет Бэкхема.



В упорной борьбе футболисты “Спартака” вырвали очко у игроков питерского “Зенита”.



Валентин Иванов молчит. Даже я это слышу.



У нас прервалась трансляция, теперь развлекать вас буду я



С вами снова ваш глухой комментатор..



На обмахе убрал соперника....



Пантеристый прыжок...



Красносинеармейская оборона...



(про подкаты сзади в футболе) ...Не все, что делается сзади, наказывается!



И вот - то, ради чего мы с Вами смотрели в голубые экраны - реклама....



У Булатова сильный удар. Я не со стороны об этом сужу: я запомнил этот удар,

когда играл со сборниками на пляжах Копакабаны.



Наши футболисты уезжают не только в Европу,но и на Украину.



Мы рады за Робсона - нашего бразильского друга.



В первом тайме я назвал Бурова тюменским парнем.

В перерыве я выяснил,что он такой же тюменец, как я, или - как Робсон



Я сказал,что пришел Мор из дубля.Звучит,конечно,не слишком приятно.Но Мор - это фамилия.



Продажа игроков - не лучший способ торговли людьми



У вратаря нет кепки, нынче в моде лысины...



Подкат, и защитник катится, катится... как в песне про вагон...



Зададимся вопросом - а воимя чего мы это все смотрим



Любопытный факт - после перелома ноги у него легче пошел итальянский язык...



Безадресная передача ... на мяче, видимо, адрес не написали...



Зрители не одобряют подобной игры - им, знаете, голы подавай ...



Все сделал, только ударить забыл... ну и немудрено- столько бежать, имя свое забыть можно...



Давайте взглянем на турнирную таблицу первенства турнира



Дождь должен помочь Спартаку....Почему? Не знаю, но должен...



Вот так решил судья, решительный он наш...



Ну - этот захват, можно сказать, его фирменное блюдо, которым он угощает всех соперников...



Пятнадцатая минута пошла.... уже десять минут играют команды...



Видимо сказал он что-то арбитру на интернациональном языке футбола....



На поле 4 защитника, но я больше вижу трех



Судья .. не должен позволять себя гладить - не мужское это дело.



Нет никого,кто бы мог со штрафного испортить жизнь вратарю противника



Ну, вставай скорее, вратарь. Ну, еще! Молодец! Ну, что вы там делаете?! я больше не могу. Инфаркт же всех хватит- в стране и здесь



Игроки стоят в стенке, держатся.... известно, за что...



Ну что теперь хвататься за голову, ногу и другие органы.



Невио Скала превратил "Парму" из Золушки в принца.



Зенитовская защита играет хорошо. Hо тут надо отдать должное спаpтаковским игрокам: они тоже не кукурузу охраняют.



В защите остались двое: один лежит, другой помогает встать.



Японец чуть трусы не стянул с футболиста. Но все было корректно.



И мяч, преодолев последнее препятствие между ног вратаря, влетает-таки в ворота.



Вратарь Воробьев был готов к этому и вовремя раздвинул ноги.



Зададимся вопросом - а во имя чего мы это все смотрим?



Исключительно из уважения к телезрителям назовем составы команд.



Батистута по прозвищу Батигол сегодня не в форме - Бати есть, а гола нет.



Динамовцы сегодня выступают без привычных голубых трусов.



У Варламова на майке 3-й номер, а на трусах 9-й... С чем это связано, не могу объяснить, но вряд ли с размером.



Так получилось, что сегодня мы начали свой репортаж вовремя - как раз одновременно с началом матча.



Давайте отвернемся от экранов и помечтаем... Вот тут как раз опасный момент.



С чувством выполненного долга встаёт с нашего нападающего армянский защитник

Grisha Фразы на все случаи в жизни.

продолжение ч.1



43. Один законник с портфелем может награбить больше, чем сто громил с автоматами.



Помни: все могло бы быть значительно лучше, но все могло бы быть и значительно хуже, значит, все хорошо!!!



Коммунизм в России - это глупая попытка построить

один большой шалаш на всех и организовать в нем рай.



Чем девушка отличается от снега?

Снег сначала ложится, а потом тает.



"Главный враг фото и видеосъемки на детских новогодних утренниках - задницы воспитательниц"



Люди которые знают как делается колбаса и законы, никогда не едят колбасу и никогда не пользуются законами.



Девушка-ботаник на практике наблюдала дикорастущий хрен



Политик - это особое состояние речевого аппарата и совести.



Путь наименьшего сопротивления - самый верный. Миллиарды электронов не могут ошибаться!



44. Жизнь после смерти - это когда тебе не дают покоя даже в могиле.



Один удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы!



Когда вечером пьешь ощущение такое, что в голове райские птички поют, а на утро ощущение такое, что в голове резвятся пьяные дятлы.



Власть народа - это лингвистический абсурд, народ - это тот, над кем властвуют.



Удовольствие всегда хочется получить большое и толстое, а ведь удовольствие - это такая тонкая вещь...



Глупые люди ошибочно спешат едва мелькнувший

лучик здравого смысла принять за просветление.



Что курил классик, когда писал "и дым отечества нам сладок и приятен"?



Можете делать в этой жизни все что угодно, живым из нее все равно не выбраться



«Верить - значит отказываться понимать».

Поль Бурже (1852-1935), французский писатель.



Как сказал один малоизвестный автор каменного века:

"Рукописи не горят".



45. Все великие люди потому и были великими, что им не приходилось каждое утро тащиться на работу. На их домах так и написано: "В этом доме ЖИЛ и РАБОТАЛ..."



Я не циничный, я - наблюдательный.



Да я в жизни и мухи не обидел. поймать не смог.



«Догмы всякой религии оказываются нелепостью с точки зрения другой религии, проповедующей иные, но столь же бессмысленные доктрины».

Поль-Анри Гольбах (1723-89), французский философ-просветитель.



Подумай, стоит ли молиться богам, которым до тебя пох..



Женская дружба - это когда две женщины завидуют друг другу молча.



В любой тяжелой ситуации есть только три варианта действий, известных со времен динозавров: смириться убежать или бороться, и любая этическая, политическая или экономическая теория приведет к одному из них.



«Мне не нужен бог, который не умеет ответить на мои вопросы».

Бернард Шоу (1856-1950), английский писатель.



Чтобы работать, необходимо желание, а чтобы зарабатывать - возможности.



Лучше быть молодым и зеленым, чем старым и голубым



46. Если россиянин ругается матом, то это не значит, что он чем-то

недоволен.



Мудрый не боится, боящийся не думает.



Человечество лучше всего любить на расстоянии.



С возрастом, отношение к жизни, как и отношение

к конфетам, меняет свою эмоциональную окраску.



Страна с низким уровнем здравого смысла на душу населения.



Голосовать надо так, чтобы потом не было мучительно больно. Ни разу пока не получалось...



Просвещенным умом Россию не понять. Просвященный ум не понимает маразма!



Когда бог наделял людей совестью, политики гостили у дьявола.



У России свой путь: через болото по краю пропасти.



Русским человеком нельзя управлять с помощью только кнута и пряника, еще нужна водка.



47. Любую стоящую вещь, оставленную без присмотра, в России традиционно либо пи$дят, либо ломают.



Свет в конце тёмного больничного коридора исходил от гостеприимной таблички с надписью "Морг"…



Приветливо раздвинутые ноги...



Поговорка. Снесло башню по самые гусеницы.



Долгое время паразитами человека были вши, потом их вытеснили чиновники.



Даже, когда я говорю: "Я не прав", я прав.



Велик и могуч русский язык, а рифма к слову ЗВЕЗДА всегда в голову лезет одна и та же...



Жизнь - это слишком серьезная шутка,

чтобы над ней только посмеиваться.



Пришел. увидел. крокодил!!!!



Свобода по указу еще на долго сохраняет мировоззрение раба.



48. Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.



Как сказал один мой приятель, выборы в нашей стране - это как если тебя зазывают на дегустацию самых изысканных блюд, а на деле предлагают говно под разными соусами...И ты должно выбрать, какое говно лучше... То есть из двух зол меньшую...



Ни что так сильно не портит настроение, но на очень короткий срок, как не раскрывшийся парашют.



Жизнь - фактор риска. 100% живущих умирает.



Никогда не ешьте последнюю котлету со сковороды: одной котлетой не наешься, а пустую сковородку придется мыть.



Если волки сыты и овцы целы, значит, был еще козел отпущения.



Мужчины любят глазами? Нет! Они ими хотят...



Пугать милицией толпу в России не только глупо, но и опасно.



Нет ни бога ни дьявола...

Это человек столь коварен, что придумал обоих...



Человек всегда ищет правду, которая поддерживает его иллюзии.



49. Цель социологических опросов не изучение, а формирование общественного мнения, иначе их результаты хранились бы в тайне.



Каждый хочет... добра своей родины.



Счастливый конец. А сколько это, интересно, в сантиметрах.



Зачастую наша милиция хватает крестных отцов мафии за руку только для того, чтобы ее поцеловать.



Чувствую под ногою грабли, и тут же понимаю - не ошибся.



"Вот те крест", сказал могильщик.



Теория пересекается с практикой только в названии науки.



Дураки помнят обиды, а умные - обидчиков.



Все партии стремятся к власти, считая, что именно их способ ограбления населения наиболее справедливый.



Настоящий оптимист даже на кладбище вместо крестов видит плюсы.



50. Государство - это 2% обманщиков, 98% обманутых и Я.



Только в России есть фраза "незаконные бандформирования".



Женская слабость - это прелестно, но только не слабость ума.



Если вы одновременно нажали на клавиатуре две кнопки, то отпечатается та, которую вы нажали нечаянно.



Если заказчику будет показано три макета, то заказчик выберет тот, который Вам меньше всего нравится.

Если будут показаны два макета, то заказчик потребует третий. Когда третий будет подготовлен, заказчик выберет один из первых двух.



Одно другому не мешает, как говорят хорошие танцоры.



Чужого нам не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно ни было.



Две самые ненавистные категории студентов: те, кто ничего не знает и знать не хочет… и те, кто все знает и хочет знать еще больше.



Чем ближе к центру, тем дороже проститутки, особенно политические.



Я сам люблю давать "умные" советы. Лучше помогите их реализовывать.



51. Врагов я забрасываю цветами…..в гробу!



Дураки бывают двух видов: одни не думают что говорят, а другие говорят все что думают.



Неунывающий пессимист.



Если мужчина и воспринимает идею женщины, то только тщательно обсосанную.



Умеренность хороша во всем, в том числе и в умеренности



Один человек - это целый мир, а миллион - стая волков или стадо баранов, в зависимости от вожака.



Выбрав из двух зол меньшее, не забывай, что ты выбрал зло.



Ну вот, вся помада нахуй...



Не будите во мне зверя! Он и так не высыпается.



Жизнь прекрасна! Если не вспоминать прошлое и не думать о будущем.



52. Ничего так сильно укорачивает жизнь как длинный язык. (из дневника сицилийской мафии)



Не так страшен русский танк, как его узбекский механик-водитель.



Если человек не хочет думать, то он будет работать...



Самый верный способ скрыть от народа крупные

проблемы - это отвлечь его внимание решением мелких.



Обижался, но потом быстро отходил... от трупа.



Самая затяжная и бесславная война русских - это война с пьянством.



За красивую женскую грудь мы - обеими руками.



Не можешь взять интеграл - бери лопату.



Эротика - это порнография, без п*зды..



В женской логике тоже что-то есть,но невозможно понять,что именно



53. Увы, но ты не одинок-вокруг еще немало идиотов...



Порядочных людей не так мало,как вы думаете-их гораздо меньше.



Если не матом,то и сказать нечего...



Нередко поражает не сама наглость,а возможности,которые она открывает.



Нет ничего неприятнее, чем наблюдать, как человек успешно делает то, о чем ты сказал, что это сделать невозможно.



Быстрее сделать, чем сказать: "куннилингус".



Любовь - это когда одному несовершенству другое несовершенство кажется идеальным.



Стыдно ездить "зайцем" - так езди волком!!!



В мире достаточно много денег. Вы бедны по трем причинам:

- платите за собственые ошибки;

- платите за чужие ошибки;

- не извлекаете выгоду из чужих ошибок.



Чем сильнее ветер в голове, тем больше вылетает слов.



54. Самое глубокое декольте у распахнутого халатика.



Она ушла в себя... по локоть...



Не правда, что к хорошему быстро привыкают. К хорошему привыкают моментально.



Родина - это не только там, где тебе хорошо, но и там, где тебе

могло бы быть хорошо.



Сколько людям ни доверяй, все равно окажется, что не доверять надо было еще больше.



Добродетель возведенная в абсолют - есть порок



Братья по маразму.



Жизнь такая: только начал понимать что к чему и тебя уже закапывают.



Беда хороших людей в том, что они всех подозревают в порядочности.



Когда спор с мужем не дает результата, мы ложимся на стол переговоров.



55. Нет предела беспределу.



Хуже фиги с маслом может быть только фига с вазелином.



Деньги следовало придумать уже хотя бы для того, чтобы таксист, везущий проститутку, мог с ней договориться, кто кому платит, сколько и чем.



Некультурные люди мусорят, где попало, и даже не замечают, а культурные бросают мусор и очень страдают.



Нет факта, которого нельзя извратить.



Платная медицина лечит богатых, а бесплатная долечивает бедных.



Ходить в поликлинику вредно для здоровья.



Здоровый образ жизни – это не жизнь, а имитация.



Секрет душевного равновесия - это умение пропускать мимо

своего сознания навязчивые потоки бесполезной информации.



Перед Россией гораздо чаще стоит задача не достичь, а выбраться.



56. Лазерный прицел для дробовика - красная лампа с надетым на нее дуршлагом.



Если подобрать издыхающего с голоду пса и накормить его досыта, он не укусит вас. В этом принципиальная разница между собакой и человеком. Марк Твен.



Сколько мусорное ведро ни утрамбовывай - выносить все равно придется.



"Татаро-монгольское" это не иго, а плодово-овощное СП.



Зарплата - это еще одно доказательство того, что работать на других невыгодно.



Бизнес - это искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не прибегая к насилию.



Девушка давала себя знать…



Сейчас честный чиновник - не тот, кто не берет взятки, а тот, кто

берет - и честно выполняет все обещанное.



Если жизнь бьет ключом, увернись и дай сдачи монтировкой



Временно - это на один день меньше чем постоянно.



57. Оптимизм - это торжество иллюзий над разумом.



Чиновники вынуждены вымогать взятки потому, что клиенты не желают расставаться с деньгами добровольно.



Жизнью навеяно: никогда не расстраивайся из-за того, что не можешь изменить. А если можешь - измени!



Мудрость часто имитируют с помощью эрудиции.



Сколько на клавиатуре клавиш, по-настоящему начинаешь понимать, только когда их моешь.



В природе ничего не исчезает бесследно, кроме денег.



Лови момент - и тогда, возможно, поймаешь вечность.



Любая диета прежде всего истощает нервную систему.



В каждой башке свои тараканы. И ЧУЖИХ НАМ НЕ НАДО!



Спи быстрей - подушка нужна.



58. Бесплатный сыр получает только вторая мышь.



А ведь, сколько времени и сил нужно потерять мужчине, чтобы воспользоваться минутной слабостью женщины!...



Только один человек из четырехсот имеет рост метр девяносто, но он всегда сидит впереди меня в кино.



Из всех знаков внимания женщины больше всего предпочитают денежные.



Жил по принципу Робинзона: каждую пятницу в жопу



Кто рано встает, тому богиня дает



Верю в разум, хоть до сих пор не встречал.



Думать всегда полезно ..... а если еще и делать это с умом.



Как отличить сильного человека от слабого? Если недоволен жизнью сильный человек, то он предъявляет претензии к себе, а если слабый, то к людям.



Все люди на самом деле хотят одного - узнать, а чего они собственно хотят.



59. Хочешь быть как все - будешь никем.



Смотреть на голых баб не стыдно, стыдно не получать от этого

удовольствия.



В схватке власти и преступности в очередной раз победила дружба.



Торопить женщину - то же самое, что пытаться ускорить загрузку

компьютера. Программа все равно должна выполнить все очевидно необходимые действия и еще многое такое, что всегда остается сокрытым от вашего понимания.



Целую тебя во все губы!



Женская логика как вселенная, такая же безгранично непознанная



Всегда найдутся люди готовые на идиотские поступки во имя дурацкой идеи.



Кровати делятся на две категории: прочные и те, на которых можно только спать.



По настоящему свободным русский человек себя чувствует похоже только когда напьется.



Наблюдение: чем умнее женщина, тем изысканнее и разнообразнее она еб*т мозги своему мужчине.



60. Духовенство было бы весьма недовольно, если бы его духовный труд оплачивался духовно.



Ничто не делает лифт таким медленным, как неприятные запахи.



Поехала девушка на море. Сама не отдохнула, и другим не дала...



Закон кондиционера: если в помещении с кондиционером собирается больше 5 человек, кто-нибудь обязательно потребует его выключить!



Деньги грязь! Но лечебная...



Возможно, что нас и придумали боги, но только не те, которых придумали мы.



Не ошибается тот, кто ошибается в свою пользу.



Я мог бы выдавить из себя раба, но рабовладельца – ни за что.



Христианин – человек, который сердечно любит всех тех, к кому

не испытывает ненависти.



Только женское тело может подтолкнуть мужчину к духовной жизни



61. Делая карьеру, была беспощадной – шла по головам (иногда по головкам).



Пытаться повлиять на человека, не обращая внимания на культуру и традиции, все равно, что толкать шкаф, не замечая, что с другой стороны от него стена.



Не женское это дело - думать!



Экономят на всем, особенно - на здравом смысле.



Гидроусилитель кнопки электростеклоподъёмника...



Мужчины говорят вдвое меньше женщин лишь потому, что так и не научились делать это на вдохе.



В ходе обмена любезностями даже не заметили, как проскочил первый удар...



Раньше, если девушка хотела показать попу, то она снимала трусы. Сейчас, если она хочет показать трусы, она раздвигает попу!



Те, кто считают, что русские медленно запрягают, видимо просто никогда не ездили с ними за водкой.



Виртуальные знакомства делятся на два периода: до первой фотографии и после.



62. Самое страшное слово в ядерной физике — «Упс…»



Интеллигентный милиционер – джентльМЕНТ.



Прижимал к сарайчику двадцать первым пальчиком...



Она была очень страшной! Но пить уже было нечего...



В каждой женщине спит оргазм, разбудить его – наша задача!



Лето в наших краях короткое и холодное. А по иронии судьбы, оно еще и совпадает с сезоном дождей.



Мир прост. Настолько прост, что в это ОЧЕНЬ сложно поверить.



В наше время эгоист - это уже не тот, кто тянет одеяло на себя,

а тот, кто его на себя рвет.



Женщина устроена так, что даже, отвечая на конкретный вопрос, она говорит не то, что ее спрашивают, а то, что ей хочется.



Эффективнее всего спесь с человека сбивается щелчком по носу...

бейсбольной битой.



63. Ничто не делает лицо женщины таким осмысленным, как подсчет денег.



Женщина отличается от мужчины тем, что когда она сходит с ума, это не так бросается в глаза.



Депрессия - это просто период острого ощущения необходимости счастья.



Искусство дипломата заключается в умении четко выразить размытую позицию.



К голосу разума всегда необходимо прислушиваться, потому что из всех голосов он, как правило, самый тихий.



Самурай отличается от хирурга тем, что разрезая живот, он знает для чего это делает.



Если из года в год тебе говорят, что ты изменился к лучшему, поневоле задумаешься - а кем же ты был изначально.



Искусство политика заключается в том, чтобы все заметили, что он бросился на амбразуру, но никто не заметил, что пулемета в ней нет.



В природе все продумано - для того чтобы соблазнить мужчину требуется женщина и не требуется большого ума.



Особенно невыносимы идиоты, которые смотрят на тебя как на равного.



64. Когда на пути к намеченной цели встает женщина это еще не помеха, а вот когда она ложится...



Парадокс, но после животного секса чувствуешь себя человеком.



Смерть - это когда человек закрывает глаза на все.



Когда женщина разрешает мужчине перейти от слов к телу, она должна быть готова к тому, что обратно он уже больше не вернется.



Парадокс, но чем меньше в голове мыслей, тем легче они путаются.



Мужчины не думают о сексе только тогда, когда им занимаются.

Человек начинает верить в справедливость тогда, когда ему улыбнулась удача.



То, что работать ради денег нельзя, согласны все и поэтому одни

работают, не получая денег, а другие получают деньги, не работая.



Если тебя с иронией спрашивают: "У вас в роду были больные?", всегда можно легко ответить: "А у вас - здоровые? "

К сожалению, для женщин выражение "привести голову в порядок" означает просто причесаться.



Поймал Старик Хоттабыч золотую рыбку и поняла рыбка, что это конец...



Изобретаешь Вечный Двигатель, а получается, как всегда велосипед!



65. Каждый раз выходя из парикмахерской, меня мучает один и тот же вопрос - а зачем меня спрашивали, как я хочу постричься?



Некоторым людям для того чтобы сказать глупость, все равно необходимо подумать.



Приятно, когда все заметили, что ты сказал что-то умное, но, когда никто не заметил, что ты сказал глупость - приятно вдвойне.



Если хотите узнать глубину души человека, то плюньте ему в душу и считайте до тех пор, пока не получите по морде.



Русский человек способен тосковать по Родине, даже не покидая ее.



Одним и тем же мозгом мыслить и верить?



Святой отец, скажите мне, я могу с женой 7 раз за день, а потом еще и с любовницей 8 раз - это грех ???-Ложь, сташный грех, сын мой!!!



У природы нет плохой погоды, правда, бывает мерзопакостная!



Для того, чтобы народ оценил великие государственные дела, надо чтобы ему от них досталось хотя бы малое.



Умные тоже попадают в дурацкие ситуации, но в отличие от дураков, как правило, случайно.



66. Все религии основаны на страхе многих и ловкости нескольких.



Заводя женщину, проверь, есть ли у нее тормоза.



Знание - Сила, Незнание еще большая Сила, только разрушительная!



В нашей армии самую тяжелую ношу, как правило, несет самый слабый солдат.



Не надо спрашивать ассенизатора - откуда он черпает свои знания.



Популярнее темы "сп*здили" в России может быть только тема "на*бали".



Когда жена заклинателя змей начинала шипеть, кобры предпочитали не высовываться.



Дивчина любит ласку, чистоту и смазку!



Ничто так не раздражает человека, как предложение успокоиться.



Талантливая женщина может красиво раздется даже тогда, когда на ней ничего нет.



67. Основное содержание борьбы на конкурсах, тендерах и выборах - это не открытая процедура выяснения лучших, а скрытая процедура их вытеснения.



Обнаженная женщина трижды бывает удивительно красива: фигурой, лицом, грудью. А если еще и молчит, то - четырежды.



Как говорят пилоты:

Что упало, то пропало



После матча вратарь не только поцеловал штангу,но и сделал ей предложение.



Не стоит сравнивать проституток с политиками-не каждая согласится работать перед камерой.



Глупость трудно понять, но можно простить.Подлость можно понять, но прощать все же глупо.



Мыслил по-государственному:брал только в особо крупных размерах.



Даже наедине с собой могла вступить в перепалку.



Женщины до тех пор любят ушами,пока не вмешивается язык.



Чем труднее убедить в обратном,тем прямее хочется послать.



68. С женщиной легче вести диалог,если ее не перебивать.



Хоть и божия, но - тварь.



Настоящий кот всегда или голоден, или не выспался.



Что ни пахан- то праведник.



Женская логика - логика, в которой утверждение "Я права" является аксиомой.



Многие холостяки мечтают о красивой, умной и заботливой жене, многие женатые мечтают о том же.



Самый подходящий момент наступает в самое неподходящее время.



К поэтам приходит муза, а к поэтессам - музык...



Если бы строители строили здания также,

как программисты пишут программы,

первый залетевший дятел разрушил бы цивилизацию.



Каким бы ни было ваше здоровье, его хватит до конца жизни.



69. Никого из врачей так не беспокоит учащенный пульс пациента

как патологоанатома.



Тамада - барабанщик задаст ритм первой брачной ночи.



Погонщики от вожаков отличаются тем, что предпочитают двигаться сзади.



Больше всего зае*ывают грамотеи, которые знают, как писать все слова, но не знают какие именно.



Больше чем с юзерами сисадмин может натрахаться только с юзершами.



Глупость можно лечить вечно, и вся медицинская реклама этим пользуется.



В сатире и юморе как в химическом растворе: чем выше содержание воды, тем ниже концентрация соли.



Она не любила говорить о сексе, она любила им заниматься.



Влюбленная женщина способна на все,

кроме альтруизма в отношении милого.



Женщина - друг человека, но какой-то уж слишком корыстный.



70. Мужчины обычно женятся на надеждах, женщины выходят замуж за обещания. Так как выполнить обещания гораздо легче, чем оправдать чужие надежды, то в жизни больше встречается разочарованных мужчин, чем обманутых женщин.



Нет ничего дольше, чем выступление на пару слов.



Минет – самое надежное средство от беременности.



Если ты думаешь, что справедливость победила, попробуй убедить в этом побежденных.



В любой слаборазвитой стране, если поднапрячься, можно создать свои "Силиконовые долины", но реальной пользы от них будет не больше чем от силиконовых грудей.

Одно только извращенное сексуальное удовлетворение и только для тех, кто их будет лапать.



Ближних - надо любить.

Дальних - пытаться понять, разглядывая через оптический прицел, чего-нибудь крупнокалиберного и скорострельного.



Еврейская совесть - самая молчаливая совесть в мире.



Чем больше тебе е*ут мозги, тем меньше вероятность того, что они что-нибудь родят.



Сила притяжения женского тела сильнее, чем сила отталкивания мужского разума.



- Я не думаю, что все женщины такие уж развратные, я просто на это надеюсь.



71. - Девушка - не будите во мне кролика!



С голой женщиной трудно спорить.



Человек выбирает, а государство отбирает.



Лучшая рифма к слову спать - "долго".



Дураки редко проигрывают в борьбе со здравым смыслом.



Любая власть насилует народ, но только демократическая думает, что народу это нравится.



Колодезь знания глубок, источник невежества - бездонен.



Всегда счастливый человек - это человек,

который научился себя выгодно обманывать.



Как голос разума - так не свой.



Ушла из большого секса, перешла на тренерскую работу.



72. Власть обращается к коллективному разуму народа, когда собирается оставить его в дураках.



Бороться с маразмом - это как бой с тенью: результата ноль, а со стороны выглядишь идиотом.



Усложняя паутину пауки совершенствуют мух: чем изощреннее пауки, тем хитрожопее мухи.



Борьба со взятками, она как ремонт, ее можно начать, но невозможно закончить, можно только прекратить.



Протянул руку помощи, чтобы отобрать последнее.



Один менеджер может зае*ать всех, кроме себя самого.

Два менеджера могут зае*ать кого угодно.



Главный урок истории заключается в том, что никто не извлекает уроков из уроков истории



Мудрость начинается с осознания того, что ты дурак.



Особенность нашего менталитета: процент тех, кто ходит на выборы и тех, кто потом готов послать новое правительство на х$й, примерно совпадает.



Время - это мера отставания разума от мышления.



73. Власть, как бутылка. Тот, кто присосался к ней, уже не может

отсосаться.



Многие мужчины уверены в том, что, для того чтобы достучаться

до сердца женщины, достаточно просто похлопать ее по заднице.



Плохо проигрывать, но еще хуже безрезультатно выигрывать.



Это как же надо относиться к электорату, чтобы назвать ящики для бюллетеней урнами?



Зависание есть самое устойчивое состояние системы.



Те, кто не помнят поражений, не узнают побед.



Многие женщины, не довольны размером члена своего партнера. До тех пор пока не в задницу...



Женщина переживает в двух случаях:когда на нее кто-то смотрит и когда никто не обращает внимания.



Ничто так не популяризировало минет, как пояс верности.



… и послала Баба Яга Ивана Царевича в тридевятое царство тридесятого королевства трехэтажным матом.



74. Есть два с половиной вида честности:

Честность перед самим собой - это реализм.

Честность перед людьми - это совесть.

А вот честность перед государством - это легитимный полуобман и людей и самого себя.



"Баранов на шашлык не приглашают"....Они в нем участвуют!



Мы верим в будующее своей страны. Говно не тонет.



Политические убеждения: правый лево-центрист.



У нас не поймешь, то ли короли так шутят, то ли просто шуты царствуют.



Некоторые берут только тем, что дают.



Как отличить эротику от порнографии? Очень просто.

Эротика - это постоянное ожидание порнографии.



Правительство хотя и не поддержало голодовку, зато решительно присоединило к ней все население.



В борьбе с собой самое сложное - кого же поддержать?



Опять наше наступление отбросили грабли.



75. Судя по ходу мыслей, вас постоянно преследуют глупости.



Настоящий мужчина всегда готов уступить даме место под своим одеялом.



Ничто так не увеличивает суммы взяток, как борьба с коррупцией.



Водку мы пьем для запаха, дури своей хватает.



Слабый пол силен ввиду слабости сильного пола к слабому полу.



Жизнь - это движение. Особенно если это половая жизнь.



У иных людей словарный запас может и богатый, но, видимо,

неприкосновенный.



Сколько с женщиной не спорь - все равно ее аргументы громче.



Светлое будущее? Что ж, и серое на чёрном смотрится светлым!



Женщины любят мужчин ушами, а друг дружку языком.



76. ICQ - цветок на могиле рабочего времени.



То, что всех женщин не перетрахать одинаково печалит как мужчин, так и женщин.



Цепь случайных химических реакций привела планету к проблеме, которую теперь гордо называют жизнью на Земле.



Нападающих много, попадающих - нет!



Зануда - это человек, который на вопрос "Как дела?" начинает рассказывать...



Мужчина может поклясться в чем угодно, положа руку на сердце женщины.



Он ел одну лишь травку...



Ж-опаньки!



До иных людей проще всего достучаться кулаком.



Особо нежно мужчина целуется тогда, когда вторая женщина делает ему минет



77. Демократия - это когда народ пасут распряженным.



...и она доверчиво положила ноги ему на плечи...



В кривых руках и калькулятор зависает!



Компьютерная мышь, как и женская грудь, не должна быть большой или маленькой - она должна идеально помещаться в мужскую руку...



Равенство?... А чему вы меня хотите приравнять?



Вот тебе и мыло душистое, и веревка пушистая



Раз за это платят деньги, значит, это работа.



Он испытывал к ней слабость... половую.



Девушка, что вы на меня так смотрите, будто у вас родители на дачу уехали?"



У него душа к ней не стоит.



78. В Африке каждое утро, когда встает солнце, просыпается газель. Она знает, что должна бежать быстрее льва иначе она погибнет.

В Африке каждое утро, когда встает солнце, просыпается лев.

Он знает, что должен бежать быстрее газели, иначе он умрет с голоду.

В Африке каждое утро, неважно лев ты или газель, важно то, чтобы ты быстро бегал.



Вчера в Кремле царь московский и хан татарский обсуждали вопросы демократии.



Конечно, удобно наклеивать на монитор напоминалки о том, что нужно сделать срочно. Неудобно, что через полгода они отклеиваются.



Такие бы ноги да в руки!



И у чиновников есть своя правда, ведь не ложь же они покрывают грифом секретности!



Кто мелко плавает, тот громко квакает.



По Фрейду каждый предмет длинна которого больше чем диаметр считается фаллическим . . . бросайте курить.



Вот и пришло второе дыхание. Искуственное...



Только две вещи бесконечны: вселенная и тупость, и я еще не уверен по поводу вселенной. (Альберт Эйнштейн)



Не белье украшает женщину, а то, что под ним.



79. Слуги народа, а требуют, чтобы их называли господами.



Бог никому ничего не должен. Запомните раз и навсегда



Мужчина всегда поможет женщине прикоснуться к прекрасному, особенно если она это сделает языком.



Если Вы находите ошибки, исправить которые дело долгое и нудное, ничего не делайте - просто внесите их в список особенностей.



Что ни цвет нации, то – липовый.



Интеллигент никогда не скажет: "Ушел - и х@й с ним", он скажет: "Ушел, сохранив достоинство".



Боксеру легче защитить диссертацию, чем написать ее.



И чем сомнительней контора, тем генеральнее директор



Страны бывают только двух видов: развитые и недоразвитые.



Как известно, люди по разному воспринимают входящую информацию. В основном выделяют три типа людей: аудиалов, визуалов и кинестетиков.

Аудиалы это те, кто воспринимают информацию на слух, визуалы воспринимают глазами, а кинестетики кожей и телом. Так вот, кинестетиков просто дофига. Слишком многие люди пока в ебло не получат, нихуя не

понимают.



80. Нетрудно дожить до ста лет , трудно не умереть до ста лет.



Красивая женщина - это страшная сила, а некрасивая - так... страшненькая



Хочешь помочь новичку - делай вместе с ним.

Хочешь помочь старику - делай вместо него.

Хочешь помочь мастеру - отойди и не мешай.

А хочешь помочь дураку - сам дурак!



Если из любви делают профессию получается бл*дство



Я люблю, когда женщина беpет инициативу в свои pуки!

Но еще больше я люблю, когда женщина беpет инициативу в pот...



Учиться, как и лечиться, никогда не поздно... Только иногда бесполезно...



Как правило, громче всех кричат те, кто требуют тишины.



У меня не настолько хорошее зрение, чтобы рассматривать предложения с маленькой зарплатой.



Нехватка денег обычно компенсируется избытком ума.



Женщина считает: Если я это не говорила, но подумала - значит я это говорила!



81. Безумству храбрых поем мы песню. Обычно - за упокой.



Религия - это когда толстые учат худых соблюдать посты.



Как подумаю, какой из меня инженер - боюсь идти к врачу.



Если женщина говорит вам робкое "нет", то зачастую

с помощью "почему" и диалектики у вас есть неплохой

шанс превратить его в решительное "да".



Вертолёты - это души убитых танков...



Я не озабоченный, я просто всегда об этом думаю.



«Лес утешался той мыслью, что из него сделают гроб для дровосека...»



Секрет счастливой жизни: никогда не заглядывай в пирожок, который ешь



Здоровье - это когда все болит, но еще есть силы, чтобы не идти к врачу



Вера в Бога есть разновидность суеверия.



82. На женщин можно положиться только в буквальном смысле...



Когда девочки плохо себя ведут, их надо шлепать по попке... животом.



Ложь не считается ложью, если является ответом на вопрос, который спрашивающий не должен был задавать.



Моя собака до 6-ти месяцев думала, что ее зовут "Ой_Какая_Собачка", а после - "УБЕРИТЕ_СОБАКУ!!!"



Всего один дурной бит - и гигабайты лежат в маразме.



Есть вещи пострашнее лени - усердие дураков.



Голая женщина красноречива.



Если хотите поставить человека в тупик, то спросите его, о чем он думает во время оргазма.



Если вы заблудились в тайге, то кричите как можно громче. Таким образом, вы не дадите умереть занесенному в Красную книгу уссурийскому тигру.



Говорить что Java хороша, потому как работает на всех платформах это тоже самое что говорить что анальный секс хорош, потому что работает на всех полах



83. Слон состоит из хобота, ушей и бегемота.



Лучший способ испортить удовольствие - превратить его в привычку.



Чтобы понять рекурсию, надо понять рекурсию.

Вывод:

Рекурсию может понять только тот, кто понимает рекурсию.



Принятие решения часто свидетельствует о том, что человек устал думать.



Любая программа должна иметь ровно столько недоработок, чтобы она и сама неплохо работала, и позволяла неплохо зарабатывать программистам на её улучшениях.



Если вас попросили закурить, это не значит, что надо спешить дать сдачи.



Если подлый враг уничтожен, то пока народ не опомнился, надо срочно назначить нового.



ВОрон - вОрону глаз не выклюет, а дятел сможет...



Более всего в "женской логике" женщин возмущает ее применение к ним самим.



84. Ждали Мазая, а пришел Герасим



Чисто женская логика -

выщипывать брови, чтобы потом рисовать их карандашом.

Мужикам не понять...



Душа просит романтики, а попа приключений.



Демократия дает нам свободу выбора... например между Pepsi и Coca-Cola.



Я человек доверчивый, но труднона*бываемый.



Когда компьютеры были большими - программы были маленькими.



К сожалению, старую истину о том, что драться - это плохо,

некоторые люди вспоминают только после встречного по печени.



Мой мозг - не эрогенная зона, не надо мне его е**ть!



Реальная смерть приходит с косой, а виртуальная с пассатижами.



Если человек не соглашается сделать нечто быстрее определенного срока - значит, он профессионал.



85. Пока умные борются со своими недостатками, мудрые развивают свои достоинства.



90-60-90 - что так, что эдак..



Платон мне друг, но задница дороже!



Наташа одевалась скромно… А вот раздевалась!!!



Умному хорошо не бывает, бывает удовлетворительно.



Детей больше всего любят диктаторы.



Деньги не надо любить - их надо иметь.



Мужчина всегда поможет женщине донести сумки, особенно, если женщина молодая и сумок у нее нет



Учитель физики спился, объясняя правило буравчика.



Те, кто приводит к войне, потом, суки, еще и борются за мир!



86. Среди идущих по трупам смотреть под ноги считается дурным тоном.



Самое тихое утро - после Варфоломеевской ночи.



С рычагов власти надо снимать отпечатки пальцев.



Родина может стать страной проживания.



Почему последняя сволочь непременно в первых рядах?



Опьянённые властью опохмеляются кровью.



Золотая Орда? Извините, цвет орды меня не интересует.



Дефицит пряников могу себе представить. Дефицита кнутов не могу.



Я признаю за каждым человеком право делать всё, что не вредно мне.



Чем глубже прячешь голову в песок, тем беззащитней становится твоя задница.



87. Политики всегда думают о народе,

но никогда не говорят, что именно.



Сердце у чекиста должно быть горячим, ум - холодным, а руки - чисто

вымытыми. Иначе и самому отравиться недолго.



Можно вывести девочку из деревни, но деревню из девочки вывести практически невозможно.



В России две беды, и одна из них ремонтирует другую.



Люди, которые думают, что они знают все на свете, раздражают нас, людей, которые действительно все на свете знают.



Не так страшны русские танки, как их пьяные экипажи...



Прислушайся к голосу разума! Слышишь? Слышишь, какую х*йню он несет?!



Герасим учил плавать еще хуже, чем говорил...



- Там было темно, как у дяди Тома в этой... в хижине.



Самое важное качество чиновника - это его неподкупность, и измеряется оно в долларах.



88. - Говорите, говорите, я всегда зеваю, когда мне интересно.



Снимать шлюх и считать себя плейбоем - все равно, что принимать дома ванны и считать себя водолазом-глубоководником.



Бывает, что все идет как по маслу - и только потом выясняется, что это был вазелин.



Качественный офисный стол просто обязан выдерживать двоих...



Нельзя попасть в Рай одной религии, не попав в Ад всех других.



Я не механик. Я даже не знаю, каким концом отвёртки забивают гвозди.



Бедный еврей - это всеравно что травоядный волк.



Путь к сердцу женщины не должен лежать...



Приятно лежать на голом полу, если он - противоположный!



Самый искренний смех - злорадный!



89. Возможность быстрого нахождения общего языка очень зависит от техники поцелуя



Нельзя говорить так, чтобы одновременно получалось красиво, умно и честно.



Обещание - дальний родственник кукиша



Тяжело сдержать свое честное слово, особенно если оно матерное.



У меня нет мании величия... Ее вообще не бывает у великих...



Интуиция — это способность головы чуять ж*пой!



Умный программист всегда сумеет занять компьютер глупой работой.



Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее.



"СИДИТЕ, СИДИТЕ", - СКАЗАЛ РАССЕЯННЫЙ ПРОФЕССОР,ЗАХОДЯ В ЖЕНСКИЙ ТУАЛЕТ!



Трудно собирать выбитые зубы сломанными руками.

Aleks1970 Фразы из учебника французского



Выдержки из «Полного практического и теоретического курса французского языка для взрослых по методу В. Бургарда» (издание 1907 г). Фразы, предлагаемые для перевода, безумно прекрасны. Помимо прелести каждой фразы в отдельности, прелестно ещё и их сочетание.



Уступите ли вы вашу квартиру генералу? Здѣсь множество блохъ и клоповъ.



Какая роскошная ночь! Свалка (la cohune) у моста кончилась лишь съ прибытiемъ полiции.



Это очень хороший апельсинъ. Недавно я встретилъ его у моей тетушки, но я не воспользовался этимъ случаемъ, чтобы поговорить с нимъ.



Купи у меня эту прекрасную лошадь. Какъ видишь, на ней сѣрое, грязное и поношенное платье. Ея супругъ былъ убитъ во время послѣдней войны; такимъ образомъ она осталась вдовою с четырьмя дѣтьми.



Блѣдная, испуганная, она вошла въ мою комнату и упала передо мною на полъ съ крикомъ. Нѣт ли у вас хорошихъ черныхъ чернилъ?



Воры вошли на кухню через (par) чердакъ и ушли такимъ же образомъ. Поступили они такъ для удовольствия или для здоровья? Можетъ быть, вы думаете, что они останутся у насъ? Милости просимъ, мы всѣ дома. Подождите, пожалуйста, немного, они сейчас же вернутся.



Развѣ ваш кучеръ напивается каждый день? Да, это правда. Сначала онъ обучалъ этому детѣй моего дяди, а затѣм сына моего опекуна.



Сначала я свелъ его въ музей, затѣм въ соборъ и, наконецъ въ циркъ. Вообразите, что это повредило гораздо больше, нежели всѣ лекарства. Сведите его на кладбище. Наблюдайте (surveiller) за нимъ.



Гдѣ мой другъ? Онъ на шкапу в передней. Будьте болѣе осторожны в выборе своихъ друзей – это отличный урокъ для будущаго.



Это ли ваш братъ? Нѣтъ, это двустволка (un fusil à deux cops) моего младшего брата. Онѣ ненавидятъ другъ друга. Они безпрестанно спорятъ между собою, ни одинъ, ни другой не хотятъ сознаться, что оба виноваты.



Это былъ князь Б.? Мы его замѣтили на паперти, въ моментъ выхода изъ церкви послѣ богослуженiя. Нѣтъ, мы его не бранили. Мы ударили его два или три раза. Моему брату показалось, что онъ обидѣелся.



Нѣтъ ли аптеки въ этой улицѣ? Случается, что ея тамъ не бываетъ по утрамъ.



Солдаты пьютъ водку и пиво. У нихъ великолѣпный цвѣтъ лица. У нихъ нѣтъ лихорадки (de flèvre) и никогда не болитъ голова. У нихъ есть вкусъ. У нихъ нѣтъ сердца. Будутъ ли у нихъ завтра огурцы?



Господь создалъ миръ. Это было около трехъ недѣль тому назадъ. Слава Богу, онъ уже окончилъ эту работу. Отнынѣ его здѣсь нѣт, онъ гдѣ-нибудь въ другомъ мѣсте. Я уже был вездѣ и нигдѣ его не встѣртилъ.



Принесите мне эту книгу. Я давно искалъ случая ее поцеловать.



Этотъ господинъ не внушаетъ довѣрия, это очень подозрительная личность. (l’individu). Его патрiотическiй порывъ спасъ отечество.



Слышали ли вы о смерти поручика М.? Счастливчикъ! Онъ теперь путешествуетъ по (en) Италии.

Aleks1970 Михаил Фрадков. Избранное



Бывший глава правительства РФ Михаил Фрадков запомнился множеством афористичных высказываний, получивших название "фрадкизмов".



- Почему нет женщин в правительстве? Я бы с удовольствием… (на одном из первых заседаний кабинета министров в ранге премьера).



- Мы, вы все тут жители Баренцева моря. (на открытии моста через Кольский залив).



- Да туда /в Банк Развития/ многие стремятся, там лучше, чем в правительстве, потому что люди на большую зарплату идут, а заниматься будут тем же, чем и мы в правительстве, и воровать не надо!



- У каждого министра должен быть свой инструмент. Вот у Германа Оскаровича, например, лошадь. (о роли Грефа в истории).



- Административная реформа затевалась с тем, чтобы министры почувствовали безысходность ситуации.



- Да, действительно надо заниматься составляющими этого квадратного трехчлена. (о возможной реструктуризации Минпромэнерго)



- Кудрин замахнулся на Шекспира! (о налогообложении Газпрома)



- Функция торговли ближе к другому месту, чем к Минэкономразвития.



- Греф – молодец, он начитан книжками авторов по психоанализу, и внутренне он свободен! И мне дал тут книжку почитать…



- Сергей Евгеньевич (Нарышкин, глава аппарата правительства)! Рассадите Нургалиева с Устиновым потом. Они весь доклад смазали. Хорошо, его никто не слушал…(Прослушав доклад замглавы МЭРТа о «рутинной работе» по ФЦП)



- Не очень правильно, когда у нас хвост не идет за головой – РАСЧЛЕНЕНКА получается умозрительная. (о проблемах закрытых административно-территориальных образований)



- Все мы рядом, в одном месте. (на замечание, что Амурская область довольно далеко)



- Я доволен, что мы создали инвестфонд. Он пока хоть и пустой, но картины не портит. Может возникнуть необходимость поговорить и об инновационном фонде.



- Каждый из нас чем-то переполнен, а выхода нет.



- Преступность у нас развивается поэтапно – от телогреек до рубашек от Армани.



- И пора уже брать птицу за рога, и иметь нашу, отечественную курицу дешевее. (о развитии отечественного птицеводства, Липецкая область).



- Какие стимулы надо создать для возвращения рыбы на берег? (о программе социально-экономического развития Курил).



- Под столом тут делать ничего нельзя, иначе не вылезешь потом из-под стола. (о теневом обороте рыбы)



- Надо не щупать удвоение ВВП, а уколоть себя в одно место и активно работать.



- Если сегодня министры не видят себя в бюджете, то завтра жизнь заставит.



- Несколько месяцев прошло в рукопашной работе.



- Меня периодически одолевает мысль менять министров. Друг на друга.



- Министров должно трясти.



- То, что в вашем докладе появились наглядные иллюстрации в виде кружков, – это уже достижение (Герману Грефу)



- Министры должны удовлетворять друг друга по кругу и только потом выходить на заседание правительства.



- Сергей Михайлович очень честный, порядочный человек. Правда в банковской сфере он не разбирается (об Игнатьеве - главе Центробанка).



- Нужно аккумулировать ту энергию, которая генерируется в гражданском обществе, в женских консультациях.



- Костьми ложиться еще рано, но ни спать, ни есть я вам рекомендую уже сейчас.



- Лучше полный ноль, чем отрицательная величина.



- Меняйте людей на профессионалов!



- Я о себе много узнал, такая достаточно четкая динамика формирования образа, положительного.



- Прибыль мы видим, но использовать ее будем вместе, потому что мы – это страна.



- Мы действительно путаемся еще в нанотехнологиях, живых системах. Я, например, до недавних пор думал, что нанотехнологии – это на молекулярном, атомном уровне или где-то между ними, а я претендую вести эту комиссию.



- Демографией занимается Зурабов, а мы - нанотехнологиями занимаемся по ночам.



- Голова у министров должна болеть. Здесь все начальники высочайшего уровня, они долго не живут, в хорошем смысле этого слова.



- Мне сложно рассуждать, я – не политический. И не разберешься, кто – единый, кто – справедливый, кто – свободный



- Совсем необязательно показывать премьера с его косноязычием. Но постарайтесь увидеть мимику за словами, хотя слов я говорю сейчас намного больше, чем раньше



- Я слышал, вы там мои цитаты собираете. Чем больше вы их соберете, тем больше увидите сквозную линию. Проанализируйте их все, и вы должны увидеть содержание сквозного замысла. Если вы его увидите, то я спокойно могу уходить.

OLDrin Михаил Фрадков. Избранное



Бывший глава правительства РФ Михаил Фрадков запомнился множеством афористичных высказываний, получивших название "фрадкизмов".



- Почему нет женщин в правительстве? Я бы с удовольствием… (на одном из первых заседаний кабинета министров в ранге премьера).



- Мы, вы все тут жители Баренцева моря. (на открытии моста через Кольский залив).



- Да туда /в Банк Развития/ многие стремятся, там лучше, чем в правительстве, потому что люди на большую зарплату идут, а заниматься будут тем же, чем и мы в правительстве, и воровать не надо!



- У каждого министра должен быть свой инструмент. Вот у Германа Оскаровича, например, лошадь. (о роли Грефа в истории).



- Административная реформа затевалась с тем, чтобы министры почувствовали безысходность ситуации.



- Да, действительно надо заниматься составляющими этого квадратного трехчлена. (о возможной реструктуризации Минпромэнерго)



- Кудрин замахнулся на Шекспира! (о налогообложении Газпрома)



- Функция торговли ближе к другому месту, чем к Минэкономразвития.



- Греф – молодец, он начитан книжками авторов по психоанализу, и внутренне он свободен! И мне дал тут книжку почитать…



- Сергей Евгеньевич (Нарышкин, глава аппарата правительства)! Рассадите Нургалиева с Устиновым потом. Они весь доклад смазали. Хорошо, его никто не слушал…(Прослушав доклад замглавы МЭРТа о «рутинной работе» по ФЦП)



- Не очень правильно, когда у нас хвост не идет за головой – РАСЧЛЕНЕНКА получается умозрительная. (о проблемах закрытых административно-территориальных образований)



- Все мы рядом, в одном месте. (на замечание, что Амурская область довольно далеко)



- Я доволен, что мы создали инвестфонд. Он пока хоть и пустой, но картины не портит. Может возникнуть необходимость поговорить и об инновационном фонде.



- Каждый из нас чем-то переполнен, а выхода нет.



- Преступность у нас развивается поэтапно – от телогреек до рубашек от Армани.



- И пора уже брать птицу за рога, и иметь нашу, отечественную курицу дешевее. (о развитии отечественного птицеводства, Липецкая область).



- Какие стимулы надо создать для возвращения рыбы на берег? (о программе социально-экономического развития Курил).



- Под столом тут делать ничего нельзя, иначе не вылезешь потом из-под стола. (о теневом обороте рыбы)



- Надо не щупать удвоение ВВП, а уколоть себя в одно место и активно работать.



- Если сегодня министры не видят себя в бюджете, то завтра жизнь заставит.



- Несколько месяцев прошло в рукопашной работе.



- Меня периодически одолевает мысль менять министров. Друг на друга.



- Министров должно трясти.



- То, что в вашем докладе появились наглядные иллюстрации в виде кружков, – это уже достижение (Герману Грефу)



- Министры должны удовлетворять друг друга по кругу и только потом выходить на заседание правительства.



- Сергей Михайлович очень честный, порядочный человек. Правда в банковской сфере он не разбирается (об Игнатьеве - главе Центробанка).



- Нужно аккумулировать ту энергию, которая генерируется в гражданском обществе, в женских консультациях.



- Костьми ложиться еще рано, но ни спать, ни есть я вам рекомендую уже сейчас.



- Лучше полный ноль, чем отрицательная величина.



- Меняйте людей на профессионалов!



- Я о себе много узнал, такая достаточно четкая динамика формирования образа, положительного.



- Прибыль мы видим, но использовать ее будем вместе, потому что мы – это страна.



- Мы действительно путаемся еще в нанотехнологиях, живых системах. Я, например, до недавних пор думал, что нанотехнологии – это на молекулярном, атомном уровне или где-то между ними, а я претендую вести эту комиссию.



- Демографией занимается Зурабов, а мы - нанотехнологиями занимаемся по ночам.



- Голова у министров должна болеть. Здесь все начальники высочайшего уровня, они долго не живут, в хорошем смысле этого слова.



- Мне сложно рассуждать, я – не политический. И не разберешься, кто – единый, кто – справедливый, кто – свободный



- Совсем необязательно показывать премьера с его косноязычием. Но постарайтесь увидеть мимику за словами, хотя слов я говорю сейчас намного больше, чем раньше



- Я слышал, вы там мои цитаты собираете. Чем больше вы их соберете, тем больше увидите сквозную линию. Проанализируйте их все, и вы должны увидеть содержание сквозного замысла. Если вы его увидите, то я спокойно могу уходить.





Как там отбор проходит в премьеры? Что Черномырдин, что Фрадков. Юмористы, блин.

Nik Что Черномырдин, что Фрадков. Юмористы, блин.



Точно, юмористы блин !

alextka Не мое, но зацепило:

Он: ...поворотник вдребезги, фара целая, крыло правое помято...

Она: - а в кого въехал, во врага, или в ландшафт? :)

Он: - в жигули. не знаю, к какому типу отнести :)

Grisha По теме правописания!



Правила русского языка



- Подлежащее, оно не нуждается в уточнении местоимением.



- Помните о том, что в большинстве случаев связку "о том" можно исключить.



- Кое-кто стали забывать правила согласования главных членов предложения.



- Если хочете использовать глагол, то спрягать его нужно правильно, а не как того захотит автор.



- Страдательный залог обычно должен быть избегаем.



- Не забывайте про букву "ё", иначе не различить падеж и падеж, небо и небо, осел и осел, - совершенный и совершенный, все и все.



- Кто не чёкнутый и не из чящи вышол, правильно пишет гласные после шыпящих.



- Небезинтересно было бы взымать штраф с безолаберных за неверное написание гласных после приставок.



- Кто не знает, в каких словах пишется буква э, тот в русском языке ни бэ ни мэ.



- Блестните неповерхносным чуством языка при написании непроизносимых согластных.



- Надо придти к пониманию, что пишется только "прийти".



- Пообтершись в корридорах оффисов, в будующем мы станем сведующими и прийдём к тому, что в наших текстах будет учавствовать всё меньшее колличество лишних букв.



- Где пишутся сдвоеные согласные, а где они обосновано не сдвоенны - проблемма не колличественая, а качественая.



- Не следует пытаться не избегать двойных отрицаний.



- Не ставьте два "не" подряд, если это не необходимо.



- У слова "нет" нету форм изменения.



- Коллеги обращения надо как-то выделять.



- В репликах тезисах наездах ставьте запятые при перечислении.



- Которые являются придаточными предложениями, составлять надо правильно.



- Без пол-литровки пол России не поймёт как пишутся сложные имена-существительные.



- Мы хотим отметить, что менять лицо, от имени которого ведётся изложение, автор этих строк не рекомендует.



- Заканчивать предложение местоимением – дурной стиль, не для этого оно.



- Тех, кто заканчивает предложение предлогом, посылайте на. Не грубости ради, но порядка для.



- Не сокращ.!



- Проверяйте в тексте пропущенных и лишних слов в тексте.



- Что касается незаконченных предложений.



- Если неполные конструкции, – плохо.



- Правило гласит, что "косвенная речь в кавычки не берётся".



- Одного восклицательного знака вполне достаточно!!!



- НИКОГДА не выделяйте слова. Человек, читающий текст с выделениями, чувствует, что его -собственному пониманию смысла н е д о в е р я ю т.



- Используйте параллельные конструкции не только для уточнения, но и прояснять.



- Правиряйте по словарю напесание слов.



- Числительные до 10-ти включительно лучше писать прописью.



- Склонять числительные можно сто двадцать пятью способами, но только один из них правильный.



- Задействуйте слова в предназначении, истинно отвечающем осмысленности.



- Неделите не делимое и не соединяйте разно-родное, а кое что пишите через дефис.



- Метафора – как кость в горле, и лучше её выполоть.



- Штампам не должно быть места на страницах ваших произведений!



- Сравнения настолько же нехороши, как и штампы.



- Неуместная аналогия в тексте выглядит как шуба, заправленная в трусы.



- Сдержанность изложения – всегда абсолютно самый лучший способ подачи потрясающих идей.



- Преувеличение в миллион раз хуже преуменьшения.



- Не применяйте длинные слова там, где можно применить непродолжительнозвучащие.



- Сюсюканье – фу, бяка. Оставьте его лялечкам, а не большим дяденькам.



- Будьте более или менее конкретны.



- Как учил Эмерсон: "Не цитируйте. Сообщайте собственные мысли".



- Кому нужны риторические вопросы?



- Слов порядок речи стиля не меняет?



- Вотще уповать на архаизмы, дабы в грамоте споспешествовать пониманию оной, ибо язык наш зело переменам доднесь подвластен.



- Сознательно сопротивляйся соблазну сохранить созвучие.



- Нечаянно возникший стих собьёт настрой читателей твоих.



- Стих, где рифма на глаголах строится, самым первым на помойку просится.



- По жизни усекай насчёт своего базара: хочешь неслабо выступить, – завязывай в натуре с жаргоном.



- В ж. табуизмы. Выжимай из себя эвфемизмы.



- Это тебе, автор, (нельзя прерывать повествование в неожиданном месте) понятно о чём пойдёт дальше речь, но пожалей людей, не вынуждай перечитывать.



- Уточнения в скобках (хоть и существенные) бывают (обычно) излишними.



- Если хочешь быть правильно понятым, не используй foreign language и варваризмы. Ферштейн?



- Ради презентативности будь креативным промоутером исконно русских синонимов на топовые позиции рейтинга преференций.



- Позаботься о благозвучии фразы, у тебя ж опыта больше.



- Книгачей, чясто безо-всякех правел, и учонности, чюствуит что чтото нетак.



Нудные дополнения:



- У строгой завучи все знают правила склонения имён существительных общего рода и исключения из них.



- Проверяйте род обеих существительных для корректного написания собирательных местоимений в обоих формах.



- Иногда, если прямое дополнение не заменит страдательный залог, останется смысловая неопределённость.



- Милостевые государи, надо знать исключения из правил написания гласных в суффиксах.



- Молодёж, кто не дремучь, род существительного и краткость прилагательного - ключь к пониманию необходимости мягкого знака после шипящей в конце слова.



- Мягкий знак в неопределённой форме глагола должен определятся по наличию его в вопросе к глаголу, что иногда забываеться.



- Если ужь невтерпёжь похвастать знанием правописания мягкого знака в конце наречий после шипящих, изучите исключения.



- Ещо не во всех наречиях после шипящих под ударением пишется "о".



- Не редко не сдобровать тому, кто ниразу правильно ни напишет "не" и "ни" с глаголами и наречиями.



- Не гоже безразбору впику правилам валить в месте внавал правописание наречий и выражений, на них похожих.



- Нехудший вариант - запомнить не исчислимый список прилагательных, имеющих один вариант написания с "не".



- В вопросительных предложениях, где отрицание логически подчеркивается, "не" пишется отдельно, неправда ли? Или это не правда?



- Применяя деепричастный оборот всегда выделяйте его запятыми.



- Играючи, отличают знатоки деепричастный оборот от наречия, в которое он перешёл.



- Причастный оборот стоящий после определяемого слова выделяется запятыми.



- Стоящий до определяемого слова, причастный оборот не выделяется запятыми.



- Оторванный от определяемого слова выделяется запятыми причастный оборот.



- Применяя неоднородное, сочетающееся с причастным оборотом, определение, после оборота запятую не ставьте.



- Всё, объединённое обобщающими словами, разделяйте запятыми: однородные определения и неоднородные.



- Как обособленное приложение, этот оборот, присоединяемый союзом как, не выделяется запятой.



- Вводную конструкцию конечно же выделяйте запятыми.



- Притом, некоторые слова, буквально, очень похожие на вводные, как раз, никогда не выделяйте запятыми.



- Ох, они, грамотеи, разделяющие запятой цельные сочетания междометия.



- Над правильной пунктуацией во фразеологизмах нам всем ещё работать, не покладая рук.



- Ставьте правильные чёрточки-тире длинное, с пробелами, а дефис чуть — чуть покороче, без пробелов.



- Следует в течении одной секунды определяться в отношение отличия предлога от существительного.



- Часто ошибки от того, что не понятно: нето это союз, нето предлог с местоимением.



- Не стройте загадок из многоточия в конце исчерпывающего предложения...



- Корректор скажет нам своё "извините" и уберёт кавычки со скрытой цитаты.



- Ответ отрицательный на вопрос о том, ставится ли вопросительный знак в предложении с вопросительной косвенной речью?



- Никакой самовлюблённый Банк, его Президент и Председатель Совета Директоров не пишутся с заглавной буквы.



- Только издательство Русский Язык всегда правильно выделяет названия кавычками, а не заглавными буквами.



- Всёж-таки хорошобы изучить раздельное и дефисное написание частиц.



- Тире - не загадка. Оно изученное, объяснённое, расписанное. Применяйте правильно.



- Удобочитаемость нарушается порой пишущим неправильным выбором формы дополнения.



- По нашему глубокому убеждению, мы полагаем, что автор, когда он пишет текст, определённо не должен приобретать дурную привычку, заключающуюся в том, чтобы использовать чересчур -много ненужных слов, которые в действительности совершенно не являются необходимыми для того, чтобы выразить свою мысль.



- Повторно повторять всё повторяющиеся однокоренные слова – это тавтология – лишнее излишество.



- Когда у журналистов самолёт взлетел на воздух, примчались кареты скорой помощи и все ищут чёрный ящик, надо понимать, что самолёт взорвался, приехали машины медпомощи и разыскивается оранжевый шар.

Grisha Военкомат-страна чудес,туда попал-и там исчез.



Китайская мудрость: Одна картина заменяет десять тысяч слов.

Русское дополнение: То же самое делает один хороший удар в морду.



Самая подвижная часть в машине - это женщина. Она же самая шумная, ломающаяся и постоянно требующая внимания.(сорри!)



Вероятность крупного выигрыша в лотерею всегда одинакова и не зависит от того, купили вы лотерейный билет или нет.



Курить легкие сигареты - все равно, что намыливать удавку детским мылом.



В шахматах единственный минус - нельзя строить новых юнитов.



Два состояния чистоты в России: 1. вся грязь замерзла. 2. вся грязь подсохла.



Женщины!!! Берегите мужчин - они же вечно страдают!!! Либо недостатком женского внимания, либо избытком, а иногда просто ху*ней...



Объявление: "Меняю белого коня на любого другой масти. Достали. Принц."



Издавна на Руси супы подавали на первое, чтобы гости дорогие не обожгли лица.



В семье, где все храпят, засыпают наперегонки.



Если третий день не хочется работать, значит сегодня среда.



На заводе энергетических напитков сторож работает две недели через сутки.



Если ты больше не в силах противиться овладевшей тобой лени, то расслабься и получай удовольствие.

alextka У меня богатый словарный запас, в нем присутствуют слова "оксюморон", "клепсидра", "перст указующий" и даже "ибо".

Но некоторые мысли я никак не могу выразить словами.

Хочется просто взять черенок от лопаты и отп@здить всех.

Nik У меня богатый словарный запас, в нем присутствуют слова "оксюморон", "клепсидра", "перст указующий" и даже "ибо".

Но некоторые мысли я никак не могу выразить словами.

Хочется просто взять черенок от лопаты и отп@здить всех.



Сейчас со смеху умру, ну загнул :mlol::mlol::mlol::mlol::mlol:

alextka Сейчас со смеху умру, ну загнул :mlol::mlol::mlol::mlol::mlol:



Не, лучше живи!:vawe::drinks: А я, видимо, скоро поменяю аватарку! См. ниже:

У меня кот слишком настойчивый! Если сходит в туалет, то закапывает до тех пор, пока не уберут или пока тапочек в него не прилетит. Посреди ночи его упертые скребки когтями по полу вообще доводят всех в доме.

Ночь. Все спят. Тут в коридоре кот начинает закапывать чашку, надеясь, видно, на то, что всё-таки ему это рано или поздно удастся. Мне лень вставать и я кричу дочери:

- Посмотри, что там кот копает!

В ответ раздраженный голос:

- Могилу он себе копает!:bomba:

Grisha К Новому Году!



В советские времена Дед Мороз относил список детей, которые плохо себя вели, лично Сталину.



- Что дает новогодняя елка людям?

- Блаженное ощущение свободного пространства, после того, как ее

выкинул!



- Что будем делать на Новый год?

- Водку пить.

- Давайте не будем превращать праздник в обычный день!



- Ненастоящий у вас Дед Мороз... Трезвый какой-то...

Ссылка на анекдот



Если утром проснулся рядом со Снегурочкой – значит, вчера точно наступил Новый год!

Ссылка на анекдот



"Дорогой Дед Мороз!!! Все, что я хочу на Новый Год, это твой список девочек, которые плохо себя вели."



Так выпьем же за то, чтобы наступивший год был лучше предыдущего, но

гораздо хуже следующего!



- Почему Санта Клаусу собирать подарки помогают эльфы, а Дед Морозу нет?

- Потому что Дед Мороз за орков!



Народная примета: "Если Вы видите трезвого Деда Мороза, то скорее всего

это - Санта-Клаус"!



Звонят мужику под Новый год. Он трубку снимает: - Да. Спасибо, и вас также. Спасибо, и вам того же. Спасибо, и вас туда же.

Aleks1970 Крылатые фразы из бесподобного фильма Георгия Денелии "КИН-ДЗА-ДЗА".



Астронавты! Которая тут цаппа?

- А там... ржавая гайка, родной.

- У вас всё тут ржавое...

- А эта самая ржавая.

Вообще-то я не специалист по этим гравицаппам...

Вот потому, что вы говорите то, что не думаете и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю... и Владимир Николаич тоже...



Вместо того чтоб всё время думать, что ты первый грузинский космонавт...

Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок...

Ку!

Люсенька - родная, зараза, сдались тебе эти... макароны.

Небо... небо не видело такого позорного пацака как ты, Скрипач...

Нет, генацвали. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!



- Ну и зараза же ты, родной...

- Он хуже. Он просто кю!

- Ну вот у вас, на Земле, как вы определяете - кто перед кем сколько должен присесть?

- Ну, эт на глаз...

- Дикари!



Пацаки! Почему не в намордниках?

Прораб! Скрипач не нужен...

Так что ты цак надень, и в пепелаце сиди.

У тебя в голове мозги или кю?!

Уэф, ты когда-нибудь видел, чтобы такой маленький пацак был таким меркантильным кю!?

Чатланину - пожизненный эцих с гвоздями!



- Что они хотят?

- Ку они хотят...

Это оголтелый расизм!

- Это твое заднее слово?

- Заднее не бывает...



Краткий ЧАТЛАНО-ПАЦАКСКИЙ СЛОВАРЬ

КЦ - спичка

ЦАК - колокольчик для носа

ЭЦИХ - ящик для узников

ЭЦИЛОПП - представитель власти

ПЕПЕЛАЦ - межзвёздный корабль

ГРАВИЦАППА - деталь от мотора пепелаца

КЮ - допустимое в обществе ругательство

КУ - все остальные слова

Aleks1970 Наша Раша!



1) Это мы придумали тонировать машины, чтобы спокойно ковыряться в носу.

2) Это НАШИ женщины придумали делать эпиляцию, прыгая через костер.

3) Только мы знаем, что такое верхняя боковушка возле туалета в поезде Туапсе-Владивосток....

4) Ведь именно мы – самая дружелюбная нация, а кто в этом усомнится, тому – трындец!

5) Именно мы придумали занюхивать водку головой товарища.

6) Это у нас армия, которую боятся все. Все парни до 27 лет.

7) Это НАШИ женщины красят ногти перед тем, как ехать на картошку.

Это мы стучим молотком об стену, чтобы все там заткнулись на хрен.

9) Это мы гордимся НАШИМ великим русским языком и выражаем ему респект.

10) Это в НАШИХ домах хранятся полотенца и тапочки из Турецких отелей.

11) Это мы бросаем пить в том возрасте, в котором во всем мире только начинают.

12) Это НАШИ женщины могут остановить на скаку маршрутку.

13) Это мы занимаем первое место в мире по запасу штанов с начесом.

14) Это НАШИ футболисты играют во что-то другое…

15) Мы уважаем своих экономических партнеров: америкосов, итальяшек и китаёз.

16) Только в НАШЕМ метро можно получить диплом о высшем образовании!

17) Это в НАШИХ трамваях воспитываются будущие чемпионы по реслингу.

1 В НАШИХ гипер-городах живут мега-люди...

19) Ведь это нам песня строить и жить помогает, а поэтому и поём мы хреново и живем так себе…

20) Это мы на 80% состоим из запивки!

21) Это мы подковали блоху и сделали пирсинг гусенице.

22) Это НАШИ матрешки символизируют фразу "а можно всех посмотреть?"

23) Только мы знаем, как жить вдесятером в однокомнатной квартире...

24) Именно мы производим пакеты для мусора, которые рвутся еще в коридорах.

25) Это мы всегда берём в сауну презервативы.

26) Это мы придумали оружие массового поражения и ездим на нём.

27) Мы не понаслышке знаем, что такое теплое пиво и ледяной унитаз.

2 Именно НАША уникальная культура насчитывает более трех миллионов матерных частушек.

29) Это мы открываем вино пальцем, а пиво зажигалкой.

30) Это мы спасли от разорения производителей настойки боярышника.

31) Это НАШИ девушки могут час краситься перед тем, как вынести мусорное ведро.

32) Это мы читаем газету на унитазе, чтобы быть готовыми к любым неожиданностям.

33) Это НАШИ подворотни самые темные, а углы - самые мокрые!

34) Именно мы придумали набирать на сотовом номер и сбрасывать, чтобы не тратить деньги.

35) Это мы языком Пушкина и Достоевского описываем титьки Памелы Андерсон и попу Дженифер Лопес.

36) Это НАШ Менделеев изобрел таблицу и водку, чтобы от одного страдали дети, а от другого - взрослые.

37) Это мы придумали купаться в фонтанах и вытираться о занавеску.

38) Мы громче всех кричим "горько" и "занято".

39) Это в наших автомобилях вместо подушек безопасности три святых иконки.

Grisha ДЖ.БУШ свеженький:



У вас тоже есть негры? (Вопрос к президенту Бразилии Фернандо Кардозо, штат Сан-Пауло, 28.04.02)



Я беседовал с новым президентом Мексики Висенте Фоксом о поставках нефти Соединенным Штатам. Таким образом, мы не будем зависеть от поставок нефти из-за рубежа. (Первые президентские дебаты, 10.03.00)



В Америке бывают трудные времена. Но мы переживали трудные времена в прошлом и, как я надеюсь, обязательно постараемся пережить их в будущем.



Мы увеличим ассигнования втрое - с $50 млн. до $195 млн.



Стоило бы спросить того, кто мне задал вопрос. У меня не было возможности спросить того, кто мне задал вопрос. А о каком вопросе идет речь? (Остин, Техас, 08.01.01)



Я уверен, что люди и рыбы могут вести мирное сосуществование. (Сагино, 29.09.00).



Самое великое достижение Америки - каждый должен голосовать. (Остин, 08.12.00)



Я намерен сохранить исполнительную власть не только за собой, но и за моими предшественниками. (Вашингтон, 29.01.01).



Мы готовы вести работу с обеими сторонами, чтобы снизить уровень террора до уровня, приемлемого для обеих сторон. (Вашингтон, 02.10.01)



Мы не можем позволить терьерам захватить нашу страну.



Я мастер низких ожиданий... Я не аналитический человек. Я не трачу много времени, думая о себе, думая о том, почему я делаю то, что я делаю.



Большая часть импортируемых товаров поступает к нам из колоний.

Teddy Отношения - это как занос полноприводного автомобиля, нельзя только газ, либо только тормоз, нужно уметь сочетать!!!!:yes:

koza У меня богатый словарный запас, в нем присутствуют слова "оксюморон", "клепсидра", "перст указующий" и даже "ибо".

Но некоторые мысли я никак не могу выразить словами.

Хочется просто взять черенок от лопаты и отп@здить всех.



у меня весь офис теперь валяется:mlol::mlol::mlol::mlol::mlol::mlol::mlol: :mlol::mlol::mlol::helpz:

Teddy как можно, если постараться:biggrin:

Aleks1970 Надо попробовать:yes:

ХоШ кушать готово. садитесь жрать, пожалуйста.

Teddy "А не пойти ли Вам в пешеходную прогулку с эротическим уклоном" - культурная замена известного выражения:smile:

Valeria У меня богатый словарный запас, в нем присутствуют слова "оксюморон", "клепсидра", "перст указующий" и даже "ибо".

Но некоторые мысли я никак не могу выразить словами.

Хочется просто взять черенок от лопаты и отп@здить всех.



да-да -да :biggrin::biggrin::mlol:

Grisha Женщина ради отношений может симулировать оргазм.

Мужчина ради оргазма может симулировать отношения.

valych Grisha,



женщине: ты можешь симулировать оргазм, хех? ))) а попробовала бы ты симулировать эрекцию)))

Aleks1970 Женщина ради отношений может симулировать оргазм.

Мужчина ради оргазма может симулировать отношения.



не... он может симулировать удовольствие от поедания борща:biggrin:

Grisha не... он может симулировать удовольствие от поедания борща:biggrin:

Мультиварка - мы поможем в Ваших отношениях с прожорливым мужем! :vawe: :biggrin:

Grisha Дружба с девушкой - как костер, без палки затухает. (с) народная мудрость

сашок 28 - Ты хоть поспал сегодня, или не дали?

- И дали, и поспал.

danikdell не делай добра не получиь зла)))

Somosa Ни дать, ни взять! — ангина во время менструации.





Деловая переписка — это когда вместо «3, 14здец, вы поохуевали!» пишешь «Добрый день, у меня есть несколько комментариев по поводу мероприятия»





Страус-клаустрофоб больше всего в жизни боится испугаться.





Принцесса на горошине попала в сказку через постель.





Опять сломалась моя "Ока". Пришлось ехать в автобусе с чернью.

Grisha http://newcorediary.com/wp-content/uploads/2013/01/1358053999_1724757023.jpg

Grisha Под самым красивым хвостом ПАВЛИНА скрывается самая обычная куриная жопа.

zloigad зубов бояться - в рот не давать

Grisha Ради денег готов пойти на всё! Даже на работу.

Grisha Если тебе роют яму - не мешай! Закончат - сделаешь себе бассейн...

Если тебе моют кости - благодари! Артроза не будет...

Если тебе плюют в спину - гордись! Ты впереди...

Если в жизни что-то не клеится, выбрось клей. Возьми гвозди, забей на все!!!

Grisha Человек, прощённый за предательство один раз, будет предавать тебя всю жизнь.



Когда ты поднимаешься, друзья узнают, кто ты. Когда ты падаешь, ты узнаёшь, кто друзья.



Лучше говорить с набитым ртом, чем молчать с набитой мордой.

Somosa Какая бы дурь ни пришла в голову,

всегда найдутся единомышленники.





Независимость - это возможность послать того, кого считаешь нужным, тогда, когда считаешь нужным, туда, куда считаешь нужным.

Grisha http://cdn.trinixy.ru/pics5/20130904/podborka_75.jpg

ТотСамый -Ничего страшного если над тобой смеются... Гораздо хуже, когда над тобой плачут...

-Кто к нам с мячом прийдет, тот и будет чемпионом мира по футболу.

-Пока семь раз отмеряешь – другие уже отрежут…

Grisha Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой.

AlekseyP Очень интересно!!! По моему народу уже надоели нецензурные выражения??)) Это хорошо, вот бы мы перешли на новый лад))

Grisha Не откладывай на завтра. Откладывай на послезавтра - будешь иметь два свободных дня.

Grisha Когда тебе плохо - сильный мужчина поможет, а слабый сделает вид,что ему ещё хуже.

uvarov 100 самых известных фраз из советских кинофильмов



Наиболее любимые и цитируемые фразы из советских кинофильмов.



1. За державу обидно!

2. В связях, порочащих его, замечен не был.

3. Штирлиц! А вас я попрошу остаться.

4. Таможня дает добро.

5. А кто не пьет? Назови. Нет, я жду.

6. Не виноватая я!.. Он сам пришел!

7. Буду бить аккуратно, но сильно.

8. Руссо туристо, облико морале, ферштейн?

9. После первой не закусывают.

10. Не в деньгах счастье, но без денег плохо.

11. Вы женаты, гражданин майор? - Нет еще. - Считайте, что повезло.

12. Попрошу факт продажи родины зафиксировать в протоколе.

13. На халяву пьют даже трезвенники и язвенники.

14. Куй железо, не отходя от кассы.

15. Чудак же ты, Колька, на букву «мэ».

16. Короче, Склифосовский.

17. Ты за большевиков али за коммунистов?

18. А это называется щечки.

19. Белые пришли - грабют, красные пришли - грабют, ну куда крестьянину податься?

20. Красиво идут! - Интеллигенция.

21. Я академиев не проходил, я их не закончил.

22. Митьку били. Митька ухи просит.

23. Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста.

24. Да разве можно по такому отремонтированному пароходу топать ногами?

25. ... видим одну звездочку, две звездочки. Лучше, конечно, пять звездочек

26. Есть ли жить на Марсе, нет ли жизни на Марсе - это науке неизвестно.

27. Спинку потрите, пожалуйста. Ну что, Вам жалко что ли?

28. Это не заливная рыба...хрену к ней не хватает.

29. Упал, очнулся - гипс.

30. Будете у нас на Колыме - милости просим! - Да, нет, уж лучше вы к нам.

31. Клиент созрел.

32. И что это я в тебя такой влюбленный?

33. Эта нога - у кого надо нога!

34. Что хочет Мусик? - Мусик хочет водочки.

35. Муля, не нервируй меня!

36. А казачок-то засланный.

37. Ларису Ивановну хочу...

38. Такую личную неприязнь к потерпевшему испытываю, что даже кушать не могу.

39. А вы почему кефир не кушаете? Не любите?

40. Ну кто еще хочет попробовать комиссарского тела?

41. Моментом в море

42. Да не Суков, а Сухов.

43. Есть ли у меня план, есть ли у меня план? Есть у меня план!

44. Это вы, святой отец? Не зашиб ли я вас при последней встрече?

45. Хочу над вами экскремент произвести!

46. Скажите, Павел Андреевич, вы шпион? - Видите ли, Юра...

47. Ни пожить спокойно не дадут, ни помереть!

48. Ну чего ты себе это одел? А может, ты пидар???!!! - Сам ты пидар!

49. 10 грамм, для запаха.

50. Гюльчатай, открой личико!

51. Господин назначил меня любимой женой!

52. Восток - дело тонкое.

53. Долой предрассудки! Женщина - она тоже человек!

54. Тебя посодют, а ты не воруй!

55. Жениться надо на сироте...

56. Свободу Юрию Деточкину!

57. Я не трус, но я боюсь!

58. Дитям - мороженое, бабе - цветы. Гляди, не перепутай, Кутузов!

59. Наши люди в булочную на такси не ездят!

60. Нет такого мужа, который не мечтал бы хоть на час стать холостяком!..

61. А я тут лежу, курю в форточку...

62. Я требую продолжения банкета!!!

63. Все, что нажито непосильным трудом!.. Куртка замшевая!.. три...

64. Икра черная! Икра красная! Икра заморская, баклажановая!..

65. Ты пошто боярыню обидел, смерд?!!

66. Пить надо меньше, меньше надо пить...

67. А давайте взвесимся на брудершафт.

68. Комсомолка, спортсменка и просто красавица!

69. Птичку жалко!!!

70. Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!

71. Что значит - туалетный работник? - Вот все вы спрашиваете, а потом обижаетесь.

72. Люди! Ау-у!

73. У тебя в голове мозги или кю?

74. Вор должен сидеть в тюрьме!

75. Граждане бандиты! Вы окружены! Выходи по одному и бросай оружие на снег!

76. Ты когда-нибудь видел, чтоб у меня на столе документы лежали? Кабаки и бабы доведут до цугундера.

77. Иди сюда, я тебе умный вещь скажу! Только ты не обижайся!

78. Не учите меня жить, лучше помогите материально!

79. С бумагой в стране напрженка.

80. У вас несчастные случае на стройке были? Не было? Будут!

81. Шурик, а может не надо? - Надо, Федя, надо!

82. Хорошо сидим!

83. Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита.

84. В прах разметал семейный очаг! Одни руины!

85. Высокие! Высокие отношения!

86. Искусство в большом долгу !

87. Я после первой не закусываю...

88. Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить.

89. Вы хочете песен? - их есть у меня!

90. Гриш, а Гриш, и шо я в тебя такой влюбленный, а?!

91. Опять власть переменилась!

92. Ну, все! Засосало мещанское болото!

93. А в тюрьме сейчас ужин. Макароны.

94. Я не прокурор, чтоб с тобой по душам разговаривать.

95. Рожайте себе на здоровье, сколько хотите: черненьких, беленьких, красненьких, хоть голубых, хоть розовеньких в полосочку, хоть серых в яблоках.

96. Вы еще под стол ходили, а я уже за «Пищевика» играл.avalona

97. Это очень хорошо, но это из другой оперы.

98. Какое безобразие! Куда смотрит милиция?

99. У вас продается славянский шкаф?

100. Бабу-ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своем коллективе.



отличная подборочка!

ARAGOND На одном из авто форумов обсуждают женскую грудь.

Понравился один из последних постов::redface:





Береги сиськи смолоду.



Сиськи - друзья человека.



Хорошим сиськам и руки радуются.



Сисек бояться - с теткой лучше не встречаться.



Не сиськами едиными жив человек.



Сиська - не нянька, а хоть кого ублажит.



Дома сиськи хороши, а в гостях лучше!



Сиськи маслом не испортишь.



Сиськи на хлеб не намажешь…



Сиськи - еще не повод для знакомства.



Наши сиси, что квас, хороши, да не для вас.



Хорошо когда сиськи на сиськах и сиськами погоняет.



Одна голова хорошо, а две сиськи лучше.



Сиськи сиськами вышибают.



Дурные руки сиськам покоя не дают.



На каждую сиську найдется свой насисьник.



На чужой сосок не разевай роток.



На каждую сиську найдется пиписька.



Сиська накогда не приходит одна!



По сиськам встречают, по уму провожают.



Век живи - век сиськи мни.



Сиськи помял - время зря не потерял.



Не все то-сиськи,что на груди растет…



Хорошо смеется тот, кто за сиськи держится.



Сисек много не бывает.



Сиськи - хорошо, а хорошие сиськи еще лучше.



Сиськи - детям не игрушки.



Сиськи не волк, в лес не убегут.



Кто рано встает, тот сиськи помнет.



Сиськи всему голова.

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